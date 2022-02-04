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Как легко убрать неприятный запах из обуви: этот простой лайфхак взорвал соцсети

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Пятница 04 февраля 2022 08:27
Как легко убрать неприятный запах из обуви: этот простой лайфхак взорвал соцсети Фото: Неприятный запах из обуви поможет убрать простой способ (pexels.com)
Автор: Styler

Неприятный запах обуви после длительной носки, особенно в зимний период, когда нога преет в ботинках и сапогах, доставляет немало хлопот. Но с этими проявлениями можно и нужно бороться. И сделать это проще простого!

Блогерша из Австралии опубликовала в TikTok простой способ, который поможет устранить неприятный запах из обуви.

По словам находчивой девушки, чтобы убрать зловонное "амбре" из ботинок или сапог, нужно всего пару ложек обычной пищевой соды, которая есть в каждом магазине.

Как легко убрать неприятный запах из обуви: этот простой лайфхак взорвал соцсети

Неприятный запах из обуви поможет убрать сода (pexels.com)

Достаточно взять старые капроновые носки и наполнить каждый этим сыпучим веществом. Затем завязать носочки покрепче в узел, чтобы сода не рассыпалась, и поместить их внутрь обуви. Блогерша отмечает, что за пару часов это привычный продукт, который есть на каждой кухне, прекрасно устранит запах.

К слову, видео мастер-класс быстро набрал популярность в соцсети и собрал урожай просмотров, а те, кто успел протестировать лайфхак, остались довольны результатами. Хоть способ и не новый, зато о нем знают далеко не все, но простота и скорость этого метода действительно подкупают.

Напомним, что ранее мы писали, как быстро избавиться от пятен на полотенцах.

Кстати, эти простые и дешевые методы помогут вам очистить раковину за считанные минуты.

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