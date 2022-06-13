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Легко і смачно: 7 літніх рецептів від фудблогера Валерій Пономаря для гарного настрою

7 літніх рецептів від фудблогера (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Літо - та пора, коли кожен хоче їсти не просто смачні, але і корисні, здорові страви. Та й ще щоб процес готування не займав багато часу. Саме такі рецепти українці часто шукають в YouTube, Instagram та інших соціальних мережах.

До слова, величезною кількістю таких смачних і простих літніх рецептів ділиться відомий кулінар, один з топ-фудблогерів України Валерій Пономар.

Styler зібрав сьогодні для вас 7 найкращих актуальних рецептів від Пономаря, який протягом вже тривалого часу "розриває" TikTok своїми порадами, рецептами і різноманітними кулінарними лайфхаками, і чиї відео в соцмережах набирають мільйони переглядів.

Хто такий Валерій Пономар

Валерій народився в місті Роздільна Одеської області. Спочатку кулінарія була для нього просто хобі. Але незабаром захоплення готуванням оригінальних страв переросло в основну зайнятість Пономаря. На сьогодні він є фудблогером №1 в українському TikTok (у нього більше двох мільйонів підписників з усього світу і десятки відео-"мільйонників").

Цікаво, що у Валерія хоч і є кулінарна освіта, але він ніколи не працював кухарем. Просто "любить експериментувати з новими рецептами" і ділитися ними з любителями приготувати чогось смачненького і оригінального.

В одному з інтерв'ю він сказав, що "вибирає рецепти для публікації тільки ті, які може рекомендувати до приготування, і які сам із задоволенням їсть".

Ви могли бачити його популярні відео про приготування картоплі у вигляді гармошки, запеченої в духовці з вершками і пармезаном, або ж рецепти приготування скумбрії і нашого українського сала, які набрали понад 10 млн переглядів.

А сьогодні Валерій ділиться з нами самими оригінальними і як ніколи актуальними рецептами, які урізноманітнюють і додадуть фарб вашому літньому раціону.

Топ-7 літніх рецептів від Валерія Пономаря

Салат з вугром унагі

Інгредієнт

  • Авокадо - 1/2 шт
  • Мікс салату (жменя)
  • Лайм - 1 ч. л
  • Чорний перець
  • Сіль
  • Оливкова олія - 1 ст. л
  • Нектарин - 1 шт
  • Вугор в соусі унагі - 100 г
  • Сир дорблю - 60 г

Як готувати

Половинку авокадо нарізаємо на слайси товщиною 1-2 мм по меншому діаметру і закручуємо в трояндочку, для цього авокадо вибираємо стиглий, тонкі слайси тоді не будуть ламатися.

Нектарин, за бажанням, можна очистити від шкіри.

Судак зі спаржею

Інгредієнт

  • Філе судака - 200 г
  • Спаржа - 5-6 шт
  • Вершкове масло - 80 г
  • Чорний мелений перець
  • Солі
  • Часник - 3 зубчики
  • Гострий перець - 1/2 шт
  • Сік лайма - 1 ч. л

Як готувати

Судака обсмажуємо на стороні шкіри 2/3 від часу приготування (поки частина 2/3 риби не побіліє). Потім перевертаємо на сторону філе.

Спаржу готуємо 6-10 хвилин, залежить від розміру. Також з судаком можна подати бланшовану спаржу.

Сік лайма додаємо, коли бачимо, що часник трохи підзолотився.

Спаржа з креветками

Інгредієнт

  • Спаржа - 6 шт
  • Креветки - 6 шт
  • Пармезан - 1 ч. л (стружкою)
  • Вершкове масло - 30 г
  • Оливкова олія - 1 ст. л
  • Петрушка - 1 ст. л (дрібка)
  • Часник - 1 зубчик

Соус:

  • Діжонська гірчиця - 1 ч. л
  • Олія - 1 ст. л
  • Солі
  • Чорний або білий перець
  • Сік лайма - 1 ст. л

Як готувати

Очищаємо спаржу, руками відламуємо тверду частину, за допомогою ножа проводимо вгорі, щоб зрозуміти, де починається плівка, робимо насічку ножем по колу і від цього надрізу очищаємо за допомогою овочечистки.

