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Куда пойти в Киеве в феврале: шоу Мамахохотала, Cirque du Soleil и другие яркие события

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 18:38
Куда пойти в Киеве в феврале: шоу Мамахохотала, Cirque du Soleil и другие яркие события
Афиша на февраль 2020 в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Лучшие мероприятия февраля в Киеве – в подборке Styler

Февральские холода – не повод сидеть дома, тем более что последний месяц зимы обещает быть богатым на различные интересные и содержательные мероприятия. На сценах и концертных площадках будет тепло от мастерского исполнения классических и современных произведений, а на локациях любимого парка ВДНГ для всех выходных запланированы веселые тематические праздники.

Зимова країна на ВДНГ
Метро "Выставочный центр"
До 1 марта, каждые выходные новая программа (билеты)

Куда пойти в Киеве в феврале: шоу Мамахохотала, Cirque du Soleil и другие яркие события

Невероятные развлечения на ВДНГ не прекращаются, а наоборот, набирают обороты. Каждую субботу и воскресенье до конца февраля в парке будут устраивать тематические праздники: три гастрономических уик-энда – сала, наливок и вареников, а также праздник ко Дню всех влюбленных. Кроме того, парк-фестиваль традиционно каждый день приглашает гостей на локации проекта – на каток, тюбинговые горки, в "Замок ледовых скульптур", в контактный зоопарк и на тропическую ферму с живыми бабочками.

Уик-энд наливок

1 и 2 февраля согрейтесь на празднике самых популярных украинских напитков. Будут разнообразнейшие вкусы и ароматы: настойки на хрене, облепихе, вишне, много видов пунша, глинтвейна, грога и другие авторские напитки, все с дегустацией. Развлекательная программа тоже не даст заскучать: сценические выступления, конкурс на самую оригинальную наливку и соревнования за звание "Госпожа Пьяная Вишня" и "Господин Спотыкайло", а также каждый час импровизационные скетчи от героев "Поселения дураков" на тему сельской жизни.

Уик-энд вареников

8 и 9 февраля на ВДНГ посвятят любимому блюду многих украинцев – вареникам. Их приготовят множество видов с любой начинкой: и сладкие – с творогом, вишнями, черникой, и соленые – с ливером, мясом, картофелем, капустой, приправленные салом, жареным луком или сметаной. Для гостей будут выступать народные коллективы, пройдет лотерея "Эники Беники ели вареники", гастрономические фэшн-показы, зажигательная "вареничная" дискотека и соревнования на скоростное поедание "Ловкие челюсти". Будет и тематическая фотозона – по мотивам "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Самые смелые попытаются развить в себе фантастические способности, как у Пацюка из повести, – заставить вареник левитировать.

Уик-энд любви

14 февраля на ВДНГ состоится установление рекорда Украины – массового поцелуя. Всем, кто любит целоваться и хочет присоединиться к романтическому рекорду, нужно заполнить форму регистрации. Также в течение праздничных выходных 14–16 февраля на ВДНГ – романтическое катание на катке, душистый глинтвейн, катание на качелях и аттракционах, и наконец главный сюрприз – свадьба героев "Зимней страны", снеговиков Няши и Добряка, который сделал любимой предложение со сцены ВДНГ в новогоднюю ночь.

Уик-энд сала

22–23 февраля ВДНГ собирает поклонников еще одного традиционного украинского продукта – сала. Обещают множество разновидностей: свежее, соленое, подкопченное, жареное, даже в шоколаде. Можно будет попробовать и купить сальца домой на праздничной ярмарке. Не обойдется в эти выходные без дегустаций, конкурсов и праздничного концерта, также организаторы устраивают забавный аттракцион для "определения" национальной силы – "Саломер".

Ray Collins' Hot-Club
Caribbean Club
01 февраля, 19:00 (билеты)

Куда пойти в Киеве в феврале: шоу Мамахохотала, Cirque du Soleil и другие яркие события

Немецкую группу Ray Collins 'Hot-Club называют свинговым оркестром №1 в Европе. Вскоре артисты отпразднуют 20-летие творческой деятельности, имеют в своем активе 13 альбомов. За первый – Shaking That Boogie – в 2001 году Ray Collins 'HOT-CLUB назвали одним из лучших свинговых коллективов мира. А уже в 2005 году их хит Barefoot стал саундтреком к известному фильму Barfuß ( "Босиком") Тиля Швайгера.

