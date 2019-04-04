Квітка, яка цвістиме вічно: топ чувственных песен Квитки Цисык

4 апреля 2019 года исполняется 66 лет со дня рождения легендарной Квитки Цисык
4 апреля - день рождения Квитки Цисык, которая родилась в 1953 году в США в семье послевоенных эмигрантов из Украины.
Если говорить о тех, кто когда-либо популяризировал украинскую песню, то имя этой американской певицы-сопрано приходит на ум сразу. Именно Квитка Цисык открыла украинские народные песни для всего мира.
Грандиозную популярность Квитке Цисык принесли два альбома с украинскими песнями - "Songs of Ukraine" и "Two Colors". Обе эти пластинки были семейными проектами. Кстати, мама Квитки очень следила за чистотой произношения дочери.
Ее творчество продолжает согревать сердца и души украинцев во всем мире. Сегодня Styler предлагает вместе насладиться прекрасными песнями нашей гениальной Квитки Цисык.
Видео с YouTube/Наша Квітка
Видео с YouTube/Наша Квітка
Видео с YouTube/Наша Квітка
Видео с YouTube/Nastia Kusimo
Видео с YouTube/macleon1976
Видео с YouTube/Радь Тарас
Видео с YouTube/Василь Слободянюк
Видео с YouTube/Наша Квітка
Видео с YouTube/limva123
Видео с YouTube/Yuliya Radova
Ранее мы писали о том, что участница Голосу країни пронзила украинцев до мурашек, исполнив песню Квитки Цисык.