Бланшуємо спаржу, в киплячу підсолену воду опускаємо на дві хвилини, потім в воду з льодом (щоб зупинити процес приготування).

Обсмажуємо на сковороді з вершковою і оливковою олією рівно одну хвилину, додаємо перем'яту петрушку з часником рівно на 15 секунд, прибираємо зі сковороди на паперовий рушник.

Креветки обсмажуємо по дві хвилини з кожного боку на оливковій олії, часник, розмарин і можна додати трохи вершкового масла.

Салат з яловичиною

Інгредієнт

  • Стейк рибай - 200 г
  • Сіль, чорний перець
  • Огірок - 1 шт
  • Редис - 6-8 шт
  • Помідор - 2 шт
  • Лист салату
  • Зелена цибуля
  • Арахіс обсмажений - 20 г

Заправка:

  • Гострий перець - 1/2 шт
  • Часник - 1 зубчик
  • Тростинний цукор - 2 ч. л
  • Устричний соус - 1 ст. л
  • Лимонний сік - 2 ст. л

Як готувати

Стейк обсмажуємо на 1 ст. л оливкової олії по 2,5 хвилини з кожного боку, сік з маслом виливаємо зверху на стейк і даємо відпочити, поки готуємо інші інгредієнти.

М'ясо дістати з холодильника за 30 хвилин до приготування, щоб прийняло кімнатну температуру, тоді м'ясо рівномірно прожариться, і довше буде зберігати тепло.

Гостроту заливки контролюйте на свій смак, видаляючи насіння і прожилки з гострого перцю.

Ніжний шашлик з яловичини

Інгредієнт

  • Яловича вирізка - 1,2 кг
  • Лук - 2 шт
  • Соєвий соус - 2 ст. л
  • Чорний перець - 1 ч. л
  • Гострий перець - 1/2 шт
  • Розмарин - 2 гілочки
  • Оливкова олія - 4 ст. л
  • Сіль крупна

Як готувати

Вирізку зачищаємо від зовнішньої плівки і нарізаємо товщиною приблизно 2 см.

Маринад перебиваємо в блендері і добре вмокаємо в ньому м'ясо. У маринад сіль не додаємо.

Одягаючи м'ясо на шампури, прибираємо маринад, щоб він не обгорав.

Солимо м'ясо крупною сіллю на мангалі після першого повороту шампурів.

Незрівнянний салат зі свіжих овочів

Інгредієнт

  • Огірок - 1 шт
  • Болгарський перець - 1/2 шт
  • Помідор - 2 шт
  • Морква - 1/2 шт
  • Зелена цибуля (за бажанням можна додати петрушку, кріп, базилік)
  • Гострий перець - 1/2 шт

Заправка:

  • Часник - 1 зубчик
  • Оливкова олія - 2 ст. л
  • Соєвий соус - 1,5 ст. л
  • Чорний мелений перець
  • Сік лимона - 1 ч. л
  • Цукор - 1/2 ч. л

Як готувати

Овочі нарізаємо приблизно рівними розмірами, моркву перетискаємо з дрібкою солі до пом'якшення

Перемішуємо з заправкою і даємо просочитися 10 хвилин.

Тартар з тунця

Інгредієнт

  • Авокадо - 1 шт
  • Тунець - 200 г
  • Цибуля червона - 1/2 шт
  • Чорний перець
  • Коріандр мелений (щіпка)
  • Устричний соус - 1 ч. л
  • Соєвий соус - 2 ч. л
  • Оливкова олія - 1 ч. л
  • Апельсиновий сік - 1 ч. л
  • М'якоть апельсина
  • Лимонний сік - 1 ч. л

Як готувати

Авокадо ідеально вибрати м'яке, щоб можна було розім'яти виделкою.

Охолоджений тунець нарізаємо дуже дрібною крихтою.

Якщо тунець був замороженим - розморожуємо і прибираємо паперовим рушником зайвий сік.

Червону цибулю за бажанням можна замаринувати.

Раніше кулінар Євген Клопотенко розкрив рецепт української окрошки.

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