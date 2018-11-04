У Криму дітей одягли у військову форму: у мережі обурені

На знімках діти одягнені у військову форму
У мережі обурені тим, що в окупованому Криму на дітей одягли військову форму. Це сталося в Євпаторії. Про це стало відомо з поста блогера RoksolanaToday&Крим у Twitter. Саме там і з'явилися знімки дітей в камуфляжі.
"Євпаторія. Щось дуже цікаве А на дитячий курорт дітей без військової форми просто не пускають тепер?" - написали під фото.
Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)
Фото: Діти в Євпаторії (twitter.com/KrimRt)
Користувачі в коментарях обурилися даним фактом.
"Пі***астична країна рассея....", - написав Одеський Бандерівець.
"Лише б не було війни", - прокоментував Артем Артюхов.
"Це бідне суспільство - без мети, сенсу і віри", - зазначив Archi Cuisine.
Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)
Як раніше повідомляв Styler, в мережі розповіли про масове отруєння тварин у Криму.
До речі, експерти розповіли, скільки росіян переїхало жити в окупований Крим