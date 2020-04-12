Курс долара в Україні 2020: експерт поділився цікавими спостереженнями

Прогнози курсу долара на наступний тиждень дуже широкі, але в цілому міжбанк налаштований на зміцнення гривні. Головними покупцями долара залишилися імпортери і банки, а продавцями - агропідприємства і металургійні заводи.

Деякі українські підприємства навіть добрали для цього трохи кредитних коштів. Середня вартість кредитів піднялася з 10% до 12% річних. Про це розповів фінансовий аналітик Василь Невмержицький, передає "Страна".

Експерт зазначив: "Є певне напруження з приводу банківського закону, і МВфівських законів в цілому. Тому банки тримають долар на валютних позиціях, не продають його, побоюючись, що отримання зовнішнього кредитування Україною затягнеться і це негативно вплине на курс гривні".

Це є головною причиною, чому банки не збираються поспішати з розпродажем своїх валютних запасів, і можуть продовжити поповнювати запаси долара.

Василь Невмержицький зазначає, у разі прийняття секвестрованого держбюджету курс долара може почати рухатися до позначки 27,0 грн/$. В іншому випадку, долар може подорожчати.

Деякі експерти стверджують, що на наступному тижні було б добре придбати валюту як засіб накопичення. Однак робити це рекомендується виключно на спаді курсу.

Нагадаємо, що в обмінних пунктах України 10 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився до 27,51 гривень за долар.

Ми писали, що гривня може піти нижче 30 грн за долар під впливом деяких факторів. Також, на думку експерта, різко зросте навантаження на бюджет в зв'язку з плановими виплатами за зовнішнім боргом, які покрити буде вкрай складно в умовах нестабільності.