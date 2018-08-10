Куча тараканов и жуткие матрасы: в каких условиях живут студенты-первокурсники в Киеве (фото)

Фото: УНИАН

Столичный университет отчитался о ремонте в комнатах, но поселил первокурсников в жуткие условия

В Киеве в одном из общежитий Национального университета биоресурсов и природопользования студентов первых курсов предложили поселить в жутких комнатах в неподобающем санитарном состоянии. Об этом сообщает ТСН.

О состоянии комнат рассказала Нина Пастухова - мама первокурсницы гуманитарно-педагогического факультета. Речь идет об общежитии №6.

Дочери женщины выделили место в комнате с четырьмя кроватями на пятом этаже. Внутри оказались старые окна, "утепленные" поролоном, маленький стол и один старый табурет на четверых.

"В общежитии куча тараканов. В одной маленькой комнате шесть кроватей, старые окна, нет пола в некоторых местах; обосс*нные матрасы; розетки, которые уже когда-то горели огнем; один стол и один табурет, который еще Тараса Григорьевича видел", – рассказала Пастухова.

Женщина добавила, что была шокирована, поскольку ожидала увидеть отремонтированные комнаты, ведь на сайте университета был отчет о ремонте.

"...проведена подготовка 30 комнат для первого курса: проведена генеральная уборка, замена светильников с лампами, поклеены новые обои, покрашены батареи теплоснабжения, окна и пол", – утверждается в публикации за 18 июля. Также на сайте опубликовали фотографии комнат с ремонтом.

"Да, там бедненько, но чистенько, судя по тем фотографиям. Есть пластиковое окно – хотя бы что-то. Но реальность, которую увидели родители, – она на моих фотографиях. Где эти комнаты с ремонтом? Я не знаю", – возмутилась Пастухова.

Фото: Общежитие №6 (tsn.ua)

По словам женщины, она сфотографировала только две комнаты, однако видела и другие на пятом этаже. Помимо того она посмотрела на душ и туалеты, которые находятся в таком же ужасающем состоянии. При этом там установили новые входные комнатные двери, и в некоторых комнатах все же установлены пластиковые окна.

За такое жилище для своих детей необходимо платить 520 грн в месяц, причем оплату требуют сразу за год (5200 грн).

Фото: Общежитие №6 (tsn.ua)

По словам Пастуховой, родителей поставили перед фактом, что они должны самостоятельно сделать в комнате ремонт.

"Представителя нашего факультета не было. Но в это время родителям показывал комнаты представитель другого факультета. И он им говорил прямым текстом, что они должны сделать ремонт (на фото это комната на шесть коек, в которой нет пола), и показывал, что именно нужно сделать", – сообщила мама студентки первого курса.

Пастухова отметила, что комендант общежития ничем не смогла ей помочь.

Женщина решила отказаться от общежития в письменном виде и искать съемную квартиру для своей дочери.

"Я не представляю, как здесь можно жить. Мне жаль ребенка. Я не хочу, чтобы она так жила", – подчеркнула Нина Пастухова.

Отмечается, что ответственность за общежитие №6 несет декан ветеринарного факультета.

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