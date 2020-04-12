Курс доллара в Украине 2020: эксперт поделился интересными наблюдениями

Прогнозы курса доллара на следующую неделю весьма широки, но в целом межбанк настроен на укрепление гривны. Главными покупателями доллара остались импортеры и банки, а продавцами - агропредприятия и металлургические заводы.

Некоторые украинские предприятия даже добрали для этого немного кредитных средств. Средняя стоимость кредитов приподнялась с 10% до 12% годовых. Об этом рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий, передает "Страна".

Эксперт отметил: "Есть определенное напряжение по поводу банковского закона, и МВФовских законов в целом. Потому банки держат доллар на валютных позициях, не продают его, опасаясь, что получение внешнего кредитования Украиной затянется и это негативно повлияет на курс гривны".

Это является главной причиной, почему банки не собираются торопиться с распродажей своих валютных запасов, и могут продолжить пополнять запасы доллара.

Василий Невмержицкий отмечает, в случае принятия секвестированного госбюджета курс доллара может начать двигаться к отметке 27,0 грн/$. В противном случае, доллар может подорожать.

Некоторые эксперты утверждают, что на следующей неделе было бы хорошо приобрести валюту как средство накопления. Однако делать это рекомендуется исключительно на спаде курса.

Напомним, что в обменных пунктах Украины 10 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился до 27,51 гривен за доллар.

Мы писали, что гривна может уйти ниже 30 грн за доллар под влиянием некоторых факторов. Также, по мнению эксперта, резко возрастет нагрузка на бюджет в связи с плановыми выплатами по внешнему долгу, которые покрыть будет крайне сложно в условиях нестабильности.