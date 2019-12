Kyiv not Kiev: Міжнародна федерація гімнастики переходить на правильне написання Києва

FIG і UEG переходять на правильне написання Києва (ілюстративне фото)

Все більше і більше світових організацій приєднуються до флешмобу #KyivNotKiev

Напередодні Чемпіонату Європи з художньої гімнастики, який у 2020 році відбудеться у Києві, Міжнародна федерація гімнастики (FIG) та Європейський гімнастичний союз (UEG) прийняли рішення змінити в офіційній документації написання української столиці з "Kiev" на "Kyiv", повідомляє Sport.ua.

Напередодні офіційне звернення до цих двох організацій направили Федерація художньої гімнастики України (UGF) і Оргкомітет Чемпіонату Європи з художньої гімнастики "Київ 2020".

Своє прохання українці мотивували кількома аргументами. По-перше, 36-ий Чемпіонат Європи з художньої гімнастики відбудеться у Києві у травні 2020 року. А в офіційному логотипі Чемпіонату, який у листопаді вже був затверджений Європейським гімнастичним союзом, написано "KУIV 2020".

По-друге, транслітерація "Kyiv" є більш коректною і цілий ряд міжнародних організацій перейшли саме на такий варіант написання.

У Федерації художньої гімнастики України наголошують, що до змагань, які відбудуться у Києві саме напередодні Олімпіади-2020, буде прикута увага провідних засобів масової інформації. До столиці України прибудуть десятки делегацій з різних країн світу. Відтак зміна назви в офіційній документації допоможе в тому числі уникнути плутанини в комунікації.

"Ми вдячні, що Міжнародна федерація гімнастики та Європейський гімнастичний союз прийняли рішення змінити написання на "Kyiv" фактично миттєво після нашого звернення. Наступного року весь спортивний світ слідкуватиме за подіями у Києві під час Чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Заходи такого рівня є додатковим стимулом, щоб зберігати національну ідентичність та поважати ідентичність інших", - прокоментувала віце-президент Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна.

Вона також повідомила, що офіційне представлення логотипу та гасла Чемпіонату відбудеться в Києві у січні 2020 року.

Як відомо, на початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ й іноземних аеропортів із метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev).

У жовтні 2019 року транслітерацію змінила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА).

В останній рік зміни до правил написання внесли The Guardian, The New York Times, Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal, BBC та багато інших.