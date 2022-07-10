Курити електронні сигарети тепер заборонено: в яких місцях і які будуть штрафи
З 11 липня набирає чинності заборона про куріння в громадських місцях. Не можна буде курити не тільки звичайні сигарети, але і всі види електронних сигарет і кальянів.
Де курити буде не можна і який за це можна отримати штраф - читайте в матеріалі нижче.
Згідно з законом України, курити сигарети, електронні прилади, Кальяни буде не можна:
- У приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я
- У приміщеннях гуртожитків
- У приміщеннях на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих будівель і закладів фізичної культури та спорту
- У приміщеннях та на території навчальних закладів
- У приміщеннях закладів ресторанної діяльності
- У приміщеннях об'єктів культурного призначення
- У приміщеннях органів державної влади, інших державних організацій, органів місцевого самоврядування
- У приміщеннях підприємств, організацій усіх форм власності
- У приміщенні готелів та аналогічних засобів розміщення громадян
- У приміщеннях аеропортів, крім спеціально відведених для цього місць
- На дитячих майданчиках
- На вокзалах і станціях
- На зупинках громадського транспорту
- У ліфтах і таксофонах
- У місцях загального користування житлових будинків
- У підземних переходах
- У транспорті загального користування, який використовується для перевезення пасажирів, у тому числі й таксі
Місцева влада може додатково позначити такі місця на будь-який період.
Які будуть штрафи
Якщо ви покурите айкос в забороненому місці, то з 11 липня вас можуть оштрафувати на суму від 51 до 171 гривні. За повторне правопорушення доведеться заплатити більше - від 170 до 340 гривень.
За попільничку або кальян в заборонених місцях штраф на перший раз складе 1000 гривень. За повторне правопорушення протягом року-10 000 гривень.
Штрафи для кафе і ресторанів ще вище: першого разу доведеться заплатити 3000 гривень, за повторне правопорушення - 15 000 гривень.
До речі, раніше ми писали, що в Україні заборонили продаж електронних сигарет неповнолітнім.
А також розповідали про те, за ловлю якої риби можна отримати величезний штраф.