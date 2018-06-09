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У аннексированном Криму закривають табору з-за масового отруєння дітей

STYLERLIFE        09.06.2018 - 21:17
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Робота ряду таборів Севастополя була зупинена через погане самопочуття дітей

В суботу, 9 червня, дитячий табір "Ласпі", який розташований в Севастополі і був відкритий зовсім недавно "губернатором" Дмитром Овсянніковим в присутності голови Ради федерації Валентини Матвієнко, закрили за масового відправлення дітей, пишуть "Примітки".

Відомо, що в інфекційну лікарню з табору "Ласпі" потрапило 17 дітей та четверо вожатих. Одна дитина – в реанімації у важкому стані.

За інформацією медиків, діагноз постраждалих – гастроентерит.

“Ознаки: неодноразова блювота, пронос, підвищення температури до 37,2 градусів, в основному. Тобто, таких особливих клінічних проявів немає", — розповів директор департаменту охорони здоров'я Антон Бахлыков.

Цікаво, що кілька днів тому отруєння було зафіксовано і в сусідньому таборі “Чайка".

Передбачається, що причиною масового отруєння могли стати неякісні продукти, якими годували дітей постачальники харчування з економії. Діти скаржилися на огидний смак їжі.

Після масового отруєння дітей табір закрив столову і 600 дітей цілий день провели без їжі. Увечері їм привезли сухпайком: два печива, вафлю і маленьку пляшку води. Інший питної води в таборі не було.

48 батьків написали заяви, що забирають дітей додому. На наступний день перевірки Росспоживнагляду весь табір "Ласпі" був закритий. 480 дітей, батьки яких придбали путівки, будуть змушені розібрати дітей по домівках.

Раніше у Житомирській області двоє підлітків померли від отруєння невідомою речовиною.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: отравление
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