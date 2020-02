Куди піти у Києві на День Святого Валентина: LP, Cirque du Soleil і романтика на ВДНГ

Куди піти на День Святого Валентина (фото: freepik.com)

На День Святого Валентина в Києві буде дуже насичена програма для закоханих

День Святого Валентина в 2020 році закохані зможуть відзначити в п'ятницю, 14 лютого. Щоб зробити цей вечір особливим, можна відвідати з коханими романтичний концерт або видовищне льодове шоу, а можна і самим покататися на ковзанах. Прекрасним подарунком стануть також квитки на одне з майбутніх заходів, які пропонує афіша Styler.

Романтичне побачення на ковзанці ВДНГ

Метро "Виставковий центр"

14 лютого, з 12:00 до 22:00 (квитки)

"Зимова країна на ВДНГ" готує для своїх гостей романтичний уїк-енд. 14 лютого всіх закоханих запрошують покататися на святково прикрашеній ковзанці при світлі яскравих ліхтариків і під ліричні мелодії. У вартість квитка входить прокат ковзанів та безлімітне катання. У перервах можна перекусити і зігрітися ароматним глінтвейном, що продається на фудкортах, розташованих біля катка. Не варто хвилюватися, якщо не дуже впевнено стоїте на ковзанах, інструктори допоможуть і підкажуть. Невелике тренування - і ось ви вже, взявшись за руки зі своєю половинкою, виписуєте візерунки на льоду. До речі, 15 лютого о 18:00 на ковзанці будуть встановлювати рекорд України за кількістю пар, що одночасно цілуються. Хочете приєднатися? Зареєструйте свою пару за посилання - і цілуйтеся у своє задоволення!

Романтичне побачення на ковзанці ВДНГ (фото: прес-служба)

Cirque du Soleil. Crystal

Палац спорту

14-16 лютого, 11:00, 15:00, 19:00 (квитки)

Канадська компанія працює у сфері розваг вже більше 35 років, гастролює на всіх континентах, крім Антарктиди, а їх феєричні вистави, що поєднують циркові трюки з віртуозною хореографією, завжди збирають повні зали. У виставах цирку зайнято понад 4000 співробітників і 1300 артистів з 50 країн, а шоу подивилися глядачі в більш ніж 300 містах світу.

Всього в репертуарі Cirque du Soleil понад 50 проектів, а Crystal - перший з них, у якому дія відбувається на льоду. Режисерам Шене Керролл і Себастьяну Солдевілья у створенні шоу допомагали знамениті у минулому спортсмени Курт Браунінг і Бенджамін Агосто, а в постановці також задіяно багато відомих фігуристів.

Учасники вистави покажуть зворушливу історію дівчини на ім'я Крістал, яка намагається вирватися з придуманого нею світу фантазій і знайти місце в реальному, подолати всі внутрішні бар'єри і стати тим, ким їй судилося: сильною, цілеспрямованою і творчою особистістю.

Шоу підходить для всіх віків. Дітям до 5 років без окремого місця вхід безкоштовний (потрібно мати копію документа, що підтверджує вік на дату заходу). Діти старше 14 років можуть прийти самостійно, діти до 14 років - у супроводі дорослих, яким також потрібен квиток.

Cirque du Soleil. Crystal (фото: прес-служба)

Концерт #ПРОЛЮБОВ - "Друга Ріка", "Скрябін", LETAY

Stereo Plaza

14 лютого, 19:00 (квитки)

У День святого Валентина всім нам хочеться говорити, співати і кричати про свої почуття. Запросіть коханих на великий концерт, під час якого на зізнання в коханні не буде ніяких обмежень. В Stereo Plaza виступлять визнані романтики української сцени.

Пісні групи "Скрябін" займають особливе місце в наших серцях плейлистах. "Танець пінгвіна", "Той прикрий світ", "Зламані крила", "Спи собі сама", "Якщо ти зрадиш, кохана" - скільки шкільних і студентських дискотек пройшло під них. Це - #ПРОЛЮБОВ до країни, народу і близьких людей. А тепер і #ПРОЛЮБОВ до Кузьми. Учасники колективу в пам'ять про свого лідера продовжують працювати разом, співпрацюючи з різними вокалістами. На концерті 14 лютого партію Андрія Кузьменка буде співати ще один улюбленець публіки - Yurcash (Юрко Юрченко).

Також щиро і зворушливо співає #ПРОЛЮБОВ і гурт "Друга Ріка". З їхніми піснями "Три хвилини", "Назавжди", "Вже не сам", "Так мало тут тебе", "П'ю з твоїх долонь" та іншими, мабуть, у кожного пов'язані ніжні та романтичні спогади. На концерті вони подарують нам чимало приємних емоцій.

Молодий співак Ілля Резніков, фронтмен групи LETAY, голосно заявив про себе три роки тому, коли виграв конкурс "Хіт-Конвеєр" на телеканалі М2 з піснею "Кохайтесь". А в минулому році підтвердив звання рок-романтика ліричним зізнанням "Мила моя" під час відбору на "Євробачення".

