Куда пойти в Киеве на День Святого Валентина: LP, Cirque du Soleil и романтика на ВДНГ

Куда пойти на День Святого Валентина (фото: freepik.com)

На День Святого Валентина в Киеве будет очень насыщенная программа для влюбленных

День Святого Валентина в 2020 году влюбленные смогут отметить в пятницу, 14 февраля. Чтобы сделать этот вечер особенным, можно посетить с любимыми романтический концерт или зрелищное ледовое представление, а можно и самим покататься на коньках. Прекрасным подарком станут также билеты на одно из будущих мероприятий, которые в изобилии предлагает афиша Styler.

Романтическое свидание на катке ВДНГ

Метро "Выставочный центр"

14 февраля, с 12:00 до 22:00 (билеты)

"Зимняя страна на ВДНГ" готовит для своих гостей романтичный уик-энд. 14 февраля всех влюбленных приглашают покататься на празднично украшенном катке при свете ярких фонариков и под лиричные мелодии. В стоимость билета входит прокат коньков и безлимитное катание. В перерывах можно перекусить и согреться ароматным глинтвейном, продающимся на фудкортах, расположенных около катка. Не стоит волноваться, если не очень уверенно стоите на коньках, инструкторы помогут и подскажут. Небольшая тренировка - и вот вы уже, взявшись за руки со своей половинкой, выписываете узоры на льду. Кстати, 15 февраля в 18:00 на катке будут устанавливать рекорд Украины по количеству пар, целующихся одновременно. Хотите присоединиться? Зарегистрируйте свою пару по ссылке - и целуйтесь в свое удовольствие!

Романтическое свидание на катке ВДНГ (фото: пресс-служба)

Cirque du Soleil. Crystal

Дворец спорта

14–16 февраля, 11:00, 15:00, 19:00 (билеты)

Канадская компания работает в сфере развлечений уже больше 35 лет, гастролирует на всех континентах, кроме Антарктиды, а их феерические представления, сочетающие цирковые трюки с виртуозной хореографией, всегда собирают полные залы. В постановках цирка занято более 4000 сотрудников и 1300 артистов из 50 стран, а шоу посмотрели зрители в более чем 300 городах мира.

Всего в репертуаре Cirque du Soleil более 50 проектов, а Crystal - первый из них, в котором действие происходит на льду. Режиссерам Шэне Кэрролл и Себастьяну Солдевилья в создании шоу помогали знаменитые в прошлом спортсмены Курт Браунинг и Бенджамин Агосто, а в постановке также задействовано много известных фигуристов.

Участники представления покажут трогательную историю девушки по имени Кристал, которая пытается вырваться из придуманного ею мира фантазий и найти место в реальном, преодолеть все внутренние барьеры и стать той, кем ей суждено: сильной, целеустремленной и творческой личностью.

Шоу подходит для всех возрастов. Детям до 5 лет без отдельного места вход бесплатный (нужно иметь копию документа, подтверждающего возраст на дату мероприятия). Дети старше 14 лет могут прийти самостоятельно, дети до 14 лет - в сопровождении взрослых, которым также нужен билет.

Cirque du Soleil. Crystal (фото: пресс-служба)

Концерт #ПРОЛЮБОВ - "Друга Ріка", "Скрябін", LETAY

Stereo Plaza

14 февраля, 19:00 (билеты)

В День святого Валентина всем нам хочется говорить, петь и кричать о своих чувствах. Пригласите любимых на большой концерт, во время которого на признания в любви не будет никаких ограничений. В Stereo Plaza выступят признанные романтики украинской сцены.

Песни группы "Скрябін" занимают особое место в наших сердцах плейлистах. "Танець пінгвіна", "Той прикрий світ", "Зламані крила", "Спи собі сама", "Якщо ти зрадиш, кохана" - сколько школьных и студенческих дискотек прошло под них. Это - #ПРОЛЮБОВ к стране, к народу и близким людям. А теперь и #ПРОЛЮБОВ к Кузьме. Участники коллектива в память о своем лидере продолжают работать вместе, сотрудничая с разными вокалистами. На концерте 14 февраля партию Андрея Кузьменко будет петь еще один любимец публики - Yurcash (Юрко Юрченко).

Также искренне и трогательно поет #ПРОЛЮБОВ и группа "Друга Ріка". С их песнями "Три хвилини", "Назавжди", "Вже не сам", "Так мало тут тебе", "П'ю з твоїх долонь" и другими, пожалуй, у каждого связаны нежные и романтичные воспоминания. На концерте они подарят нам немало приятных эмоций.

Молодой певец Илья Резников, фронтмен группы LETAY, громко заявил о себе три года назад, когда выиграл конкурс "Хит-Конвейер" на телеканале М2 с песней "Кохайтесь". А в прошлом году подтвердил звание рок-романтика лиричным признанием "Мила моя" во время отбора на "Евровидение".

