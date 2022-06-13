Легко і смачно: 7 літніх рецептів від фудблогера Валерій Пономаря для гарного настрою
Літо - та пора, коли кожен хоче їсти не просто смачні, але і корисні, здорові страви. Та й ще щоб процес готування не займав багато часу. Саме такі рецепти українці часто шукають в YouTube, Instagram та інших соціальних мережах.
До слова, величезною кількістю таких смачних і простих літніх рецептів ділиться відомий кулінар, один з топ-фудблогерів України Валерій Пономар.
Styler зібрав сьогодні для вас 7 найкращих актуальних рецептів від Пономаря, який протягом вже тривалого часу "розриває" TikTok своїми порадами, рецептами і різноманітними кулінарними лайфхаками, і чиї відео в соцмережах набирають мільйони переглядів.
Хто такий Валерій Пономар
Валерій народився в місті Роздільна Одеської області. Спочатку кулінарія була для нього просто хобі. Але незабаром захоплення готуванням оригінальних страв переросло в основну зайнятість Пономаря. На сьогодні він є фудблогером №1 в українському TikTok (у нього більше двох мільйонів підписників з усього світу і десятки відео-"мільйонників").
Цікаво, що у Валерія хоч і є кулінарна освіта, але він ніколи не працював кухарем. Просто "любить експериментувати з новими рецептами" і ділитися ними з любителями приготувати чогось смачненького і оригінального.
В одному з інтерв'ю він сказав, що "вибирає рецепти для публікації тільки ті, які може рекомендувати до приготування, і які сам із задоволенням їсть".
Ви могли бачити його популярні відео про приготування картоплі у вигляді гармошки, запеченої в духовці з вершками і пармезаном, або ж рецепти приготування скумбрії і нашого українського сала, які набрали понад 10 млн переглядів.
А сьогодні Валерій ділиться з нами самими оригінальними і як ніколи актуальними рецептами, які урізноманітнюють і додадуть фарб вашому літньому раціону.
Топ-7 літніх рецептів від Валерія Пономаря
Салат з вугром унагі
Інгредієнт
- Авокадо - 1/2 шт
- Мікс салату (жменя)
- Лайм - 1 ч. л
- Чорний перець
- Сіль
- Оливкова олія - 1 ст. л
- Нектарин - 1 шт
- Вугор в соусі унагі - 100 г
- Сир дорблю - 60 г
Як готувати
Половинку авокадо нарізаємо на слайси товщиною 1-2 мм по меншому діаметру і закручуємо в трояндочку, для цього авокадо вибираємо стиглий, тонкі слайси тоді не будуть ламатися.
Нектарин, за бажанням, можна очистити від шкіри.
Судак зі спаржею
Інгредієнт
- Філе судака - 200 г
- Спаржа - 5-6 шт
- Вершкове масло - 80 г
- Чорний мелений перець
- Солі
- Часник - 3 зубчики
- Гострий перець - 1/2 шт
- Сік лайма - 1 ч. л
Як готувати
Судака обсмажуємо на стороні шкіри 2/3 від часу приготування (поки частина 2/3 риби не побіліє). Потім перевертаємо на сторону філе.
Спаржу готуємо 6-10 хвилин, залежить від розміру. Також з судаком можна подати бланшовану спаржу.
Сік лайма додаємо, коли бачимо, що часник трохи підзолотився.
Спаржа з креветками
Інгредієнт
- Спаржа - 6 шт
- Креветки - 6 шт
- Пармезан - 1 ч. л (стружкою)
- Вершкове масло - 30 г
- Оливкова олія - 1 ст. л
- Петрушка - 1 ст. л (дрібка)
- Часник - 1 зубчик
Соус:
- Діжонська гірчиця - 1 ч. л
- Олія - 1 ст. л
- Солі
- Чорний або білий перець
- Сік лайма - 1 ст. л
Як готувати
Очищаємо спаржу, руками відламуємо тверду частину, за допомогою ножа проводимо вгорі, щоб зрозуміти, де починається плівка, робимо насічку ножем по колу і від цього надрізу очищаємо за допомогою овочечистки.