У День всіх закоханих квитковий оператор Karabas підтримає трьох безстрашних романтиків та подарує їм не тільки квитки, але і головне - можливість розповісти про свої почуття голосно - з великої сцени під час святкового концерту #ПРОЛЮБОВ. І якщо ви вважаєте, що зізнання в коханні - найкращий подарунок, який можна зробити 14 лютого - залишайте заявку!

Концерт #ПРОЛЮБОВ - "Друга Ріка", "Скрябін", LETAY (афіша)

DreamBIG Forum - Форум великих мрійників

Палац спорту

27 лютого, 11:00 (квитки)

Прекрасним подарунком для коханої людини стане квиток на масштабний бізнес-захід - DreamBIG Forum, в рамках якого для глядачів виступатимуть підприємці, маркетологи, спортсмени, письменники, лайф-коучі та політики. Ідея зібрати разом великих мрійників - людей, які з дитинства мріяли по-крупному і пройшли через багато перешкод для досягнення своїх цілей - виникла у відомого українського бізнесмена Артура Мхітаряна, засновника найінноваційннішої девелоперської компанії України Taryan Group. Артур завжди вважав, що прагнення до розвитку, подолання своїх страхів і комплексів та постійна робота над собою гідні поваги, а історії успіху таких людей повинні бути прикладом для інших.

На сцені Палацу спорту поділяться своїми історіями: автор світового бестселера "48 законів влади" Роберт Грін, бізнесмен і державний діяч, один з творців курорту Дубаї Ахмед Бін Байат, лайф-тренер, коуч і мотиваційний спікер Алла Клименко, співзасновниця піар-агентства Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь, підприємець, маркетолог, засновник FEDORIV Group Андрій Федорів, перший президент незалежної України Леонід Кравчук, абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Вести захід буде одна з найкращих українських телеведучих Маша Єфросиніна.

Весь прибуток від продажу квитків на DreamBIG Forum організатори спрямують на благодійність.

DreamBIG Forum (афіша)

Балет Autobiography. Компанія Уейна МакГрегора

Міжнародний центр культури і мистецтв

29, 30 березня, 19:30 (квитки)

Британський хореограф Уейн МакГрегор здійснив революцію в області класичного балету, втілюючи експериментальні ідеї і поєднуючи в своїй роботі різні стилі танцю з досягненнями у сфері науки і технологій. У його постановках присутні віртуальні персонажі та елементи декорацій, а одного разу балет виконувався двома складами артистів на різних континентах і транслювався для глядачів через телеміст.

Новаторський підхід МакГрегора був гідно оціненей на батьківщині - у 2011 році хореограф удостоєний ордена Британської імперії за заслуги в галузі танцю. Він постійно співпрацює з Royal Ballet і провідними балетними трупами світу - Паризькою оперою, Нідерландським театром танцю, "Нью-Йорк Сіті Балет", "Ла Скала". Також хореограф брав участь у постановках для кінофільмів ("Гаррі Поттер і Кубок Вогню", "Фантастичні тварини і де вони живуть", "Тарзан. Легенда"), відеокліпів (Radiohead, Thom Yorke, The Chemical Brothers) і тижнів мод в різних країнах.

Вперше виступаючи в Україні, Уейн МакГрегор представить балетний спектакль "Autobiography", створений у 2017 році. Ця унікальна вистава балансує на межі танцю і науки. В основу спектаклю покладено наукову розшифровку власного геному МакГрегора. Це перше у світовій історії співавторство хореографа і вчених-генетиків. Музику для балету написала одна з найбільш обговорюваних електронних музикантів - Jlin.

Балет Autobiography (фото: прес-служба)

The Illusionists

Національний палац мистецтв "Україна"

02-05 квітня, 11:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00 (квитки)

Компанія The Illusionists продовжує славні традиції Гаррі Гудіні та інших фокусників, які вражали людей ще в минулому і позаминулому століттях. І повні зали шанувальників підтверджують, що інтерес публіки до магічних шоу не вщухає. Перший виступ артистів компанії відбувся 8 років тому в Сіднейському оперному театрі, і з тих пір ретельно відібрані для участі в постановках ілюзіоністи тріумфально гастролюють по світу.

Шоу The Illusionists. Direct From Broadway було визнано найуспішнішим в історії Бродвею. З 2012 року його учасники відвідали близько 200 міст у 40 країнах. Два роки тому фокусники чарували своєю майстерністю київських глядачів, і ось вони повертаються! Команда готує для нас ще більше захоплюючих трюків, ніж минулого разу. Подаруйте своїм коханим квитки на фантастичне шоу "Ілюзіоністів" на сцені Палацу "Україна".

