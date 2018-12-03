Лабрадор Джорджа Буша-старшего трогательно попрощался со своим хозяином

Коллаж РБК-Украина

Собака стала для экс-президента в последние месяцы настоящим другом

Лабрадор по кличке Салли, который последние месяцы был псом-компаньоном для Джорджа Буша-старшего, простился со своим хозяином у гроба. Фотографию опубликовали на странице пса в Instagram.

Золотистый лабрадор Салли стал верным другом и компаньоном для Джорджа Буша-старшего не так давно – в июне 2018 года. Они вместе ходили на прогулки, играли в мяч и принимали гостей. Джордж Буш-старший так был привязан к своему компаньону, что даже носил носки с его изображением.

На фото, которое опубликовали в социальной сети, Салли печально лежит возле гроба экс-президента США, который покрыт флагом. Под фотографией опубликована подпись "Миссия завершена".

Фото: instagram.com/sullyhwbush

Сын бывшего президента сообщил, что его семье будет не хватать Салли, но у пса теперь другая миссия – он станет компаньоном для ветерана по программе реабилитации раненых военных. У Салли прекрасная подготовка для такой работы – он знает очень много команд и умеет приносить предметы, а также поднимать трубку телефона.

Фото: instagram.com/sullyhwbush

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 30 ноября на 95-году жизни умер 41-й президент США Джордж Буш-старший. Он управлял страной с 1989 года по 1993 год. До должности президента он занимал пост вице-президента, при правлении Рональда Рейгана.

А также мы писали о том, что Джорджа Буша-старшего похоронят 5 декабря в Техасе, на территории библиотеки, рядом с его супругой.

Видео: РБК-Украина