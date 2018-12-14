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Крымские оккупанты разразились новой "стройкой века"

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 12:24
Крымские оккупанты разразились новой "стройкой века"
Фото: Керченский мост (most.life)

Стройка существенно заденет Севастополь

 На территории аннексированного украинского Крыма оккупанты намерены заняться новой "стройкой века", которая заденет Севастополь. Об этом сообщил так называемый "губернатор" города Дмитрий Овсянников, передает "Интерфакс".

"По предварительному проекту, мост будет четырехполосный, длиной 935 метров. Итоговый вариант проекта должен быть согласован со строительством дорожной хорды — Гераклейской рокады, она свяжет переход через бухту с Гагаринским районом Севастополя. Предполагаемая стоимость обоих объектов - около 40 млрд рублей", - сказал он.

Обратим внимание, что мост должен будет якобы соединить северную и южную часть оккупированного Севастополя.

Подчеркнем, что впервые идею о строительстве нового моста озвучили на встрече с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным в сентябре 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в резолюции, принятой на 64 сессии Парламентской ассамблеи НАТО, учтен параграф с осуждением незаконного строительства керченского моста Россией, внесенный украинской делегацией.

Также сообщалось, что незаконно построенный Россией в оккупированном Крыму Керченский мост смещается.

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