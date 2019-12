Kyiv not Kiev: Международная федерация гимнастики переходит на правильное написание Киева

FIG и UEG переходят на правильное написание Киева (иллюстративное фото)

Все больше и больше мировых организаций присоединяются к флешмобу #KyivNotKiev

В преддверии Чемпионата Европы по художественной гимнастике, который в 2020 году состоится в Киеве, Международная федерация гимнастики (FIG) и Европейский гимнастический союз (UEG) приняли решение изменить в официальной документации написания украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv", сообщает Sport.ua.

Накануне официальное обращение к этим двум организаций направили Федерация художественной гимнастики Украины (UGF) и Оргкомитет Чемпионата Европы по художественной гимнастике "Киев 2020".

Свою просьбу украинцы мотивировали несколькими аргументами. Во-первых, 36-ой Чемпионат Европы по художественной гимнастике состоится в Киеве в мае 2020 года. А в официальном логотипе Чемпионата, который в ноябре уже был утвержден Европейским гимнастическим союзом, написано "KУIV 2020".

Во-вторых, транслитерация "Kyiv" является более корректной и целый ряд международных организаций перешли именно на такой вариант написания.

В Федерации художественной гимнастики Украины отмечают, что к соревнованиям, которые пройдут в Киеве именно накануне Олимпиады-2020, будет приковано внимание ведущих средств массовой информации. В столицу Украины прибудут десятки делегаций из разных стран мира. Поэтому изменение названия в официальной документации поможет в том числе избежать путаницы в коммуникации.

"Мы благодарны, что Международная федерация гимнастики и Европейский гимнастический союз приняли решение изменить написание на "Kyiv" фактически мгновенно после нашего обращения. В следующем году весь спортивный мир будет следить за событиями в Киеве во время Чемпионата Европы по художественной гимнастике. Мероприятия такого уровня являются дополнительным стимулом, чтобы сохранять национальную идентичность и уважать идентичность других", - прокомментировала вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина.

Она также сообщила, что официальное представление логотипа и слогана Чемпионата состоится в Киеве в январе 2020 года.

Как известно, в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранных аэропортам с целью корректировки правописания города латиницей (#KyivNotKiev).

В октябре 2019 года транслитерацию изменила Международная ассоциация воздушного транспорта (ІАТА).

В последний год изменения в правила написания внесли The Guardian, The New York Times, Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal, BBC и многие другие.