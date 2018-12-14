Кримські окупанти вибухнули новим "будівництвом століття"

Фото: Керченський міст (most.life)

Будівництво суттєво зачепить Севастополь

На території анексованого українського Криму окупанти мають намір зайнятися новою "будівництвом століття", яка зачепить Севастополь. Про це повідомив так званий "губернатор" міста Дмитро Овсянніков, передає "Інтерфакс".

"За попереднім проектом, міст буде чотирисмуговий, довжиною 935 метрів. Підсумковий варіант проекту повинен бути узгоджений з будівництвом дорожньої хорди — Гераклейской рокады, вона зв'яже перехід через бухту з Гагарінським районом Севастополя. Передбачувана вартість обох об'єктів - близько 40 млрд рублів", - сказав він.

Звернемо увагу, що міст повинен буде нібито з'єднати північну і південну частину Севастополя окупованого.

Підкреслимо, що вперше ідею про будівництво нового мосту озвучили на зустрічі з президентом країни-агресора Володимиром Путіним у вересні 2017 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в резолюції, прийнятій на 64 сесії Парламентської асамблеї НАТО, врахований параграф з засудженням незаконного будівництва керченського мосту Росією, внесений українською делегацією.

Також повідомлялося, що незаконно побудований Росією в окупованому Криму Керченський міст зміщується.