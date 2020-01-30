Куди піти у Києві у лютому: шоу Мамахохотала, Cirque du Soleil і інші яскраві події

Афіша на лютий 2020 року в Києві (колаж РБК-Україна)

Кращі заходи лютого в Києві – в добірці Styler

Лютневі холоди – не привід сидіти вдома, тим більше що останній місяць зими обіцяє бути багатим на різноманітні цікаві та змістовні заходи. На сценах та концертних майданчиках буде тепло від майстерного виконання класичних і сучасних творів, а на локаціях улюбленого парку ВДНГ для всіх вихідних заплановано веселі тематичні свята.

Зимова країна на ВДНГ

Метро "Виставковий центр"

До 1 березня, кожні вихідні нова програма (квитки)

Шалені розваги на ВДНГ не припиняються, а навпаки, набирають обертів. Щосуботи та щонеділі аж до кінця лютого в парку влаштовуватимуть тематичні свята: три гастрономічні вікенди – сала, наливок і вареників, а також свято до Дня всіх закоханих. Крім того, парк-фестиваль традиційно щодня запрошує гостей на локації проекту – ковзанку, тюбингові гірки, у "Замок крижаних скульптур", контактний зоопарк та на тропічну ферму з живими метеликами.

Вікенд наливок

1 та 2 лютого зігрійтеся на святі найпопулярніших українських напоїв. Будуть найрізноманітніші смаки та аромати: настоянки на хроні, обліписі, вишні, багато видів пуншу, глінтвейну, грогу та інші авторські напої, все з дегустацією. Розважальна програма теж не дасть занудьгувати: будуть сценічні виступи, конкурс на найоригінальнішу наливку та змагання за звання "Пані П’яна Вишня" і "Пан Спотикайло", а також щогодини імпровізаційні скетчі від героїв "Поселення дурнів" на тему сільського життя.

Вікенд вареників

8 та 9 лютого на ВДНГ присвятять улюбленій страві багатьох українців – вареникам. Їх приготують безліч видів з будь-якою начинкою: і солодкі – із сиром, вишнями, чорницею, і солоні – з лівером, м’ясом, картоплею, капустою, приправлені салом, смаженою цибулею чи сметаною. Для гостей виступатимуть народні колективи, пройде лотерея "Еники Беники їли вареники", гастрономічні фешн-покази, запальна "вареникова" дискотека та змагання на швидкісне поїдання "Спритні щелепи". Буде і тематична фотозона – за мотивами "Вечорів на хуторі біля Диканьки". Найсміливіші спробують знайти в себе фантастичні здібності, як у Пацюка з повісті, – примусити вареник левітувати.

Вікенд кохання

14 лютого на ВДНГ відбудеться встановлення рекорду України – масового поцілунку. Усім, хто любить цілуватися та хоче долучитися до романтичного рекорду, потрібно заповнити форму реєстрації. Також упродовж святкових вихідних 14–16 лютого на ВДНГ – романтичне катання на ковзанці, запашний глінтвейн, катання на гойдалках та атракціонах, і нарешті головний сюрприз – весілля героїв "Зимової країни", сніговиків Няші та Добряка, який освідчився коханій зі сцени ВДНГ в новорічну ніч.



Вікенд сала

22–23 лютого ВДНГ збирає шанувальників іще одного традиційного українського продукту – сала. Обіцяють безліч різновидів: свіже, солоне, підкопчене, смажене, навіть у шоколаді. Можна буде скуштувати й купити сальця додому на святковому ярмарку. Не обійдеться й цих вихідних без дегустацій, конкурсів та святкового концерту, а також організатори влаштовують кумедний атракціон для "визначення" національної сили – "Саломір".

