Как легко убрать неприятный запах из обуви: этот простой лайфхак взорвал соцсети

По словам находчивой девушки, чтобы убрать зловонное "амбре" из ботинок или сапог, нужно всего пару ложек обычной пищевой соды, которая есть в каждом магазине.

Неприятный запах из обуви поможет убрать сода (pexels.com)

Достаточно взять старые капроновые носки и наполнить каждый этим сыпучим веществом. Затем завязать носочки покрепче в узел, чтобы сода не рассыпалась, и поместить их внутрь обуви. Блогерша отмечает, что за пару часов это привычный продукт, который есть на каждой кухне, прекрасно устранит запах.

К слову, видео мастер-класс быстро набрал популярность в соцсети и собрал урожай просмотров, а те, кто успел протестировать лайфхак, остались довольны результатами. Хоть способ и не новый, зато о нем знают далеко не все, но простота и скорость этого метода действительно подкупают.