Легендарного Роналдо терміново госпіталізували: стала відома причина

Фото: Роналдо (Getty Images)

Роналдо потрапив в лікарню на Ібіці

Колишній нападник команди Бразилії, дворазовий чемпіон світу у складі своєї збірної, легендарний Роналдо потрапив у лікарню. Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Twitter.

41-річний бразилець був доставлений в лікарню ще в п'ятницю ввечері (10 серпня). Там йому був поставлений діагноз – пневмонія або запалення легенів.

"Друзі, у мене почалася пневмонія на Ібіці. У п'ятницю я потрапив у лікарню, але найгірше вже позаду. Вже завтра мене зможуть виписати і я вирушу додому. Спасибі за вашу любов і підтримку!" - написав Роналдо.

Скріншот поста (twitter.com/Ronaldo)

Роналдо грав за міланський "Інтер", каталонську "Барселону" та мадридський "Реал". У складі національної команди бразилець двічі ставав чемпіоном світу — 1994-му і 2002-му році. Тричі визнавався кращим футболістом за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Завершив свою спортивну кар'єру в 2011 році.

У 2004 році Роналдо був включений в список "ФІФА-100", складений бразильцем Пеле, куди увійшли на його думку кращі 125 футболістів з нині живих. Один з двох гравців, поряд з Пеле, який вигравав чемпіонат світу в 17 років, і один з трьох гравців, поряд з Ромаріо і Джеффрі Херстом, який оформляв хет-трик у фіналі міжнародного турніру збірних. Дворазовий володар "Золотого м'яча", володар "Золотої бутси".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" розглядає чотирьох футболістів на позицію нового форварда.

До речі, "Маріуполь" дебютував у кваліфікації Ліги Європи з нічиєї.

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