Ray Collins' Hot-Club

Caribbean Club

01 лютого, 19:00 (квитки) Німецький гурт Ray Collins' Hot-Club називають свінговим оркестром №1 у Європі. Незабаром артисти відсвяткують 20-річчя творчої діяльності, мають у своєму доробку 13 альбомів. За перший – Shaking That Boogie – у 2001 році Ray Collins' HOT-CLUB назвали одним із найкращих свінгових колективів світу. А вже у 2005 році їхній хіт Barefoot став саундтреком до відомого фільму Barfuß ("Босоніж") Тіля Швайгера. На концертах Ray Collins' HOT-CLUB глядачі поринають в особливу атмосферу концертів 40–50-х років минулого століття, коли на танцмайданчиках панували мелодії у стилях джамп-блюз, свінг та джайв. Виступи дев’яти учасників оркестру поєднують віртуозне виконання музики з яскравим шоу. Музиканти об’їхали з гастролями весь світ, а з 2011 до графіку їхніх виступів входить і Україна. 1 лютого Ray Collins' HOT-CLUB презентують у Києві свій новий альбом When Night Сomes to Berlin, який вийшов у листопаді 2019-го. Разом із німцями на сцені Caribbean Club заспіває українська група "Руки’В Брюки".

Виставка костюмів "Магія кіно"

ВДНГ, метро "Виставковий центр"

До 13 лютого, 12:00-20:00 (квитки)

Унікальний спільний проект компаній FILM.UA Group StarLight Entertainment дозволить відвідувачам побачити на власні очі, як народжується світ, який ми спостерігаємо на екрані, і розкрити деякі секрети кіно- телевиробництва. Тут можна більше дізнатися про різні тонкощі професії, побачити, яку копітку роботу виконують усі працівники, причетні до створення екранних і сценічних образів, і наскільки важливою в цій справі є їхня художня складова. Без сумніву, всіх гостей вразить колекція унікальних костюмів, які створювалися спеціально для відомих українських серіалів, фільмів і шоу. Серед експонатів виставки глядачі побачать костюми зі зйомок історичного екшену "Захар Беркут", мелодрами "Віддана", серіалу "Кріпосна", виступів вистави "Викрадена принцеса" і 5D-шоу "Winterra. Легенда Казкова краю", а також унікальні образи з капсульної колекції MAVKA за мотивами мультфільму "Мавка. Лісова пісня" (його прем'єра очікується в 2021 році, а персонажі представлені в Замку крижаних скульптур на ВДНГ до 1 березня).

Для дітей до 3 років вхід у супроводі батьків безкоштовний.

Детектив. Готель

Національний палац мистецтв "Україна"

06 лютого, 19:00 (квитки)

Захоплива інтерактивна вистава, в якій розвиток сюжету залежить від глядачів (усього 13 варіантів, обираються шляхом голосування). Тут є всі атрибути справжнього детективу: готель, з якого неможливо вибратися, дев'ять людей різного віку, роду занять і життєвих цінностей, і... вбивця! Кожен із клієнтів – потенційна жертва, але тільки глядачам у залі вирішувати, кому померти, а кому залишитися в живих. Все, що відбувається на сцені, настільки схоже на правду, що просто мороз поза шкірою, у чому, безсумнівно, заслуга талановитих сценаристів і акторів театру Egoist. Вони також просять відвідувачів після закінчення не розкривати карти друзям і знайомим, які ще не бачили виставу. Спектакль іде російською мовою, тривалість 1 година 30 хвилин, без антракту.

"Мамахохотала" – святковий концерт "Всім кохання"

Freedom Hall

13 лютого, 20:00 (квитки) Популярна гумористична студія вже понад 7 років створює телешоу, серіали та смішні вірусні ролики. Артисти випустили 11 сезонів власного гумористичного шоу на телеканалі НЛО TV та багато інших оригінальних проєктів. Під час виступів студії "Мамахохотала" глядачі спостерігають на сцені образи простих українців, яких показують та весело та по-доброму, а кумедні ситуації, що трапляються з персонажами, обов'язково викликають усмішку. Жарти на актуальні теми змушують замислитися та поглянути на себе збоку, побачити те, що в буденній метушні ніколи не помічаєш. 13 лютого гумористи запрошують усіх шанувальників на свою нову програму, яка буде проходити з телезйомкою. Також на глядачів чекає безліч приємних сюрпризів: розіграш цінних подарунків, фото- й автографсесія з акторами на сцені. #ПРОЛЮБОВ