На концертах Ray Collins 'HOT-CLUB зрители погружаются в особую атмосферу концертов 40-50-х годов прошлого века, когда на танцплощадках царили мелодии в стилях джамп-блюз, свинг и джайв. Во время выступлений девяти участников оркестра сочетаются виртуозное исполнение музыки и яркое шоу. Музыканты объехали с гастролями весь мир, а с 2011 в график их выступлений входит и Украина.

1 февраля Ray Collins 'HOT-CLUB представят в Киеве свой новый альбом When Night Сomes to Berlin, который вышел в ноябре 2019-го. Вместе с немцами на сцене Caribbean Club споет украинская группа "Руки'в Брюки".

Выставка костюмов "Магия кино"
ВДНГ, метро "Выставочный центр"
До 13 февраля, 12:00-20:00 (билеты)

Куда пойти в Киеве в феврале: шоу Мамахохотала, Cirque du Soleil и другие яркие события

Уникальный совместный проект компаний FILM.UA Group StarLight Entertainment позволит посетителям увидеть собственными глазами, как рождается мир, который мы наблюдаем на экране, и раскрыть некоторые секреты кино- и телепроизводства. Здесь можно больше узнать о разных тонкостях профессии, увидеть, какую кропотливую работу проделывают все сотрудники, причастные к созданию экранных и сценических образов, и как важна в этом деле художественная составляющая. Без сомнениях, всех гостей поразит коллекция уникальных костюмов, которые создавались специально для известных украинских сериалов, фильмов и шоу. Среди экспонатов выставки зрители увидят костюмы со съемок исторического экшена "Захар Беркут", мелодрамы "Віддана", сериала "Кріпосна", выступлений спектакля "Викрадена принцеса" и 5D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю", а также уникальные образы из капсульной коллекции MAVKA по мотивам мультфильма "Мавка. Лісова пісня" (его премьера ожидается в 2021 году, а персонажи представлены в Замке ледовых скульптур на ВДНГ до 1 марта).

Для детей до 3 лет вход в сопровождении родителей бесплатный.

Детектив. Отель
Национальный дворец искусств "Украина"
06 февраля, 19:00 (билеты)

Куда пойти в Киеве в феврале: шоу Мамахохотала, Cirque du Soleil и другие яркие события

Захватывающий интерактивный спектакль, в котором развитие сюжета зависит от зрителей (всего 13 вариантов, выбираются путем голосования). Тут есть все атрибуты настоящего детектива: отель, который невозможно покинуть, девять людей разного возраста, рода занятий и жизненных ценностей, и… убийца! Каждый из клиентов – потенциальная жертва, но только зрителям в зале решать, кому умереть, а кому остаться в живых. Все происходящее на сцене настолько правдоподобно, что просто дрожь пробирает, в чем, несомненно заслуга талантливых сценаристов и актеров театра Egoist. Они также просят посетителей после окончания не раскрывать карты друзьям и знакомым, которые еще не видели спектакль. Представление идет на русском языке, продолжительность 1 час 30 минут, без антракта.

"Мамахохотала" – праздничный концерт "Всім кохання"
Freedom Hall
13 февраля, 20:00 (билеты)

Куда пойти в Киеве в феврале: шоу Мамахохотала, Cirque du Soleil и другие яркие события

Популярная юмористический студия уже более 7 лет создает телешоу, сериалы и смешные вирусные ролики. Артисты выпустили 11 сезонов собственного юмористического шоу на телеканале НЛО TV и много других оригинальных проектов.

Во время выступлений студии "Мамахохотала" зрители наблюдают на сцене образы простых украинских людей, которых показывают весело и по-доброму, а забавные ситуации, которые случаются с персонажами, обязательно вызывают улыбку. Шутки на актуальные темы заставляют задуматься и взглянуть на себя со стороны, увидеть то, что в будничной суете никогда не замечаешь.

13 февраля юмористы приглашают всех поклонников на свою новую программу, которая будет проходить с телесъемкой. Также зрителей ждет множество приятных сюрпризов: розыгрыш ценных подарков, фото- и автограф-сессия с актерами на сцене.