The Illusionists (фото: прес-служба)

Оригінальне британське шоу Queen Rock and Death

Національний палац мистецтв "Україна"

10 квітня, 19:00 (квитки)

Музичні експерименти молодих британських музикантів, що почалися ще в середині 1960-х років, привели до появи в 1970-му групи, якій судилося стати легендою світової рок-музики. Через майже 50 років з дня заснування Queen все так само популярна і продовжує надихати. Пам'ять про культовий колектив і його лідера Фредді Мерк'юрі увічнена в кінофільмах, спектаклях, операх, мюзиклах.

Ідея однією з найгучніших і успішних постановок на тему творчості Queen виникла ще у 2000 році у творця групи і автора більшості хітів Брайана Мея. Він прагнув відродити не тільки звучання, але й атмосферу концертів легендарної команди, тому особисто прослуховував кожного претендента. В цьому шоу беруть участь симфонічний оркестр, рок-група " четверо вокалістів, вже знайомих глядачам ще одним хітом на тему творчості Queen - мюзиклу We Will Rock You.

На сцені Палацу "Україна" виступлять понад 40 артистів. Глядачі почують оригінальні концертні аранжування і живе виконання таких культових речей, як Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, I Want It All Who Wants To Live Forever та інших.

Queen Rock and Death (фото: прес-служба)

LP. Heart to Mouth Tour

Палац спорту

16 квітня, 19:00 (квитки)

Американська артистка Лаура Перголіцці, відома під псевдонімом LP, написала багато хітів для світових зірок - Ріанни, Крістіни Агілери, Шер, групи Backstreet Boys і інших. Сама ж вона довгий час була відома тільки у себе на батьківщині. Але у 2016 році до співачки звернувся по інтернету один з шанувальників її творчості, який попросив дозволу на використання в Греції її пісні Lost On You. Випуск цього синглу дав поштовх феноменальній популярності Лаури в Європі і в світі.

LP вже кілька разів виступала в Києві, спочатку на клубних сценах, а з минулого року у Палаці спорту. Її українські шанувальники з нетерпінням чекають кожного виступу своєї улюблениці. Це буде п'ятий концерт в Україні і другий у Палаці спорту. Артистка завжди із задоволенням приїжджає до нас, їй подобається енергетика в залі під час концертів, і вона готова, як завжди, викластися по повній і подарувати нам свої найкращі композиції, а також пісні з нового альбому Heart To Mouth.

Лаура Перголіцці (фото: прес-служба)

David Garrett

Національний палац мистецтв "Україна"

01 жовтня, 19:30 (квитки)

Німецький скрипаль-віртуоз Девід Гарретт своєю творчістю викликав бурхливий інтерес до класичної музики, майстерно поєднуючи її з джазом, роком, кантрі і фольклорними мотивами. На його концертах виконуються і сонати в супроводі рояля, і оригінальні аранжування класичних композицій, та рок-пісні, і музичні теми з кінофільмів. Після виконання Девідом ролі Нікколо Паганіні у фільмі "Паганіні: скрипаль диявола" це прізвисько закріпилося за ним самим.

Артист приїде в Київ з новою програмою UNLIMITED LIVE в рамках світового туру, присвяченого 10-річчю збірки хітів Unlimited - Greatest Hits та ювілею професійної діяльності. Цей концертний тур Девід Гарретт і його команда готували більше року. У шоу будуть використані унікальні сучасні технології, тому глядачів чекає не тільки музичний, але і кінематографічний шоу.

David Garrett (фото: прес-служба)

Аріна Домскі Opera Show

Національний палац мистецтв "Україна"

31 жовтня, 19:30 (квитки)

Аріна Домскі розпочала займатися музикою в 8 років. Дівчинка співала в хорі дитячого академічного ансамблю, брала участь у різних вокальних конкурсах, пізніше стала солісткою ансамблю і навіть деякий час працювала хормейстером.

Отримавши академічну освіту (музичне училище імені Глієра і Київська консерваторія), Аріна вирішила спробувати свої сили в телепроектах. Вона брала участь у шоу "Фабрика зірок" на "Новому каналі" та "Суперзірка" на каналі "1+1", але скоро зрозуміла, що їй більше імпонує класичний репертуар, точніше, напрям classical crossover. Перед очима були приклади артистів, які домоглися світового успіху: Сари Брайтман, Андреа Бочеллі, Алессандро Сафіни, Джоша Гробана, Il Divo. І ось через кілька років ім'я української співачки вже звучить в одному ряду з іменами визнаних майстрів цього жанру.

В 2018 році Аріна Домскі презентувала грандіозне Opera Show, в якому твори Генделя, Моцарта, Чайковського та інших класиків отримали сучасне звучання і приголомшливе вокальне виконання. 31 жовтня артистка порадує своїх шанувальників цим унікальним дійством з неймовірними світловими ефектами, віртуозною балетною постановкою у супроводі оркестру і прекрасної сценографії. Квитки на фантастичне шоу стануть прекрасним подарунком для коханої людини.

Аріна Домскі (фото: прес-служба)