Курить электронные сигареты теперь запрещено: в каких местах и какие будут штрафы

С 11 июля вступает в силу запрет о курении в общественных местах. Нельзя будет курить не только обычные сигареты, но и все виды электронных сигарет и кальянов.

Где курить будет нельзя и какой за это можно получить штраф - читайте в материале ниже.

Согласно закону Украины, курить сигареты, электронные приборы, кальяны будет нельзя:

В помещениях и на территории заведений охраны здоровья

В помещениях общежитий

В помещениях на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных строений и заведений физической культуры и спорта

В помещениях и на территории учебных заведений

В помещениях заведений ресторанной деятельности

В помещениях объектов культурного назначения

В помещениях органов государственной власти, других государственных организаций, органов местного самоуправления

В помещениях предприятий, организаций всех форм собственности

В помещении гостиниц и аналогичных средств размещения граждан

В помещениях аэропортов, кроме специально отведенных для этого мест

На детских площадках

На вокзалах и станциях

На остановках общественного транспорта

В лифтах и таксофонах

В местах общего пользования жилых домов

В подземных переходах

В транспорте общего пользования, который используется для перевозки пассажиров, в том числе и такси

Местные власти могут дополнительно обозначить такие места на любой период.

Какие будут штрафы

Если вы покурите айкос в запрещенном месте, то с 11 июля вас могут оштрафовать на сумму от 51 до 171 гривны. За повторное правонарушение придется заплатить больше - от 170 до 340 гривен.

За пепельницу или кальян в запрещенных местах штраф на первый раз составит 1000 гривен. За повторное правонарушение в течение года - 10 000 гривен.

Штрафы для кафе и ресторанов еще выше: в первый раз придется заплатить 3000 гривен, за повторное правонарушение - 15 000 гривен.