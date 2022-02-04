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Як легко прибрати неприємний запах із взуття: цей простий лайфхак підірвав соцмережі

Автор: Styler

Неприємний запах взуття після тривалого носіння, особливо в зимовий період, коли нога пріє в черевиках і чоботях, доставляє чимало клопоту. Але з цими проявами можна і потрібно боротися. І зробити це простіше простого!

Блогерка з Австралії опублікувала в TikTok простий спосіб, який допоможе усунути неприємний запах із взуття.

За словами спритної дівчини, щоб прибрати смердюче "амбре" з черевиків або чобіт, потрібно всього пару ложок звичайної харчової соди, яка є в кожному магазині.

Неприємний запах із взуття допоможе прибрати сода (pexels.com)

Досить взяти старі капронові шкарпетки та наповнити кожен цією сипучою речовиною. Потім зав'язати шкарпетки міцніше в вузол, щоб сода не розсипалася, і помістити їх всередину взуття. Блогерка зазначає, що за пару годин цей звичний продукт, який є на кожній кухні, прекрасно усуне запах.

До слова, відео майстер-клас швидко набрав популярність в соцмережі та зібрав урожай переглядів, а ті, хто встиг протестувати лайфхак, залишилися задоволені результатами. Хоч спосіб і не новий, зате про нього знають далеко не всі, але простота і швидкість цього методу дійсно підкуповують.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як швидко позбутися від плям на рушниках.

До речі, ці прості і дешеві методи допоможуть вам очистити раковину за лічені хвилини.

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