В День всех влюбленных билетный оператор Karabas поддержит трех бесстрашных романтиков и подарит им не только билеты, но и главное - возможность рассказать о своих чувствах громко - с большой сцены во время праздничного концерта #ПРОЛЮБОВ. И если вы считаете, что признание в любви - лучший подарок, который можно сделать 14 февраля - оставляйте заявку!

Концерт #ПРОЛЮБОВ - "Друга Ріка", "Скрябін", LETAY (афиша)

DreamBIG Forum - Форум больших мечтателей

Дворец спорта

27 февраля, 11:00 (билеты)

Прекрасным подарком для любимого человека станет билет на масштабное бизнес-мероприятие - DreamBIG Forum, в рамках которого для зрителей выступят предприниматели, маркетологи, спортсмены, писатели, лайф-коучи и политики. Идея собрать вместе больших мечтателей - людей, с детства мечтавших по-крупному и прошедших через многие препятствия для достижения своих целей - возникла у известного украинского бизнесмена Артура Мхитаряна, основателя самой инновационной девелоперской компании Украины Taryan Group. Артур всегда считал, что стремление к развитию, преодоление своих страхов и комплексов и постоянная работа над собой достойны уважения, а истории успеха таких людей должны быть примером для других.

На сцене Дворца спорта своими историями поделятся: автор мирового бестселлера "48 законов власти" Роберт Грин, бизнесмен и государственный деятель, один из создателей курорта Дубай Ахмед Бин Байат, лайф-тренер, коуч и мотивационный спикер Алла Клименко, соосновательница пиар-агентства Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь, предприниматель, маркетолог, основатель FEDORIV Group Андрей Федорив, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик. Вести мероприятие будет одна из лучших украинских телеведущих Маша Ефросинина.

Всю прибыль от продажи билетов на DreamBIG Forum организаторы направят на благотворительность.

DreamBIG Forum (афиша)

Балет Autobiography. Компания Уэйна МакГрегора

Международный центр культуры и искусств

29, 30 марта, 19:30 (билеты)

Британский хореограф Уэйн МакГрегор совершил революцию в области классического балета, воплощая экспериментальные идеи и соединяя в своей работе разные стили танца с достижениями в сфере науки и технологий. В его постановках присутствуют виртуальные персонажи и элементы декораций, а однажды балет исполнялся двумя составами артистов на разных континентах и транслировался для зрителей через телемост.

Новаторский подход МакГрегора был по достоинству оценен на родине - в 2011 году хореограф удостоен ордена Британской империи за заслуги в области танца. Он постоянно сотрудничает с Royal Ballet и ведущими балетными труппами мира - Парижской оперой, Нидерландским театром танца, "Нью-Йорк Сити Балет", "Ла Скала". Также хореограф участвовал в постановках для кинофильмов ("Гарри Поттер и Кубок Огня", "Фантастические твари и где они обитают", "Тарзан. Легенда"), видеоклипов (Radiohead, Thom Yorke, The Chemical Brothers) и недель мод в разных странах.

Впервые выступая в Украине, Уэйн МакГрегор представит балетный спектакль "Autobiography", созданный в 2017 году. Это уникальное представление балансирует на грани танца и науки. В основу спектакля положена научная расшифровка собственного генома МакГрегора. Это первое в мировой истории соавторство хореографа и ученых-генетиков. Музыку для балета написала одна из самых обсуждаемых электронных музыкантов - Jlin.

Балет Autobiography (фото: пресс-служба)

The Illusionists

Национальный дворец искусств "Украина"

02–05 апреля, 11:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00 (билеты)

Компания The Illusionists продолжает славные традиции Гарри Гудини и других фокусников, которые поражали людей еще в прошлом и позапрошлом веках. И полные залы поклонников подтверждают, что интерес публики к магическим шоу не утихает. Первое выступление артистов компании состоялось 8 лет назад в Сиднейском оперном театре, и с тех пор тщательно отобранные для участия в постановках иллюзионисты триумфально гастролируют по миру.

Шоу The Illusionists. Direct From Broadway было признано самым успешным в истории Бродвея. С 2012 года его участники посетили около 200 городов в 40 странах. Два года назад фокусники очаровывали своим мастерством киевских зрителей, и вот они возвращаются! Команда готовит для нас еще больше захватывающих трюков, чем в прошлый раз. Подарите своим любимым билеты на фантастическое шоу "Иллюзионистов" на сцене Дворца "Украина".

