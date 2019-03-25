Кусає і душить: у Каневі учень тримає в страху весь клас

Буллінг в школах триває. Батьки учнів другого класу Канівської школи №4 звернулися до міського голови і очільниці відділу освіти через школяра, який тероризує їх дітей і зриває уроки. Про це повідомляє місцеве видання "Про все".

За словами батьків, проблемна дитина переведена у 2-В клас з асистентом, який постійно перебуває з ним. Учні 2-В класу не конфліктні, зустріли нового однокласника доброзичливо і подружилися з ним. Але під час ігор на перерві виявилося, що у хлопчика трапляються спонтанні прояви агресії до дітей.

Батьки дітей повідомили, що за півтора тижні навчання в новому класі він кусав, душив, мазав слиною дітей, також погрожував вчителю. Після двох перших уроків йому стає нецікаво, і він починає зривати урок, шуміти, кричати, веде себе неадекватно і не відповідає за свої дії.

"Наші діти не звикли до такої поведінки, вони отримують психологічну та моральну травму", - написали батьки в колективній скарзі.

Як виявилося, така поведінка у дитини була і в попередньому класі, і навіть у дитячому садку.

У зв'язку з цим у школі провели збори, на які запросили батьків хлопчика, дирекцію школи і шкільного психолога. Під час зборів їм повідомили, що дитина має право на навчання в інклюзивному класі, як дитина з особливими освітніми потребами. Однак психолог з дитиною не працював, його батьки повідомили, що вони тільки шукають такого фахівця.

Ілюстративне фото: facebook.com/UNICEFUkraine

За словами батьків учнів другого класу, на неодноразові звернення до директора про присутність на уроках психолога їм відмовили, оскільки шкільний психолог працює на 0,75 ставки і не може забезпечити належну і кваліфіковану допомогу такій дитині.

Батьки стурбовані ситуацією, що склалася, ще й тому, що в класі навчаються три дитини з інвалідністю: одна - зі слуховим апаратом, інша - з кардіостимулятором на серці і ще одна дитина на інклюзії.

"Хто забезпечить безпеку цих дітей у разі нападів хлопчика? Крім того, виявилося, що у нього немає підстав перебувати в інклюзивному класі, так як документів про інклюзію у нього немає", - пишуть батьки.

Після особистого прийому батькам повідомили, що видано наказ про створення комісії для вивчення цього питання. Під час навчального процесу члени комісії були присутні на уроках в 2-В класі, і як виявилося, коли батьки прийшли забирати дітей після школи, один з членів комісії є кумою сім'ї.

"Про яку об'єктивну оцінку такою комісією може йти мова? А тим часом учень і далі продовжує знущатися над нашими дітьми: колов сусіда по парті олівцем в живіт, побився в роздягальні після фізкультури, обзиває дітей", - зазначають батьки школярів.

У відділі освіти Канівської міської ради поки про шляхи вирішення цього конфлікту не говорять.

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