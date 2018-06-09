В Крыму закрывают лагеря из-за массового отравления детей

Работа ряда лагерей Севастополя была остановлена из-за плохого самочувствия детей

А субботу, 9 июня, детский лагерь "Ласпи", который расположен в Севастополе и был открыт совсем недавно “губернатором” Дмитрием Овсянниковым в присутствии председателя Совета федерации Валентины Матвиенко, закрыли из-за массового отправления детей, пишут "Примечания".

Известно, что в инфекционную больницу из лагеря “Ласпи” попали 17 детей и четверо вожатых. Один ребенок – в реанимации в тяжелом состоянии.

По информации медиков, диагноз пострадавших – гастроэнтерит.

“Признаки: неоднократная рвота, понос, повышение температуры до 37,2 градусов, в основном. То есть, таких клинических особых проявлений нет», — рассказал “директор” департамента здравоохранения Антон Бахлыков.

Интересно, что несколько дней назад отравление было зафиксировано и в соседнем лагере “Чайка".

Предполагается, что причиной массового отравления могли стать некачественные продукты, которыми кормили детей поставщики питания из экономии. Дети жаловались на отвратительный вкус еды.

После массового отравления детей лагерь закрыл столовую и 600 детей целый день провели без еды. Вечером им привезли сухпайки: два печенья, вафлю и маленькую бутылку воды. Другой питьевой воды в лагере не было.

48 родителей написали заявления, что забирают детей домой. На следующий день проверки Роспотребнадзора весь лагерь “Ласпи” был закрыт. 480 детей, родители которых приобрели путевки, вынуждены будут разобрать детей по домам.

Ранее в Житомирской области два подростка умерли от отравления неизвестным веществом.

Видео: video.rbc.ua