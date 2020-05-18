Крым постигла экологическая катастрофа: люди в ужасе

Жители Крыма жалуются на бездеятельность "власти" (коллаж РБК-Украина)

Местные жители Крыма находятся в ужасе от того, что гибнет урожай

Экологическая катастрофа в Крыму повергла в шок даже самых ярых российских патриотов, проживающих на полуострове. Несмотря на заявления "властей", что все под контролем и пресной воды хватит всем, это оказалось совсем не так. Из-за пересыхания основной водной артерии Крыма - Симферопольского водохранилища, люди остались без воды, также урожай находится под угрозой.

"У нас от таких слов о*ренели даже самые безнадежные российские патриоты. Воду из-под крана не пьем - только покупную. Рис, дыни, арбузы и ягоды в прежних объемах выращивать не можем. Молочный скот идет под нож. Может, Константинову ("спикер" оккупационного "парламента" - Ред) днепровская вода не нужна. Всем остальным - нужна", - рассказала жительница пгт Первомайское Галина Афанасьевна "Апострофу".

Отмечается, что в поселке Первомайском ситуация еще не такая плачевная по сравнению с регионами на севере и востоке полуострова. Фермеры также жалуются на нехватку осадков и бесснежную зиму, которая была в этом году.

"Дожди, которые недавно прошли, частично спасли яровые посевы пшеницы и ячменя. С озимыми - все хуже. Бесснежная зима и сухие ветра ранней весной привели к тому, что озимые взошли только сантиметров на 15-20 и выбросили колос. Если мы летом с гектара соберем 20-22 центнеров, уже будет хорошо, хотя изначально настрой был на 27-30 центнеров", - рассказал фермер из Красногвардейского района Дмитрий.

Как мы ранее писали, в аннексированном Крыму российские власти ликвидировали два заповедника.

Автор: Мария Соловей