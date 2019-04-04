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Квітка, яка цвістиме вічно: топ чуттєвих пісень Квітки Цісик

STYLERЖиття    04.04.2019 - 18:15
Квітка, яка цвістиме вічно: топ чуттєвих пісень Квітки Цісик
Квітка Цісик (колаж РБК-Україна)

4 квітня 2019 року виповнюється 66 років від дня народження легендарної Квітки Цісик

4 квітня - день народження Квітки Цісик, яка народилася 1953 року в США в сім'ї післявоєнних емігрантів з України.

Якщо говорити про тих, хто коли-небудь популяризував українську пісню, то ім'я цієї американської співачки-сопрано приходить на розум відразу. Саме Квітка Цісик відкрила українські народні пісні для всього світу.

Грандіозну популярність Квітці Цісик принесли два альбоми з українськими піснями - "Songs of Ukraine" та "Two Colors". Обидві ці платівки були родинними проектами. До речі, мама Квітки дуже слідкувала за чистотою вимови доньки.

Її творчість продовжує зігрівати серця і душі українців у всьому світі. Сьогодні Styler пропонує разом насолодитися прекрасними піснями нашої геніальної Квітки Цісик.

Коханий

Видео с YouTube/Наша Квітка

Я Піду В Далекі Гори

Видео с YouTube/Наша Квітка

Іванку

Видео с YouTube/Наша Квітка

Де Ти Тепер

Видео с YouTube/Nastia Kusimo

Два Кольори

Видео с YouTube/macleon1976

Верше, Мій Верше

Видео с YouTube/Радь Тарас

Тече Річка

Видео с YouTube/Василь Слободянюк

The One And Only

Видео с YouTube/Наша Квітка

Circle of Two

Видео с YouTube/limva123

You Light Up My Life

Видео с YouTube/Yuliya Radova

Раніше ми писали про те, що учасниця Голосу країни вразила українців до мурашок, виконавши пісню Квітки Цісик.

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