Stereo Plaza

14 лютого, 19:00 (квитки) Усім, хто розмірковує, як потішити своїх коханих у День святого Валентина, рекомендуємо подарувати квитки на великий концерт #ПРОЛЮБОВ від найромантичніших колективів України. Гурт "Друга Ріка" та його лідера Валерія Харчишина вже багато років називають головними рокромантиками нашої сцени. Під їхні ліричні композиції "Вже не сам", "Так мало тут тебе", "Три хвилини", "Дотик" ми танцювали, цілувалися, до нестями закохувалися, назавжди розлучились та мріяли про щастя. Сьогодні "Друга Ріка" так само співає #ПРОЛЮБОВ і допомагає зрозуміти й пізнати це прекрасне почуття в усіх його проявах. "Скрябін" – колектив, любов до якого відчуває, напевно, кожен меломан. Вони завжди співали #ПРОЛЮБОВ до музики, до Батьківщини й рідних людей. І для шанувальників дуже важливо, як гурт зараз зберігає пам'ять про Кузьму. Партії Андрія Кузьменка у складі Скрябін з 2018 року виконує Yurcash, і вони звучать так само переконливо, як і за часів Кузьми. Молода група LETAY увірвалася до українського шоубізнесу зовсім недавно, але їхній лідер Ілля Резніков просто підкорив глядачів Нацвідбору "Євробачення-2019" оригінальним театралізованим номером і романтичним пісенним освідченням "Мила моя". І LETAY продовжує співати #ПРОЛЮБОВ. Його трек "Кохайтесь" став складовою саундтреку до фільму "Свінгери-2", а в ліричному відео "Лицарю личить сталь" рефлексії кохання переплітаються з роздумами про країну. Notre Dame de Paris Le Concert

Національний палац мистецтв "Україна"

14 лютого, 19:00 (квитки) Один із найбільших світових хітів, культовий мюзикл за мотивами класичного роману "Собор Паризької Богоматері", вже більше 20 років захоплює глядачів по всьому світу. Тексти написав Люк Пламондон, музику – Ріккардо Коччанте. Три роки тому в столиці з аншлагом пройшло два концерти української версії Notre Dame de Paris, у яких зіграли учасники шоу "Голос країни". І ось легендарна вистава знову в Києві. Трагічну історію про юну Есмеральду та трьох чоловіків, які шаленіють від кохання до прекрасної циганки, проспівають сім дивовижних вокалістів, а допомагатимуть їм симфонічний оркестр, хор та рокбенд. Загалом у концерті буде задіяно 150 артистів і більше 30 тонн світлового та звукового обладнання.

Cirque du Soleil. Crystal

Палац спорту

13-16 лютого, 11:00, 15:00, 19:00 (квитки)

Назва легендарної компанії, заснованої в 1984 році, вже більше 35 років не сходить з афіш по всьому світу. Сьогодні в постановках Cirque du Soleil зайнято більше 4000 співробітників і 1300 артистів з 50 країн. У 2019 по всьому світу одночасно представлено близько 19 вистав. У своїй роботі компанія об'єднує циркове майстерність з чудовою хореографією, віртуозним музичним супроводом, оригінальним дизайном костюмів і декорацій.

Crystal - проект відомих режисерів Шени Керролл і Себастьяна Солдевілья, перше шоу, що виконується на ковзанці, з безліччю акробатичних трюків і прекрасних номерів у виконанні відомих фігуристів. Головна героїня, творча особистість, розповість глядачам історію про самопізнання і занурить глядачів в свій внутрішній світ. Шоу рекомендовано для будь-якого віку. Дітям до 5 років без окремого місця вхід безкоштовний (потрібно мати копію документа, що підтверджує вік на дату заходу). Діти старше 14 років можуть прийти без супроводу дорослих, діти до 14 років - у супроводі дорослих, яким також потрібен квиток.

