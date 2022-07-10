Курити електронні сигарети тепер заборонено: в яких місцях і які будуть штрафи

З 11 липня набирає чинності заборона про куріння в громадських місцях. Не можна буде курити не тільки звичайні сигарети, але і всі види електронних сигарет і кальянів.

Де курити буде не можна і який за це можна отримати штраф - читайте в матеріалі нижче.

Згідно з законом України, курити сигарети, електронні прилади, Кальяни буде не можна:

У приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я

У приміщеннях гуртожитків

У приміщеннях на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих будівель і закладів фізичної культури та спорту

У приміщеннях та на території навчальних закладів

У приміщеннях закладів ресторанної діяльності

У приміщеннях об'єктів культурного призначення

У приміщеннях органів державної влади, інших державних організацій, органів місцевого самоврядування

У приміщеннях підприємств, організацій усіх форм власності

У приміщенні готелів та аналогічних засобів розміщення громадян

У приміщеннях аеропортів, крім спеціально відведених для цього місць

На дитячих майданчиках

На вокзалах і станціях

На зупинках громадського транспорту

У ліфтах і таксофонах

У місцях загального користування житлових будинків

У підземних переходах

У транспорті загального користування, який використовується для перевезення пасажирів, у тому числі й таксі

Місцева влада може додатково позначити такі місця на будь-який період.

Які будуть штрафи

Якщо ви покурите айкос в забороненому місці, то з 11 липня вас можуть оштрафувати на суму від 51 до 171 гривні. За повторне правопорушення доведеться заплатити більше - від 170 до 340 гривень.

За попільничку або кальян в заборонених місцях штраф на перший раз складе 1000 гривень. За повторне правопорушення протягом року-10 000 гривень.

Штрафи для кафе і ресторанів ще вище: першого разу доведеться заплатити 3000 гривень, за повторне правопорушення - 15 000 гривень.