Курсы вождения в Киеве: сколько стоит выучиться на водителя

Научиться водить автомобиль можно всего за несколько месяцев. Нужно лишь желание, необходимая сумма денег и выбрать автошколу, которая подходит вам по своему месторасположению и графику занятий.

Сколько стоит курс обучения и как записаться в автошколу - читайте в нашем материале ниже.

Курсы вождения в Киеве категории "В" (для легкового автомобиля) в большинстве школ имеют несколько категорий - "Экспресс", "Базовая", "Стандарт" и "Расширенная".

Экспресс - это минимальная программа, в которой дается от 2 до 3 месяцев на изучение теории и 20 практических занятий с инструктором.

Базовая программа и "Стандарт" - это более расширенное изучение теории в течении 3-4 месяцев и 25-30 занятий по вождению с инструктором.

Расширенная программа может включать дополнительное обучение - техника езды зимой, техника парковки и другие навыки.

Цены на обучение в автошколах Киева

В каждой школе устанавливаются собственные цены - в зависимости от базового набора, который предоставляют ученикам.

Теоретический курс стоит в среднем от 5000 до 7500 гривен. В пакетах, где даются дополнительные знания - от 7000 и выше.

Плюс к этой цене обычно добавляют курс практики - от 20 до 40 занятий, которые обойдутся в среднем от 6000 до 8000 гривен.

Цена за полный курс обучения вождения обойдется от 12000 до 15000 гривен.

Как записаться в автошколу

Сначала вам нужно выбрать автошколу - рядом с домом или работой. Обратите внимание, что школа должна иметь лицензию на право обучения. Все преподаватели и инструкторы должны иметь аттестат специалиста.

Все автомобили автошколы должны быть оборудованы специальными дополнительными педалями для инструктора.

В каждой автошколе есть удобные графики обучения - занятия по 3 часа по вечерам или же на выходных. Будьте готовы к тому, что в течении 2,5-3 месяцев вам нужно будет ходить на занятия или подключаться онлайн (во многих школах есть такая опция).

Обратитесь в школу, которую вы выбрали и запишитесь на ближайший курс. Вам будет нужен паспорт, идентификационный номер, цветная фотография 3x4, медицинская справка (форма 083/о).

С этими документами вам нужно посетить выбранную автошколу и составить договор на обучение. При составлении договора вы выбираете ту программу, которая вам подходит и количество практических занятий.

Еще один нюанс. Сейчас в автошколах предлагают обучение на автомобилях с механической коробкой передач и автоматической. Автомат стоит немного дороже, чем механика. И в ваших правах будет указано, на какой коробке передач вы прошли обучение.

По новым правилам, сначала вы проходите обучение теории, потом сдаете экзамен. А только после этого начинаются практические занятия.

График практических занятий вождения обычно обсуждается непосредственно с инструктором. Вы можете использовать все 20-30 занятий за один месяц, а можете тренироваться и 2-3 месяца.

После приобретения всех необходимых навыков, вы сможете сдать экзамен и получить права.

В автошколе вы сдаете два внутренних экзамена - теорию и практику. Потом такие же экзамены вы будете сдавать в сервисном центре.