Він моя сестра

Будинок офіцерів

16 лютого, 19:00 (квитки)

Сюжетна основа цієї блискучої постановки як ніколи актуальна – це тема терпимості до представників будь-яких меншин, та й просто толерантності до тих, хто вибивається із загальноприйнятих рамок. Головний герой Рей – людина старого гарту і з цілком традиційними уявленнями про те, який вигляд повинен мати і як поводитися чоловік. І його невимовно дратує, якщо не сказати бісить, дивак на ім'я Поллі, що живе по поряд і дефілює в яскравих жіночих нарядах і "бойовому" макіяжі, та ще й любить гучну музику. Але коли приходить біда, чомусь на допомогу Рею не приходить ніхто, крім епатажного й манірного сусіда. І затятий борець з усілякими "фріками" раптом усвідомлює, що під вульгарним вбранням його рятівника ховається справжній друг і брат. Або... сестра.

Чудова гра виконавців головних ролей Анатолія Хостікоєва та Володимира Горянського подарує неймовірне задоволення, а глибокий сенс цієї історії змусить глядачів замислитися над життєвою ситуацією, яка може статися з кожним із нас.



DreamBIG Forum – Форум великих мрійників

Палац спорту

27 лютого, 11:00 (квитки)

Це масштабний захід розповість гостям як важливо вміти і не боятися мріяти. Адже саме мрійники ніколи не здаються, борються до останнього і зрештою досягають неймовірних висот. Вони завжди втілюють у життя передові ідеї, здійснюють грандіозні плани, будують величні будівлі, б'ють рекорди у різних сферах.

Щоб поділитися своїм досвідом і енергією, кращі з мрійників збирають DreamBIG Forum. Це форум для тих, хто завжди прагне рухатися вперед, ставить перед собою великі цілі і мріє по-крупному. Організатор – український бізнесмен і філантроп Артур Мхітарян, засновник самої інноваційної девелоперської компанії України Taryan Group, яка створює круті проекти на ринку нерухомості країни: Tsarsky, Royal Tower, Jack House, Taryan Towers. Артур визнаний кращим топ-менеджером будівельної галузі 2018 і 2016 років за версією Delo.ua, він володар премії Business Speaker Awards 2019, входить в топ-15 рейтингу "Лідери змін" за версією журналу "БІЗНЕС".

Топ-спікери DreamBIG Forum розкажуть гостям про свій досвід, найбільш успішних кейсах, поділяться практичними порадами. На форумі виступлять: засновник Taryan Group Артур Мхітарян, автор світового бестселера "48 законів влади" Роберт Грін, бізнесмен і державний діяч Ахмед Бін Байат, маркетолог, засновник і СЕО FEDORIV Group Андрій Федорів, перший президент України Леонід Кравчук, абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Вести захід буде відома актриса і телеведуча Маша Єфросиніна.

Весь прибуток від продажу квитків на DreamBIG Forum спрямують на благодійність.

"Голос скрипки"

МКЦ їм. В. Козловського

28 лютого, 19:00 (квитки)

Надзвичайно красивий камерний концерт, який ніби перенесе глядачі на триста років назад, коли музику виконували при світлі свічок. На сцені АРТ-Центру імені Івана Козловського Національного академічного театру оперети виступить скрипалька Мирослава Которович. Артистка походить із відомої мистецької родини, її батько – видатний скрипаль та диригент Богодар Которович, єдиний у світі, хто дав два концерти на легендарній скрипці Cannone Нікколо Паганіні за межами Італії. А мати – арфістка Наталія Кметь – бере участь у концертах симфонічної та камерної музики у складі провідних творчих колективів України, гастролює в Німеччині, Франції, Італії. Мирослава Которович з юнацьких років демонструвала свою музичну майстерність, вона володарка численних премій. Акомпанувати їй на клавесині буде ще одна відома артистка, лауреатка міжнародних конкурсів Ольга Шадріна-Личак. У програмі виступу прозвучать твори Максима Березовського, Йогана-Себастьяна Баха, Антоніо Вівальді та Генриха Ігнаца Франца фон Бібера.