The Illusionists (фото: пресс-служба)

Оригинальное британское шоу Queen Rock and Symphonic

Национальный дворец искусств "Украина"

10 апреля, 19:00 (билеты)

Начавшиеся еще в середине 1960-х годов музыкальные эксперименты молодых британских музыкантов привели к появлению в 1970-м группы, которой суждено было стать легендой мировой рок-музыки. Спустя почти 50 лет со дня основания Queen все так же популярна и продолжает вдохновлять. Память о культовом коллективе и его лидере Фредди Меркьюри увековечена в кинофильмах, спектаклях, операх, мюзиклах.

Идея одной из самых громких и успешных постановок на тему творчества Queen возникла еще в 2000 году у создателя группы и автора большинства хитов Брайана Мэя. Он стремился возродить не только звучание, но и атмосферу концертов легендарной команды, поэтому лично прослушивал каждого претендента. В этом шоу участвуют симфонический оркестр, рок-группа и четверо вокалистов, уже знакомых зрителям по еще одному хиту на тему творчества Queen - мюзиклу We Will Rock You.

На сцене Дворца "Украина" выступят более 40 артистов. Зрители услышат оригинальные концертные аранжировки и живое исполнение таких культовых вещей, как Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, I Want It All, Who Wants To Live Forever и других.

Queen Rock and Symphonic (фото: пресс-служба)

LP. Heart to Mouth Tour

Дворец спорта

16 апреля, 19:00 (билеты)

Американская артистка Лаура Перголицци, известная под псевдонимом LP, написала много хитов для мировых звезд - Рианны, Кристины Агилеры, Шер, группы Backstreet Boys и других. Сама же она долгое время была известна только у себя на родине. Но в 2016 году к певице обратился по интернету один из поклонников ее творчества, который попросил разрешения на использование в Греции ее песни Lost On You. Выпуск этого сингла дал толчок феноменальной популярности Лауры в Европе и в мире.

LP уже несколько раз выступала в Киеве, сначала на клубных сценах, а с прошлого года во Дворце спорта. Ее украинские поклонники с нетерпением ждут каждого выступления своей любимицы. Это будет пятый концерт в Украине и второй во Дворце спорта. Артистка всегда с удовольствием приезжает к нам, ей нравится энергетика в зале во время концертов, и она готова, как всегда, выложиться по полной и подарить нам свои лучшие композиции, а также песни из самого нового альбома Heart To Mouth.

Лаура Перголицци (фото: пресс-служба)

David Garrett

Национальный дворец искусств "Украина"

01 октября, 19:30 (билеты)

Немецкий скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт своим творчеством вызвал бурный интерес к классической музыке, мастерски совмещая ее с джазом, роком, кантри и фольклорными мотивами. На его концертах исполняются и сонаты в сопровождении рояля, и оригинальные аранжировки классических композиций, и рок-песни, и музыкальные темы из кинофильмов. После исполнения Дэвидом роли Никколо Паганини в фильме "Паганини: скрипач дьявола" это прозвище закрепилось и за ним самим.

Артист приедет в Киев с новой программой UNLIMITED LIVE в рамках мирового тура, посвященного 10-летию сборника хитов Unlimited - Greatest Hits и юбилею профессиональной деятельности. Этот концертный тур Дэвид Гарретт и его команда готовили больше года. В шоу будут использованы уникальные современные технологии, так что зрителей ожидает не только музыкальное, но и кинематографическое шоу.

David Garrett (фото: пресс-служба)

Арина Домски Opera Show

Национальный дворец искусств Украина

31 октября, 19:30 (билеты)

Арина Домски начала заниматься музыкой в 8 лет. Девочка пела в хоре детского академического ансамбля, участвовала в различных вокальных конкурсах, позже стала солисткой ансамбля и даже некоторое время работала хормейстером.

Получив академическое образование (музыкальное училище имени Глиэра и Киевская консерватория), Арина решила попробовать свои силы в телепроектах. Она участвовала в шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале" и "Суперзвезда" на канале "1+1", но скоро поняла, что ей больше импонирует классический репертуар, точнее, направление classical crossover. Перед глазами были примеры артистов, добившихся мирового успеха: Сары Брайтман, Андреа Бочелли, Алессандро Сафины, Джоша Гробана, Il Divo. И вот спустя несколько лет имя украинской певицы уже звучит в одном ряду с именами признанных мастеров этого жанра.

В 2018 году Арина Домски презентовала грандиозное Opera Show, в котором произведения Генделя, Моцарта, Чайковского и других классиков получили современное звучание и потрясающее вокальное исполнение. 31 октября артистка порадует своих поклонников этим уникальным действом с невероятными световыми эффектами, виртуозной балетной постановкой в сопровождении оркестра и прекрасной сценографией. Билеты на фантастическое шоу станут прекрасным подарком для любимого человека.

Арина Домски (фото: пресс-служба)