Квітка, яка цвістиме вічно: топ чуттєвих пісень Квітки Цісик

4 квітня 2019 року виповнюється 66 років від дня народження легендарної Квітки Цісик
4 квітня - день народження Квітки Цісик, яка народилася 1953 року в США в сім'ї післявоєнних емігрантів з України.
Якщо говорити про тих, хто коли-небудь популяризував українську пісню, то ім'я цієї американської співачки-сопрано приходить на розум відразу. Саме Квітка Цісик відкрила українські народні пісні для всього світу.
Грандіозну популярність Квітці Цісик принесли два альбоми з українськими піснями - "Songs of Ukraine" та "Two Colors". Обидві ці платівки були родинними проектами. До речі, мама Квітки дуже слідкувала за чистотою вимови доньки.
Її творчість продовжує зігрівати серця і душі українців у всьому світі. Сьогодні Styler пропонує разом насолодитися прекрасними піснями нашої геніальної Квітки Цісик.
Видео с YouTube/Наша Квітка
Видео с YouTube/Наша Квітка
Видео с YouTube/Наша Квітка
Видео с YouTube/Nastia Kusimo
Видео с YouTube/macleon1976
Видео с YouTube/Радь Тарас
Видео с YouTube/Василь Слободянюк
Видео с YouTube/Наша Квітка
Видео с YouTube/limva123
Видео с YouTube/Yuliya Radova
Раніше ми писали про те, що учасниця Голосу країни вразила українців до мурашок, виконавши пісню Квітки Цісик.