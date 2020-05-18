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Крим спіткала екологічна катастрофа: люди в шоці

STYLERЖиття    18.05.2020 - 15:36
Крим спіткала екологічна катастрофа: люди в шоці
Жителі Криму скаржаться на бездіяльність влади" (колаж РБК-Україна)

Місцеві жителі Криму знаходяться в жаху від того, що гине врожай

Екологічна катастрофа в Криму шокувала навіть самих затятих російських патріотів, які проживають на півострові. Незважаючи на заяви "влади", що все під контролем і прісної води вистачить усім, це виявилося зовсім не так. Через пересихання основної водної артерії Криму - Сімферопольського водосховища, люди залишилися без води, також урожай перебуває під загрозою.

"У нас від таких слів о*ренели навіть найбезнадійніші російські патріоти. Воду з-під крана не п'ємо - тільки покупну. Рис, дині, кавуни і ягоди в колишніх обсягах вирощувати не можемо. Молочна худобу йде під ніж. Може, Константинову ("спікер" окупаційного "парламенту" - Ред) дніпровська вода не потрібна. Всім іншим - потрібна", - розповіла мешканка смт Первомайське Галина Панасівна "Апострофу".

Наголошується, що в селищі Первомайському ситуація ще не така плачевна у порівнянні з регіонами на півночі і сході півострова. Фермери також скаржаться на нестачу опадів і безсніжну зиму, яка була в цьому році.

"Дощі, які нещодавно пройшли, частково врятували ярі посіви пшениці та ячменю. З озимими - все гірше. Безсніжна зима і сухий вітер ранньою весною призвели до того, що озимі зійшли тільки сантиметрів на 15-20 і викинули колос. Якщо ми влітку з гектара зберемо 20-22 центнерів, вже буде добре, хоча спочатку настрій був на 27-30 центнерів", - розповів фермер з Красногвардійського району Дмитро.

Як ми раніше писали, в анексованому Криму російська влада ліквідували два заповідника.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України Крим
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