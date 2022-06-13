Легко и вкусно: 7 летних рецептов от фудблогера Валерия Пономаря для хорошего настроения
Лето – та пора, когда каждый хочет есть не просто вкусные, но и полезные, здоровые блюда. Да и еще чтобы процесс готовки не занимал много времени. Именно такие рецепты украинцы часто ищут в YouTube, Instagram и других социальных сетях.
К слову, огромным количеством таких вкусных и простых летних рецептов делится известный кулинар, один из топ-фудблогеров Украины Валерий Пономарь.
Styler собрал сегодня для вас 7 самых лучших актуальных рецептов от Пономаря, который на протяжении уже длительного времени "разрывает" TikTok своими советами, рецептами и разнообразными кулинарными лайфхаками, и чьи видео в соцсетях набирают миллионы просмотров.
Кто такой Валерий Пономарь
Валерий родился в городе Раздельная Одесской области. Сначала кулинария была для него просто хобби. Но вскоре увлечение готовкой оригинальных блюд переросло в основную занятость Пономаря. На сегодняшний день он является фудблогером №1 в украинском TikTok (у него более двух миллионов подписчиков со всего мира и десятки видео-"миллионников").
Интересно, что у Валерия хоть и есть кулинарное образование, но он никогда не работал поваром. Просто "любит экспериментировать с новыми рецептами" и делиться ими с любителями приготовить чего-то вкусненького и оригинального.
В одном из интервью он сказал, что "выбирает рецепты для публикации только те, которые может рекомендовать к приготовлению, и которые сам с удовольствием кушает.
Вы могли видеть его популярные видео о готовке картофеля в виде гармошки, запеченного в духовке со сливками и пармезаном, или же рецепты приготовления скумбрии и нашего украинского сала, которые набрали свыше 10 млн просмотров.
А сегодня Валерий делится с нами самыми оригинальными и как никогда актуальными рецептами, которые разнообразят и придадут красок вашему летнему рациону.
Топ-7 летних рецептов от Валерия Пономаря
Салат с угрем унаги
Ингредиенты
- Авокадо - 1/2 шт
- Микс салата (горсть)
- Лайм - 1 ч. л
- Черный перец
- Соль
- Оливковое масло - 1 ст. л
- Нектарин - 1 шт
- Угорь в соусе унаги - 100 г
- Сыр дорблю - 60 г
Как готовить
Половинку авокадо нарезаем на слайсы толщиной 1-2 мм по меньшему диаметру и закручиваем в розочку для этого авокадо выбираем спелый, тонкие слайсы тогда не будут ломаться.
Нектарин, по желанию, можно очистить от кожи.
Судак со спаржей
Ингредиенты
- Филе судака - 200 г
- Спаржа - 5-6 шт
- Сливочное масло - 80 г
- Черный молотый перец
- Соль
- Чеснок - 3 зубчика
- Острый перец - 1/2 шт
- Сок лайма - 1 ч. л
Как готовить
Судака обжариваем на стороне кожи 2/3 от времени приготовления (пока часть 2/3 рыбы не побелеет). Затем переворачиваем на сторону филе
Спаржу готовим 6-10 минут, зависит от размера. Также с судаком можно подать бланшированную спаржу.
Сок лайма добавляем, когда видим, что чеснок немного подзолотился.
Спаржа с креветками
Ингредиенты
- Спаржа - 6 шт
- Креветки - 6 шт
- Пармезан - 1 ч. л (стружкой)
- Сливочное масло - 30 г
- Оливковое масло - 1 ст. л
- Петрушка - 1 ст. л (крошкой)
- Чеснок - 1 зубчик
Соус:
- Дижонская горчица - 1 ч. л
- Растительное масло - 1 ст. л
- Соль
- Черный или белый перец
- Сок лайма - 1 ст. л
Как готовить
Очищаем спаржу, руками отламываем твердую часть, с помощью ножа проводим вверху, чтобы понять, где начинается пленка, делаем насечеку ножом по окружности и от этого надреза очищаем с помощью овощечистки.
Бланшируем спаржу, в кипящую подсоленную воду опускаем на две минуты, затем в воду со льдом (чтобы остановить процесс приготовления).
Обжариваем на сковороде со сливочным и оливковым маслами ровно одну минуту, добавляем перемятую петрушку с чесноком ровно на 15 секунд, убираем со сковороды на бумажное полотенце.
Креветки обжариваем по две минуты с каждой стороны на оливковом масле, чеснок, розмарин и можно добавить немного сливочного масла.
Салат с говядиной
Ингредиенты
- Стейк рибай - 200 г
- Соль, черный перец
- Огурец - 1 шт
- Редис - 6-8 шт
- Помидор - 2 шт
- Лист салата
- Зеленый лук
- Арахис обжаренный - 20 г
Заправка:
- Острый перец - 1/2 шт
- Чеснок - 1 зубчик
- Тростниковый сахар - 2 ч. л
- Устричный соус - 1 ст. л
- Лимонный сок - 2 ст. л
Как готовить
Стейк обжариваем на 1 ст. л оливкового масла по 2,5 минуты с каждой стороны, сок с маслом выливаем сверху на стейк и даем отдохнуть, пока подготавливаем остальные ингредиенты.
Мясо достать из холодильника за 30 минут до приготовления, чтобы приняло комнатную температуру, тогда мясо равномерно прожарится, и дольше будет сохранять тепло.
Остроту запивки контролируйте по своему вкусу, удаляя семена и прожилки из острого перца.
Нежнейший шашлык из говядины
Ингредиенты
- Говяжья вырезка - 1,2 кг
- Лук - 2 шт
- Соевый соус - 2 ст. л
- Черный перец - 1 ч. л
- Острый перец - 1/2 шт
- Розмарин - 2 веточки
- Оливковое масло - 4 ст. л
- Соль крупная
Как готовить
Вырезку зачищаем от внешней пленки и нарезаем толщиной примерно 2 см.
Маринад перебиваем в блендере и хорошо обмакиваем в нем мясо. В маринад соль не добавляем.
Надевая мясо на шампуры, убираем маринад, чтобы он не обгорал.
Солим мясо крупной солью на мангале после первого поворота шампуров.
Бесподобный салат из свежих овощей
Ингредиенты
- Огурец - 1 шт
- Болгарский перец - 1/2 шт
- Помидор - 2 шт
- Морковь - 1/2 шт
- Зеленый лук (по желанию можно добавить петрушку, укроп, базилик)
- Острый перец - 1/2 шт
Заправка:
- Чеснок - 1 зубчик
- Оливковое масло - 2 ст. л
- Соевый соус - 1,5 ст. л
- Черный молотый перец
- Сок лимона - 1 ч. л
- Сахар - 1/2 ч. л
Как готовить
Овощи нарезаем примерно равными размерами, морковь пережимаем с щепоткой соли до смягчения
Перемешиваем с заправкой и даем пропитаться 10 минут.
Тартар из тунца
Ингредиенты
- Авокадо - 1 шт
- Тунец - 200 г
- Лук красный - 1/2 шт
- Черный перец
- Кориандр молотый (щепотка)
- Устричный соус - 1 ч. л
- Соевый соус - 2 ч. л
- Оливковое масло - 1 ч. л
- Апельсиновый сок - 1 ч. л
- Мякоть апельсина
- Лимонный сок - 1 ч. л
Как готовить
Авокадо идеально выбрать мягкое, чтобы можно было размять вилкой.
Охлажденный тунец нарезаем очень мелкой крошкой.
Если тунец был замороженным - размораживаем и убираем бумажным полотенцем лишний сок.
Красный лук по желанию можно замариновать.
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