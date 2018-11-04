В Крыму детей одели в военную форму: в сети возмущены

Фото: Дети в Крыму (twitter.com/KrimRt)

На снимках дети одеты в военную форму

В сети возмущены тем, что в оккупированном Крыму на детей надели военную форму. Это произошло в Евпатории. Об этом стало известно из поста блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter. Именно там и появились снимки детей в камуфляже.

"Епатория. Что-то очень интересное А на детский курорт детей БЕЗ военной формы просто не пускают теперь?" - написали под фото.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Фото: Дети в Евпатории (twitter.com/KrimRt)

Пользователи в комментариях возмутились данным фактом.

"Пи***астическая страна рассея....", - написал Одесский Бандеровец.

"Лишь бы не было войны", - прокомментировал Артем Артюхов.

"Это бедное общество - без цели, смысла и веры", - отметил Archi Cuisine.

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Как ранее сообщал Styler, в сети рассказали о массовом отравлении животных в Крыму.

Кстати, эксперты рассказали, сколько россиян переехало жить в оккупированный Крым.