#ПРОЛЮБОВ
Stereo Plaza
14 лютого, 19:00 (билеты)

Куда пойти в Киеве в феврале: шоу Мамахохотала, Cirque du Soleil и другие яркие события

Всем, кто размышляет, как порадовать своих любимых в День святого Валентина, рекомендуем подарить билеты на большой концерт #ПРОЛЮБОВ от самых романтичных коллективов Украины.

Группу "Друга Ріка" и его лидера Валерия Харчишина уже много лет называют главными рок-романтиками нашей сцены. Под их лирические композиции "Вже не один", "Так мало тут тебе", "Три хвилини", "Дотик" мы танцевали, целовались, безумно влюблялись, расставались навсегда и мечтали о счастье. Сегодня "Друга Ріка" все так же поет #ПРОЛЮБОВ и помогает понять и узнать это прекрасное чувство во всех его проявлениях.

"Скрябін" – коллектив, любовь к которому испытывает, наверное, каждый меломан. Они всегда пели #ПРОЛЮБОВ к музыке, к Родине и родным людям. И для поклонников очень важно, как группа сейчас хранит память о Кузьме. Партии Андрея Кузьменко в составе "Скрябіна" с 2018 года выполняет Yurcash, и они звучат так же убедительно, как во времена Кузьмы.

Молодая группа LETAY ворвалась в украинский шоу-бизнес совсем недавно, но их лидер Илья Резников просто покорил зрителей Нацотбора "Евровидение-2019" оригинальным театрализованным номером и романтическим песенным признанием "Мила моя". И LETAY продолжает петь #ПРОЛЮБОВ. Его трек "Кохайтесь" стал частью саундтрека к фильму "Свингеры-2", а в лирическом видео "Лицарю личить сталь" рефлексии любви переплетаются с размышлениями о стране.

Notre Dame de Paris Le Concert
Национальный дворец искусств "Украина"
14 февраля, 19:00 (билеты)

Куда пойти в Киеве в феврале: шоу Мамахохотала, Cirque du Soleil и другие яркие события

Один из крупнейших мировых хитов, культовый мюзикл по мотивам классического романа "Собор Парижской Богоматери" уже более 20 лет восхищает зрителей по всему миру. Тексты написал Люк Пламондон, музыку – Риккардо Коччанте. Три года назад в столице с аншлагом прошло два концерта украинской версии Notre Dame de Paris, в которых сыграли участники шоу "Голос страны". И вот легендарное представление снова в Киеве. Трагическую историю о юной Эсмеральде и трех мужчинах, которые без ума от любви к прекрасной цыганке, споют семь пркекрасных вокалистов, а помогать им будут симфонический оркестр, хор и рок-бэнд. Всего в концерте будет задействовано 150 артистов и более 30 тонн светового и звукового оборудования.

Cirque du Soleil. Crystal

Дворец спорта

13–16 февраля, 11:00, 15:00, 19:00 (билеты)

Куда пойти в Киеве в феврале: шоу Мамахохотала, Cirque du Soleil и другие яркие события

Название легендарной компании, основанной в 1984 году, уже больше 35 лет не сходит с афиш по всему миру. Сегодня в постановках Cirque du Soleil занято более 4000 сотрудников и 1300 артистов из 50 стран. В 2019 году по всему миру одновременно представлено около 19 спектаклей. В своей работе компания объединяет цирковое мастерство с великолепной хореографией, виртуозным музыкальным сопровождением, оригинальным дизайном костюмов и декораций.

Crystal – проект известных режиссеров Шэны Кэрролл и Себастьяна Солдевилья, первое шоу, исполняемое на катке, со множеством акробатических трюков и прекрасных номеров в исполнении известных фигуристов. Главная героиня, творческая личность, расскажет зрителям историю о самопознании и погрузит зрителей в свой внутренний мир. Шоу рекомендовано для всех возрастов. Детям до 5 лет без отдельного места вход бесплатный (нужно иметь копию документа, подтверждающего возраст на дату мероприятия). Дети старше 14 лет могут прийти без сопровождения взрослых, дети до 14 лет – в сопровождении взрослых, которым также нужен билет.

