ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Криму відбулося глобальне лихо: масштаби катастрофи вражають

STYLERЖиття    21.05.2020 - 09:44
В Криму відбулося глобальне лихо: масштаби катастрофи вражають
У Криму сталася екологічна катастрофа (колаж РБК-Україна)

У мережі показали фотографії повністю висохлих водойм

В окупованому Росією Криму пересихають водойми і водосховища. Фото страхітливого і сумного видовища показав блогер під ніком RoksolanaToday&Крым25% на своїй сторінці в Twitter.

На кадрах показано висохле озеро з човном у Коктебелі. Раніше тут було кілька метрів глибини, водилася риба і раки.

"Цей самотній човен стоїть у Коктебелі на колись повноводному ставку, який називався Великий. Кілька метрів глибини, риба, раки... По ньому ходили човни, гніздилися водоплавні птахи. Капець вже у нас...", - написав блогер.

В Криму відбулося глобальне лихо: масштаби катастрофи вражають

Висохле озеро в Коктебелі (фото: twitter.com/KrimRt)

На місцевому водосховищі можна спостерігати не менш сумну картину. У Сімферопольській водної артерії майже не залишилося запасів води.

"Офіційно - у нас лихо. Сімферопольське водосховище вчора", - підписав блогер фото.

В Криму відбулося глобальне лихо: масштаби катастрофи вражаютьСімферопольське водосховище в Криму (фото: twitter.com/KrimRt)

Сімферопольське водосховище – одне з найбільших штучних водойм півострова. Раніше воно було повноводне і забезпечувало водою Сімферополь та прилеглі населені пункти.

Однак зараз запаси в ньому не те, що зменшилися - вони катастрофічно зникли.

Як ми раніше писали, Крим спіткала екологічна катастрофа, люди знаходяться в жаху від того, що не буде врожаю.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України Кримкатастрофа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся