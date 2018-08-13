Легендарного Роналдо срочно госпитализировали: стала известна причина

Фото: Роналдо (Getty Images)

Роналдо попал в больницу на Ибице

Бывший нападающий команды Бразилии, двукратный чемпион мира в составе своей сборной, легендарный Роналдо попал в больницу. Об этом футболист сообщил на своей странице в Twitter.

41-летний бразилец был доставлен в больницу еще в пятницу вечером (10 августа). Там ему был поставлен диагноз – пневмония или воспаление легких.

"Друзья, у меня началась пневмония на Ибице. В пятницу я попал в больницу, но худшее уже позади. Уже завтра меня смогут выписать и я отправлюсь домой. Спасибо за вашу любовь и поддержку!" - написал Роналдо.

Скриншот поста (twitter.com/Ronaldo)

Роналдо играл за миланский "Интер", каталонскую "Барселону" и мадридский "Реал". В составе национальной команды бразилец дважды становился чемпионом мира — в 1994-м и 2002-м году. Трижды признавался лучшим футболистом по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Завершил свою спортивную карьеру в 2011 году.

В 2004 году Роналдо был включен в список "ФИФА-100", составленный бразильцем Пеле, куда вошли по его мнению лучшие 125 футболистов из ныне живущих. Один из двух игроков, наряду с Пеле, который выигрывал чемпионат мира в 17 лет, и один из трех игроков, наряду с Ромарио и Джеффри Херстом, который оформлял хет-трик в финале международного турнира сборных. Двукратный обладатель "Золотого мяча", и обладатель "Золотой бутсы".

Ранее сообщалось, что "Динамо" рассматривает четырех футболистов на позицию нового форварда.

Кстати, "Мариуполь" дебютировал в квалификации Лиги Европы с ничьей.

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