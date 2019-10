Куди піти у жовтні: головні події Києва

Осінь - найкращий час для відвідування заходів на які влітку не вистачило сил або часу. Проте в жовтні в Києві таких достатньо. Що дивитися і кого слухати? Читайте в щомісячному гіді від Styler.

Всесвіт Тіла

ВДНГ, 4 павільйон

До 31 жовтня, 20:00

Вартість: 350-400 грн (купити квитки)

Бажаєте відправитися в анатомічну пригоду людським організмом? Дізнатися всі таємниці фізичної життєдіяльності, страшні наслідки шкідливих звичок для здоров'я, побачити, що відбувається з тілом протягом усього життя і пізнати секрет довголіття? Тоді ви зобов'язані відвідати виставку "Всесвіт Тіла", яка подорожує по всьому світу і місяць тому вперше приїхала до України. Експонати виставки – справжні людські тіла, забальзамовані спеціальним методом пластинації, який винайшов німецький доктор Гунтер фон Хагенс. Вперше експозицію було відкрито в 1995 році, і з тих пір її відвідало понад 50 мільйонів людей – і ви можете долучитися до цього шокуючого, але такого пізнавальному видовища.

Всесвіт Тіла

Brunettes Shoot Blondes

Atlas

4 жовтня, 20:00

Вартість: 350-990 грн (купити квитки)

Музична інтернет-сенсація родом з міста Кривий Ріг поступово, але впевнено підіймається вгору кар'єрними сходами, починаючи з приголомшливих вірусних кліпів і закінчуючи участю у відборі на пісенний конкурс "Євробачення". Вони дійшли до самого фіналу, але принципово, з почуття творчої солідарності, відмовилися замінити скандально відому Maruv. Гібридний чудо-рояль з 20 інструментами, інтерактивні відеоролики, десятки популярних кліпів і звання головних інді-рокерів країни – які ще ідеї спадуть на думку криворізьким музикантам? Brunettes Shoot Blondes запрошують вас на презентацію нового альбому в київському клубі Atlas!

Brunettes Shoot Blondes

Junior Fashion Week

КВЦ Парковий

10-13 жовтня, з 14:00

Вартість: 100-300 грн (купити квитки)

Осінь – це не тільки чарівна пора, але й початок школи для дітей, а це значить, що батькам треба занурюватись в метушню приготувань до навчального року і зими. І тут ви можете зіткнутися з популярною проблемою – де знайти комфортний, теплий та практичний одяг, який при цьому буде підкреслювати стиль дитини, і залишиться здатна проявити його індивідуальність, буде красивою і яскравою? На щастя, відповідь на це питання ви знайдете на Junior Fashion Week у КВЦ Парковий, на якому наймодніші столичні бутики і більше 20 кращих вітчизняних та іноземних дизайнерів представлять на подіумі свої колекції осінньо-зимового одягу. Бути модним – легко!

Junior Fashion Week

Photon x Promin`

Кіностудія ім. Довженка

13 жовтня, 22:00

Вартість: 650-1200 грн (купити квитки)

З осіннім холодом повертається серія шалених аудіовізуальних вечірок від H2D і Smailov – Photon x Promin '. За їхніми плечима видатні діджей-сети Modeselektor, Apparat і Telefon Tel-Aviv, тож після таких заявок на успіх організатори зобов'язані вийти з новим потрясним лайн-апом. І вони це зробили! Цього разу хедлайнером стане резидент легендарного німецького клубу Berghain Бен Клок, а разом з ним на сцені виступлять – зірка електронної музики Ellen Allien, український продюсер та діджей з потужними техно-бітами Voin Oruwu і представник електронного андеграунду з Міннеаполісу DVS1. Відмінна локація кіностудії імені Довженка, світлові інсталяції, нові грані сприйняття звуку і музики, танці до світанку – це Photon x Promin'.

Photon x Promin`

Lords of the Sound: Краще за 5 років

Палац "Україна"

18 жовтня, 19:00

Вартість: 300-1250 грн (купити квитки)

Оркестр The Lords of the Sound набув надзвичайної популярності в нашій країні. Музиканти демонструють неординарний підхід до оркестрової музику в кожній своїй програмі, поєднуючи оригінальність із майстерним виконанням. Особливо ж відомі вони завдяки виконанню саундтреків до фільмів, які люблять і знають мільйони людей. Цього разу The Lords of the Sound підготували програму пісень з кінострічок, що стали класикою кінематографу: Шерлок Холмс, Пірати Карибського моря, Матриця, Роккі, Гра Престолів, Професіонал, Майстер і Маргарита, Кримінальне чтиво і багато чого ще! Приходьте почути як улюблені хіти втілюються в епічному звучанні, щоб розкрити для себе нові аспекти вже давно знайомих мелодій.

Lords of the Sound: Краще за 5 років

Оля Полякова

Палац Спорту

26 жовтня, 19:00

Вартість: 799-2199 грн (купити квитки)

Оля Полякова – загальновизнана суперблондинка українського шоу-бізнесу, але її образ прекрасної білявки доповнюють потужні три октави вокалу та природжений артистизм на великій сцені. Вона – чарівна та епатажна, а її нове шоу "Королева ночі" обіцяє вразити шанувальників оригінальною постановкою, нарядами ручної роботи в стилі бурлеск і новою концертною програмою, а це означає ще більше пісень, більше драйву, незвичайних образів і неповторної атмосфери справжнього святкового карнавалу! 26 жовтня Оля Полякова готується вийти перед столичною публікою "на біс" зі своїм найбільш масштабним і яскравим проектом.

Оля Полякова - Лед тронулся

Сара Брайтман

Палац Спорту

27 жовтня, 19:00

Вартість: 550-5900 грн (купити квитки)

Оперна суперзірка Сара Брайтман виступить в Києві в рамках світового турне Hymn: Sarah Brightman In Concert. Співачка відправилася в грандіозну подорож зі 125 концертами по всіх континентах. Прекрасний голос, фантастичної краси декорації та блискучі костюми, які для нової сценічної постановки підготував бренд Swarovski – ось три стовпи, на яких тримаються виступи Сари. Співачка виступить з кращими хітами, аріями і неокласичними хоралами, зокрема з новим, дванадцятим за рахунком, альбомом “Hymn”, реліз якого відбувся у минулому році та завоював перше місце в авторитетному чарті Billboard Classical Crossover Album.

Sarah Brightman - Hymn