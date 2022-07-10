Курить электронные сигареты теперь запрещено: в каких местах и какие будут штрафы

С 11 июля вступает в силу запрет о курении в общественных местах. Нельзя будет курить не только обычные сигареты, но и все виды электронных сигарет и кальянов.
Где курить будет нельзя и какой за это можно получить штраф - читайте в материале ниже.
Согласно закону Украины, курить сигареты, электронные приборы, кальяны будет нельзя:
Местные власти могут дополнительно обозначить такие места на любой период.
Если вы покурите айкос в запрещенном месте, то с 11 июля вас могут оштрафовать на сумму от 51 до 171 гривны. За повторное правонарушение придется заплатить больше - от 170 до 340 гривен.
За пепельницу или кальян в запрещенных местах штраф на первый раз составит 1000 гривен. За повторное правонарушение в течение года - 10 000 гривен.
Штрафы для кафе и ресторанов еще выше: в первый раз придется заплатить 3000 гривен, за повторное правонарушение - 15 000 гривен.
Кстати, ранее мы писали, что в Украине запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним.
А также рассказывали о том, за ловлю какой рыбы можно получить огромный штраф.