ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як легко прибрати неприємний запах із взуття: цей простий лайфхак підірвав соцмережі

Новость на русском →
П'ятниця 04 лютого 2022 08:27
Як легко прибрати неприємний запах із взуття: цей простий лайфхак підірвав соцмережі Фото: Неприємний запах із взуття допоможе прибрати простий спосіб (pexels.com)
Автор: Styler

Неприємний запах взуття після тривалого носіння, особливо в зимовий період, коли нога пріє в черевиках і чоботях, доставляє чимало клопоту. Але з цими проявами можна і потрібно боротися. І зробити це простіше простого!

Блогерка з Австралії опублікувала в TikTok простий спосіб, який допоможе усунути неприємний запах із взуття.

За словами спритної дівчини, щоб прибрати смердюче "амбре" з черевиків або чобіт, потрібно всього пару ложок звичайної харчової соди, яка є в кожному магазині.

Як легко прибрати неприємний запах із взуття: цей простий лайфхак підірвав соцмережі

Неприємний запах із взуття допоможе прибрати сода (pexels.com)

Досить взяти старі капронові шкарпетки та наповнити кожен цією сипучою речовиною. Потім зав'язати шкарпетки міцніше в вузол, щоб сода не розсипалася, і помістити їх всередину взуття. Блогерка зазначає, що за пару годин цей звичний продукт, який є на кожній кухні, прекрасно усуне запах.

До слова, відео майстер-клас швидко набрав популярність в соцмережі та зібрав урожай переглядів, а ті, хто встиг протестувати лайфхак, залишилися задоволені результатами. Хоч спосіб і не новий, зате про нього знають далеко не всі, але простота і швидкість цього методу дійсно підкуповують.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як швидко позбутися від плям на рушниках.

До речі, ці прості і дешеві методи допоможуть вам очистити раковину за лічені хвилини.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки лайфак
LITE
Кутюр від TikTok: як популярний відеосервіс диктує, що буде модно носити завтра
Кутюр від TikTok: як популярний відеосервіс диктує, що буде модно носити завтра