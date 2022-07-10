Курити електронні сигарети тепер заборонено: в яких місцях і які будуть штрафи

З 11 липня набирає чинності заборона про куріння в громадських місцях. Не можна буде курити не тільки звичайні сигарети, але і всі види електронних сигарет і кальянів.
Де курити буде не можна і який за це можна отримати штраф - читайте в матеріалі нижче.
Згідно з законом України, курити сигарети, електронні прилади, Кальяни буде не можна:
Місцева влада може додатково позначити такі місця на будь-який період.
Якщо ви покурите айкос в забороненому місці, то з 11 липня вас можуть оштрафувати на суму від 51 до 171 гривні. За повторне правопорушення доведеться заплатити більше - від 170 до 340 гривень.
За попільничку або кальян в заборонених місцях штраф на перший раз складе 1000 гривень. За повторне правопорушення протягом року-10 000 гривень.
Штрафи для кафе і ресторанів ще вище: першого разу доведеться заплатити 3000 гривень, за повторне правопорушення - 15 000 гривень.
До речі, раніше ми писали, що в Україні заборонили продаж електронних сигарет неповнолітнім.
А також розповідали про те, за ловлю якої риби можна отримати величезний штраф.