Он моя сестра
Дом офицеров
16 февраля, 19:00 (билеты)

Куда пойти в Киеве в феврале: шоу Мамахохотала, Cirque du Soleil и другие яркие события

Сюжетная основа этой блистательной постановки как никогда актуальна – это тема терпимости к представителям всяких меньшинств, а попросту толерантности к тем, кто выбивается из общепринятых рамок. Главный герой Рэй – человек старой закалки и с вполне традиционными представлениями о том, как должен выглядеть и вести себя мужчина. И его несказанно раздражает, если не сказать бесит, живущий по соседству чудак по имени Полли, который щеголяет в ярких женских нарядах и "боевом" раскрасе, да еще и любит громкую музыку. Но когда приходит беда, почему-то на помощь Рэю не приходит никто, кроме эпатажного и манерного соседа. И ярый борец со всякими "фриками" вдруг осознает, что под аляповатыми шмотками его спасителя скрывается настоящий друг и брат. Или… сестра.

Великолепная игра исполнителей главных ролей Анатолия Хостикоева и Владимира Горянского подарит невероятное удовольствие, а глубокий смысл этой истории заставит зрителей задуматься над жизненной ситуацией, которая может произойти с каждым из нас.

DreamBIG Forum Форум больших мечтателей
Дворец спорта
27 февраля, 11:00 (билеты)

Куда пойти в Киеве в феврале: шоу Мамахохотала, Cirque du Soleil и другие яркие события

Это масштабное мероприятие расскажет гостям как важно уметь и не бояться мечтать. Ведь именно мечтатели никогда не сдаются, борются до последнего и в конце концов добиваются невероятных высот. Они всегда воплощают в жизнь самые передовые идеи, осуществляют грандиозные планы, строят величественные здания, бьют рекорды в разных сферах.

Чтобы поделиться своим опытом и энергией, лучшие из мечтателей собирают DreamBIG Forum. Это форум для тех, кто всегда стремится двигаться вперед, ставит перед собой большие цели и мечтает по-крупному. Организатор – украинский бизнесмен и филантроп Артур Мхитарян, основатель самой инновационной девелоперской компании Украины Taryan Group, которая создает крутые проекты на рынке недвижимости страны: Tsarsky, Royal Tower, Jack House, Taryan Towers. Артур признан лучшим топ-менеджером строительной отрасли 2018 и 2016 годов по версии Delo.ua, он обладатель премии Business Speaker Awards 2019, входит в топ-15 рейтинга "Лидеры изменений" по версии журнала "БИЗНЕС".

Топ-спикеры DreamBIG Forum расскажут гостям о своем опыте, самых успешных кейсах, поделятся практическими советами. На форуме выступят: основатель Taryan Group Артур Мхитарян, автор мирового бестселлера "48 законов власти" Роберт Грин, бизнесмен и государственный деятель Ахмед Бин Байат, маркетолог, основатель и СЕО FEDORIV Group Андрей Федорив, первый президент Украины Леонид Кравчук, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик. Вести мероприятие будет известная актриса и телеведущая Маша Ефросинина.

Всю прибыль от продажи билетов на DreamBIG Forum направят на благотворительность.

"Голос скрипки"
МКЦ им. И. Козловского
28 февраля, 19:00 (билеты)

Куда пойти в Киеве в феврале: шоу Мамахохотала, Cirque du Soleil и другие яркие события

Необыкновенно красивый камерный концерт, который будто перенесет зрителей на триста лет наз, когда музыку исполняли при свете свечей. На сцене АРТ-Центра имени Ивана Козловского Национального академического театра оперетты выступит скрипачка Мирослава Которович. Артистка происходит из известной художественной семьи, ее отец – выдающийся скрипач и дирижер Богодар Которович, единственный в мире, кто дал два концерта на легендарной скрипке Cannone Никколо Паганини за пределами Италии. А мать – арфистка Наталья Кметь – участвует в концертах симфонической и камерной музыки в составе ведущих творческих коллективов Украины, гастролирует в Германии, Франции, Италии. Мирослава Которович с юношеских лет демонстрировала свое музыкальное мастерство, она обладательница многочисленных премий. Аккомпанировать ей на клавесине будет еще одна известная артистка, лауреат международных конкурсов Ольга Шадрина-Лапоть. В программе выступления прозвучат произведения Максима Березовского, Иоганна-Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и Генриха Игнаца Франца фон Бибера.

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