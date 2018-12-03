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Лабрадор Джорджа Буша-старшого зворушливо попрощався зі своїм господарем

STYLERЖиття    03.12.2018 - 22:29
Лабрадор Джорджа Буша-старшого зворушливо попрощався зі своїм господарем
Колаж РБК-Україна

Собака стала для екс-президента в останні місяці справжнім другом

Лабрадор по кличці Саллі, який останні місяці був собакою-компаньйоном для Джорджа Буша-старшого, попрощався зі своїм господарем біля труни. Фотографію опублікували на сторінці пса в Instagram.

Золотистий лабрадор Саллі став вірним другом і компаньйоном для Джорджа Буша-старшого не так давно – у червні 2018 року. Вони разом ходили на прогулянки, грали в м'яч і приймали гостей. Джордж Буш-старший був так прив'язаний до свого компаньйона, що навіть носив шкарпетки з його зображенням.

На фото, яке опублікували в соціальній мережі, Саллі сумно лежить біля труни екс-президента США, яка покрита прапором. Під фотографією опублікований підпис "Місія завершена".

Лабрадор Джорджа Буша-старшого зворушливо попрощався зі своїм господарем

Фото: instagram.com/sullyhwbush

Син колишнього президента повідомив, що його родині буде не вистачати Саллі, але у пса тепер інша місія – він стане компаньйоном для ветерана по програмі реабілітації поранених військових. У Саллі прекрасна підготовка для такої роботи – він знає дуже багато команд і вміє приносити предмети, а також підіймати трубку телефону.

 

Фото: instagram.com/sullyhwbush

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 30 листопада на 95-році життя помер 41-й президент США Джордж Буш-старший. Він керував країною з 1989 року по 1993 рік. До посади президента він займав пост віце-президента, за правління Рональда Рейгана.

А також ми писали про те, що Джорджа Буша-старшого поховають 5 грудня в Техасі, на території бібліотеки, поруч з його дружиною.

Відео: РБК-Україна

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