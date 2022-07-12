Курси водіння в Києві: скільки коштує вивчитися на водія

Навчитися водити автомобіль можна всього за кілька місяців. Потрібно лише бажання, необхідна сума грошей і вибрати автошколу, яка підходить вам за своїм місцем розташування і графіком занять.

Скільки коштує курс навчання і як записатися в автошколу - читайте в нашому матеріалі нижче.

Курси водіння в Києві категорії "В" (для легкового автомобіля) в більшості шкіл мають кілька категорій - "Експрес", "Базова", "Стандарт" і "розширена".

Експрес - це мінімальна програма, в якій дається від 2 до 3 місяців на вивчення теорії та 20 практичних занять з інструктором.

Базова програма і "Стандарт" - це більш розширене вивчення теорії протягом 3-4 місяців і 25-30 занять з водіння з інструктором.

Розширена програма може включати додаткове навчання-техніка їзди взимку, техніка паркування та інші навички.

Ціни на навчання в автошколах Києва

У кожній школі встановлюються власні ціни - залежно від базового набору, який надають учням.

Теоретичний курс коштує в середньому від 5000 до 7500 гривень. У пакетах, де даються додаткові знання - від 7000 і вище.

Плюс до цієї ціни зазвичай додають курс практики - від 20 до 40 занять, які обійдуться в середньому від 6000 до 8000 гривень.

Ціна за повний курс навчання водіння обійдеться від 12000 до 15000 гривень.

Як записатися в автошколу

Спочатку вам потрібно вибрати автошколу - поруч з будинком або роботою. Зверніть увагу, що школа повинна мати ліцензію на право навчання. Всі викладачі та інструктори повинні мати атестат фахівця.

Всі автомобілі автошколи повинні бути обладнані спеціальними додатковими педалями для інструктора.

У кожній автошколі є зручні графіки навчання - заняття по 3 години вечорами або ж на вихідних. Будьте готові до того, що протягом 2,5-3 місяців вам потрібно буде ходити на заняття або підключатися онлайн (у багатьох школах є така опція).

Зверніться в школу, яку ви вибрали та запишіться на найближчий курс. Вам буде потрібен паспорт, ідентифікаційний номер, кольорова фотографія 3x4, медична довідка(форма 083 / о).

З цими документами вам потрібно відвідати обрану автошколу і скласти договір на навчання. При складанні договору ви вибираєте ту програму, яка Вам підходить і кількість практичних занять.

Ще один нюанс. Зараз в автошколах пропонують навчання на автомобілях з механічною коробкою передач і автоматичною. Автомат коштує трохи дорожче, ніж Механіка. І в ваших правах буде вказано, на якій коробці передач ви пройшли навчання.

За новими правилами, спочатку ви проходите навчання теорії, потім складаєте іспит. А тільки після цього починаються практичні заняття.

Графік практичних занять водіння зазвичай обговорюється безпосередньо з інструктором. Ви можете використовувати всі 20-30 занять за один місяць, а можете тренуватися і 2-3 місяці.

Після придбання всіх необхідних навичок, ви зможете скласти іспит і отримати права.

В автошколі ви складаєте два внутрішні іспити - теорію і практику. Потім такі ж іспити ви будете здавати в сервісному центрі.