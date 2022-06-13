Легко і смачно: 7 літніх рецептів від фудблогера Валерій Пономаря для гарного настрою

Хто такий Валерій Пономар

Валерій народився в місті Роздільна Одеської області. Спочатку кулінарія була для нього просто хобі. Але незабаром захоплення готуванням оригінальних страв переросло в основну зайнятість Пономаря. На сьогодні він є фудблогером №1 в українському TikTok (у нього більше двох мільйонів підписників з усього світу і десятки відео-"мільйонників").

Цікаво, що у Валерія хоч і є кулінарна освіта, але він ніколи не працював кухарем. Просто "любить експериментувати з новими рецептами" і ділитися ними з любителями приготувати чогось смачненького і оригінального.

В одному з інтерв'ю він сказав, що "вибирає рецепти для публікації тільки ті, які може рекомендувати до приготування, і які сам із задоволенням їсть".

Ви могли бачити його популярні відео про приготування картоплі у вигляді гармошки, запеченої в духовці з вершками і пармезаном, або ж рецепти приготування скумбрії і нашого українського сала, які набрали понад 10 млн переглядів.

А сьогодні Валерій ділиться з нами самими оригінальними і як ніколи актуальними рецептами, які урізноманітнюють і додадуть фарб вашому літньому раціону.

Топ-7 літніх рецептів від Валерія Пономаря

Салат з вугром унагі

Інгредієнт

Авокадо - 1/2 шт

Мікс салату (жменя)

Лайм - 1 ч. л

Чорний перець

Сіль

Оливкова олія - 1 ст. л

Нектарин - 1 шт

Вугор в соусі унагі - 100 г

Сир дорблю - 60 г

Як готувати

Половинку авокадо нарізаємо на слайси товщиною 1-2 мм по меншому діаметру і закручуємо в трояндочку, для цього авокадо вибираємо стиглий, тонкі слайси тоді не будуть ламатися.

Нектарин, за бажанням, можна очистити від шкіри.

Судак зі спаржею

Інгредієнт

Філе судака - 200 г

Спаржа - 5-6 шт

Вершкове масло - 80 г

Чорний мелений перець

Солі

Часник - 3 зубчики

Гострий перець - 1/2 шт

Сік лайма - 1 ч. л

Як готувати

Судака обсмажуємо на стороні шкіри 2/3 від часу приготування (поки частина 2/3 риби не побіліє). Потім перевертаємо на сторону філе.

Спаржу готуємо 6-10 хвилин, залежить від розміру. Також з судаком можна подати бланшовану спаржу.

Сік лайма додаємо, коли бачимо, що часник трохи підзолотився.

Спаржа з креветками

Інгредієнт

Спаржа - 6 шт

Креветки - 6 шт

Пармезан - 1 ч. л (стружкою)

Вершкове масло - 30 г

Оливкова олія - 1 ст. л

Петрушка - 1 ст. л (дрібка)

Часник - 1 зубчик

Соус:

Діжонська гірчиця - 1 ч. л

Олія - 1 ст. л

Солі

Чорний або білий перець

Сік лайма - 1 ст. л

Як готувати

Очищаємо спаржу, руками відламуємо тверду частину, за допомогою ножа проводимо вгорі, щоб зрозуміти, де починається плівка, робимо насічку ножем по колу і від цього надрізу очищаємо за допомогою овочечистки.

Бланшуємо спаржу, в киплячу підсолену воду опускаємо на дві хвилини, потім в воду з льодом (щоб зупинити процес приготування).

Обсмажуємо на сковороді з вершковою і оливковою олією рівно одну хвилину, додаємо перем'яту петрушку з часником рівно на 15 секунд, прибираємо зі сковороди на паперовий рушник.

Креветки обсмажуємо по дві хвилини з кожного боку на оливковій олії, часник, розмарин і можна додати трохи вершкового масла.

Салат з яловичиною

Інгредієнт

Стейк рибай - 200 г

Сіль, чорний перець

Огірок - 1 шт

Редис - 6-8 шт

Помідор - 2 шт

Лист салату

Зелена цибуля

Арахіс обсмажений - 20 г

Заправка:

Гострий перець - 1/2 шт

Часник - 1 зубчик

Тростинний цукор - 2 ч. л

Устричний соус - 1 ст. л

Лимонний сік - 2 ст. л

Як готувати

Стейк обсмажуємо на 1 ст. л оливкової олії по 2,5 хвилини з кожного боку, сік з маслом виливаємо зверху на стейк і даємо відпочити, поки готуємо інші інгредієнти.

М'ясо дістати з холодильника за 30 хвилин до приготування, щоб прийняло кімнатну температуру, тоді м'ясо рівномірно прожариться, і довше буде зберігати тепло.

Гостроту заливки контролюйте на свій смак, видаляючи насіння і прожилки з гострого перцю.

Ніжний шашлик з яловичини

Інгредієнт

Яловича вирізка - 1,2 кг

Лук - 2 шт

Соєвий соус - 2 ст. л

Чорний перець - 1 ч. л

Гострий перець - 1/2 шт

Розмарин - 2 гілочки

Оливкова олія - 4 ст. л

Сіль крупна

Як готувати

Вирізку зачищаємо від зовнішньої плівки і нарізаємо товщиною приблизно 2 см.

Маринад перебиваємо в блендері і добре вмокаємо в ньому м'ясо. У маринад сіль не додаємо.

Одягаючи м'ясо на шампури, прибираємо маринад, щоб він не обгорав.

Солимо м'ясо крупною сіллю на мангалі після першого повороту шампурів.

Незрівнянний салат зі свіжих овочів

Інгредієнт

Огірок - 1 шт

Болгарський перець - 1/2 шт

Помідор - 2 шт

Морква - 1/2 шт

Зелена цибуля (за бажанням можна додати петрушку, кріп, базилік)

Гострий перець - 1/2 шт

Заправка:

Часник - 1 зубчик

Оливкова олія - 2 ст. л

Соєвий соус - 1,5 ст. л

Чорний мелений перець

Сік лимона - 1 ч. л

Цукор - 1/2 ч. л

Як готувати

Овочі нарізаємо приблизно рівними розмірами, моркву перетискаємо з дрібкою солі до пом'якшення

Перемішуємо з заправкою і даємо просочитися 10 хвилин.

Тартар з тунця

Інгредієнт

Авокадо - 1 шт

Тунець - 200 г

Цибуля червона - 1/2 шт

Чорний перець

Коріандр мелений (щіпка)

Устричний соус - 1 ч. л

Соєвий соус - 2 ч. л

Оливкова олія - 1 ч. л

Апельсиновий сік - 1 ч. л

М'якоть апельсина

Лимонний сік - 1 ч. л

Як готувати

Авокадо ідеально вибрати м'яке, щоб можна було розім'яти виделкою.

Охолоджений тунець нарізаємо дуже дрібною крихтою.

Якщо тунець був замороженим - розморожуємо і прибираємо паперовим рушником зайвий сік.

Червону цибулю за бажанням можна замаринувати.