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Курити електронні сигарети тепер заборонено: в яких місцях і які будуть штрафи

Які будуть штрафи за куріння електронних сигарет (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

З 11 липня набирає чинності заборона про куріння в громадських місцях. Не можна буде курити не тільки звичайні сигарети, але і всі види електронних сигарет і кальянів.

Де курити буде не можна і який за це можна отримати штраф - читайте в матеріалі нижче.

Згідно з законом України, курити сигарети, електронні прилади, Кальяни буде не можна:

  • У приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я
  • У приміщеннях гуртожитків
  • У приміщеннях на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих будівель і закладів фізичної культури та спорту
  • У приміщеннях та на території навчальних закладів
  • У приміщеннях закладів ресторанної діяльності
  • У приміщеннях об'єктів культурного призначення
  • У приміщеннях органів державної влади, інших державних організацій, органів місцевого самоврядування
  • У приміщеннях підприємств, організацій усіх форм власності
  • У приміщенні готелів та аналогічних засобів розміщення громадян
  • У приміщеннях аеропортів, крім спеціально відведених для цього місць
  • На дитячих майданчиках
  • На вокзалах і станціях
  • На зупинках громадського транспорту
  • У ліфтах і таксофонах
  • У місцях загального користування житлових будинків
  • У підземних переходах
  • У транспорті загального користування, який використовується для перевезення пасажирів, у тому числі й таксі

Місцева влада може додатково позначити такі місця на будь-який період.

Які будуть штрафи

Якщо ви покурите айкос в забороненому місці, то з 11 липня вас можуть оштрафувати на суму від 51 до 171 гривні. За повторне правопорушення доведеться заплатити більше - від 170 до 340 гривень.

За попільничку або кальян в заборонених місцях штраф на перший раз складе 1000 гривень. За повторне правопорушення протягом року-10 000 гривень.

Штрафи для кафе і ресторанів ще вище: першого разу доведеться заплатити 3000 гривень, за повторне правопорушення - 15 000 гривень.

До речі, раніше ми писали, що в Україні заборонили продаж електронних сигарет неповнолітнім.

А також розповідали про те, за ловлю якої риби можна отримати величезний штраф.

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