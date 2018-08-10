Купа тарганів і моторошні матраци: в яких умовах живуть студенти-першокурсники у Києві (фото)

Фото: УНІАН

Столичний університет відзвітувався про ремонт в кімнатах, але поселив першокурсників в жахливі умови

У Києві в одному з гуртожитків Національного університету біоресурсів і природокористування студентів перших курсів запропонували поселити в моторошних кімнатах в неналежному санітарному стані. Про це повідомляє ТСН.

Про стан кімнат розповіла Ніна Пастухова - мама першокурсниці гуманітарно-педагогічного факультету. Мова йде про гуртожиток №6.

Доньці жінки виділили місце в кімнаті з чотирма ліжками на п'ятому поверсі. Усередині виявилися старі вікна, "утеплені" поролоном, маленький стіл і один старий табурет на чотирьох.

"У гуртожитку купа тарганів. В одній маленькій кімнаті шість ліжок, старі вікна, немає підлоги в деяких місцях; обосс*ні матраци; розетки, які вже колись горіли вогнем; один стіл і один табурет, який ще Тараса Григоровича бачив", – розповіла Пастухова.

Жінка додала, що була шокована, бо очікувала побачити відремонтовані кімнати, адже на сайті університету був звіт про ремонт.

"...проведена підготовка 30 кімнат для першого курсу: проведено генеральне прибирання, заміна світильників з лампами, поклеєні нові шпалери, пофарбовані батареї теплопостачання, вікна й підлога", – стверджується в публікації за 18 липня. Також на сайті опублікували фотографії кімнат з ремонтом.

"Так, там бідненько, але чистенько, судячи з тих фотографій. Є пластикове вікно – хоча б щось. Але реальність, яку побачили батьки, – вона на моїх фотографіях. Де ці кімнати з ремонтом? Я не знаю", – обурилася Пастухова.

Фото: Гуртожиток №6 (tsn.ua)

За словами жінки, вона сфотографувала тільки дві кімнати, проте бачила й інші на п'ятому поверсі. Крім того вона подивилася на душ і туалети, які знаходяться в такому ж жахливому стані. Проте там встановили нові вхідні кімнатні двері, і в деяких кімнатах все ж встановлені пластикові вікна.

За таке житло для своїх дітей необхідно платити 520 грн в місяць, причому оплату вимагають відразу за рік (5200 грн).

Фото: Гуртожиток №6 (tsn.ua)

За словами Пастухової, батьків поставили перед фактом, що вони повинні самостійно зробити в кімнаті ремонт.

"Представника нашого факультету не було. Але в цей час батькам показував кімнати представник іншого факультету. І він їм казав прямим текстом, що вони повинні зробити ремонт (на фото це кімната на шість ліжок, в якій немає підлоги), і показував, що саме потрібно зробити", – повідомила мама студентки першого курсу.

Пастухова зазначила, що комендант гуртожитку нічим не змогла їй допомогти.

Жінка вирішила відмовитися від гуртожитку в письмовому вигляді і шукати знімну квартиру для своєї доньки.

"Я не уявляю, як тут можна жити. Мені шкода дитину. Я не хочу, щоб вона так жила", – підкреслила Ніна Пастухова.

Зазначається, що відповідальність за гуртожиток №6 несе декан ветеринарного факультету.

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