Бланшуємо спаржу, в киплячу підсолену воду опускаємо на дві хвилини, потім в воду з льодом (щоб зупинити процес приготування).
Обсмажуємо на сковороді з вершковою і оливковою олією рівно одну хвилину, додаємо перем'яту петрушку з часником рівно на 15 секунд, прибираємо зі сковороди на паперовий рушник.
Креветки обсмажуємо по дві хвилини з кожного боку на оливковій олії, часник, розмарин і можна додати трохи вершкового масла.
Салат з яловичиною
Інгредієнт
- Стейк рибай - 200 г
- Сіль, чорний перець
- Огірок - 1 шт
- Редис - 6-8 шт
- Помідор - 2 шт
- Лист салату
- Зелена цибуля
- Арахіс обсмажений - 20 г
Заправка:
- Гострий перець - 1/2 шт
- Часник - 1 зубчик
- Тростинний цукор - 2 ч. л
- Устричний соус - 1 ст. л
- Лимонний сік - 2 ст. л
Як готувати
Стейк обсмажуємо на 1 ст. л оливкової олії по 2,5 хвилини з кожного боку, сік з маслом виливаємо зверху на стейк і даємо відпочити, поки готуємо інші інгредієнти.
М'ясо дістати з холодильника за 30 хвилин до приготування, щоб прийняло кімнатну температуру, тоді м'ясо рівномірно прожариться, і довше буде зберігати тепло.
Гостроту заливки контролюйте на свій смак, видаляючи насіння і прожилки з гострого перцю.
Ніжний шашлик з яловичини
Інгредієнт
- Яловича вирізка - 1,2 кг
- Лук - 2 шт
- Соєвий соус - 2 ст. л
- Чорний перець - 1 ч. л
- Гострий перець - 1/2 шт
- Розмарин - 2 гілочки
- Оливкова олія - 4 ст. л
- Сіль крупна
Як готувати
Вирізку зачищаємо від зовнішньої плівки і нарізаємо товщиною приблизно 2 см.
Маринад перебиваємо в блендері і добре вмокаємо в ньому м'ясо. У маринад сіль не додаємо.
Одягаючи м'ясо на шампури, прибираємо маринад, щоб він не обгорав.
Солимо м'ясо крупною сіллю на мангалі після першого повороту шампурів.
Незрівнянний салат зі свіжих овочів
Інгредієнт
- Огірок - 1 шт
- Болгарський перець - 1/2 шт
- Помідор - 2 шт
- Морква - 1/2 шт
- Зелена цибуля (за бажанням можна додати петрушку, кріп, базилік)
- Гострий перець - 1/2 шт
Заправка:
- Часник - 1 зубчик
- Оливкова олія - 2 ст. л
- Соєвий соус - 1,5 ст. л
- Чорний мелений перець
- Сік лимона - 1 ч. л
- Цукор - 1/2 ч. л
Як готувати
Овочі нарізаємо приблизно рівними розмірами, моркву перетискаємо з дрібкою солі до пом'якшення
Перемішуємо з заправкою і даємо просочитися 10 хвилин.
Тартар з тунця
Інгредієнт
- Авокадо - 1 шт
- Тунець - 200 г
- Цибуля червона - 1/2 шт
- Чорний перець
- Коріандр мелений (щіпка)
- Устричний соус - 1 ч. л
- Соєвий соус - 2 ч. л
- Оливкова олія - 1 ч. л
- Апельсиновий сік - 1 ч. л
- М'якоть апельсина
- Лимонний сік - 1 ч. л
Як готувати
Авокадо ідеально вибрати м'яке, щоб можна було розім'яти виделкою.
Охолоджений тунець нарізаємо дуже дрібною крихтою.
Якщо тунець був замороженим - розморожуємо і прибираємо паперовим рушником зайвий сік.
Червону цибулю за бажанням можна замаринувати.
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