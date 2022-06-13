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Легко и вкусно: 7 летних рецептов от фудблогера Валерия Пономаря для хорошего настроения

7 летних рецептов от фудблогера (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Лето – та пора, когда каждый хочет есть не просто вкусные, но и полезные, здоровые блюда. Да и еще чтобы процесс готовки не занимал много времени. Именно такие рецепты украинцы часто ищут в YouTube, Instagram и других социальных сетях.

К слову, огромным количеством таких вкусных и простых летних рецептов делится известный кулинар, один из топ-фудблогеров Украины Валерий Пономарь.

Styler собрал сегодня для вас 7 самых лучших актуальных рецептов от Пономаря, который на протяжении уже длительного времени "разрывает" TikTok своими советами, рецептами и разнообразными кулинарными лайфхаками, и чьи видео в соцсетях набирают миллионы просмотров.

Кто такой Валерий Пономарь

Валерий родился в городе Раздельная Одесской области. Сначала кулинария была для него просто хобби. Но вскоре увлечение готовкой оригинальных блюд переросло в основную занятость Пономаря. На сегодняшний день он является фудблогером №1 в украинском TikTok (у него более двух миллионов подписчиков со всего мира и десятки видео-"миллионников").

Интересно, что у Валерия хоть и есть кулинарное образование, но он никогда не работал поваром. Просто "любит экспериментировать с новыми рецептами" и делиться ими с любителями приготовить чего-то вкусненького и оригинального.

В одном из интервью он сказал, что "выбирает рецепты для публикации только те, которые может рекомендовать к приготовлению, и которые сам с удовольствием кушает.

Вы могли видеть его популярные видео о готовке картофеля в виде гармошки, запеченного в духовке со сливками и пармезаном, или же рецепты приготовления скумбрии и нашего украинского сала, которые набрали свыше 10 млн просмотров.

А сегодня Валерий делится с нами самыми оригинальными и как никогда актуальными рецептами, которые разнообразят и придадут красок вашему летнему рациону.

Топ-7 летних рецептов от Валерия Пономаря

Салат с угрем унаги

Ингредиенты

  • Авокадо - 1/2 шт
  • Микс салата (горсть)
  • Лайм - 1 ч. л
  • Черный перец
  • Соль
  • Оливковое масло - 1 ст. л
  • Нектарин - 1 шт
  • Угорь в соусе унаги - 100 г
  • Сыр дорблю - 60 г

Как готовить

Половинку авокадо нарезаем на слайсы толщиной 1-2 мм по меньшему диаметру и закручиваем в розочку для этого авокадо выбираем спелый, тонкие слайсы тогда не будут ломаться.

Нектарин, по желанию, можно очистить от кожи.

Судак со спаржей

Ингредиенты

  • Филе судака - 200 г
  • Спаржа - 5-6 шт
  • Сливочное масло - 80 г
  • Черный молотый перец
  • Соль
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Острый перец - 1/2 шт
  • Сок лайма - 1 ч. л

Как готовить

Судака обжариваем на стороне кожи 2/3 от времени приготовления (пока часть 2/3 рыбы не побелеет). Затем переворачиваем на сторону филе

Спаржу готовим 6-10 минут, зависит от размера. Также с судаком можно подать бланшированную спаржу.

Сок лайма добавляем, когда видим, что чеснок немного подзолотился.

Спаржа с креветками

Ингредиенты

  • Спаржа - 6 шт
  • Креветки - 6 шт
  • Пармезан - 1 ч. л (стружкой)
  • Сливочное масло - 30 г
  • Оливковое масло - 1 ст. л
  • Петрушка - 1 ст. л (крошкой)
  • Чеснок - 1 зубчик

Соус:

  • Дижонская горчица - 1 ч. л
  • Растительное масло - 1 ст. л
  • Соль
  • Черный или белый перец
  • Сок лайма - 1 ст. л

Как готовить

Очищаем спаржу, руками отламываем твердую часть, с помощью ножа проводим вверху, чтобы понять, где начинается пленка, делаем насечеку ножом по окружности и от этого надреза очищаем с помощью овощечистки.

Бланшируем спаржу, в кипящую подсоленную воду опускаем на две минуты, затем в воду со льдом (чтобы остановить процесс приготовления).

Обжариваем на сковороде со сливочным и оливковым маслами ровно одну минуту, добавляем перемятую петрушку с чесноком ровно на 15 секунд, убираем со сковороды на бумажное полотенце.

Креветки обжариваем по две минуты с каждой стороны на оливковом масле, чеснок, розмарин и можно добавить немного сливочного масла.

Салат с говядиной

Ингредиенты

  • Стейк рибай - 200 г
  • Соль, черный перец
  • Огурец - 1 шт
  • Редис - 6-8 шт
  • Помидор - 2 шт
  • Лист салата
  • Зеленый лук
  • Арахис обжаренный - 20 г

Заправка:

  • Острый перец - 1/2 шт
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Тростниковый сахар - 2 ч. л
  • Устричный соус - 1 ст. л
  • Лимонный сок - 2 ст. л

Как готовить

Стейк обжариваем на 1 ст. л оливкового масла по 2,5 минуты с каждой стороны, сок с маслом выливаем сверху на стейк и даем отдохнуть, пока подготавливаем остальные ингредиенты.

Мясо достать из холодильника за 30 минут до приготовления, чтобы приняло комнатную температуру, тогда мясо равномерно прожарится, и дольше будет сохранять тепло.

Остроту запивки контролируйте по своему вкусу, удаляя семена и прожилки из острого перца.

Нежнейший шашлык из говядины

Ингредиенты

  • Говяжья вырезка - 1,2 кг
  • Лук - 2 шт
  • Соевый соус - 2 ст. л
  • Черный перец - 1 ч. л
  • Острый перец - 1/2 шт
  • Розмарин - 2 веточки
  • Оливковое масло - 4 ст. л
  • Соль крупная

Как готовить

Вырезку зачищаем от внешней пленки и нарезаем толщиной примерно 2 см.

Маринад перебиваем в блендере и хорошо обмакиваем в нем мясо. В маринад соль не добавляем.

Надевая мясо на шампуры, убираем маринад, чтобы он не обгорал.

Солим мясо крупной солью на мангале после первого поворота шампуров.

Бесподобный салат из свежих овощей

Ингредиенты

  • Огурец - 1 шт
  • Болгарский перец - 1/2 шт
  • Помидор - 2 шт
  • Морковь - 1/2 шт
  • Зеленый лук (по желанию можно добавить петрушку, укроп, базилик)
  • Острый перец - 1/2 шт

Заправка:

  • Чеснок - 1 зубчик
  • Оливковое масло - 2 ст. л
  • Соевый соус - 1,5 ст. л
  • Черный молотый перец
  • Сок лимона - 1 ч. л
  • Сахар - 1/2 ч. л

Как готовить

Овощи нарезаем примерно равными размерами, морковь пережимаем с щепоткой соли до смягчения

Перемешиваем с заправкой и даем пропитаться 10 минут.

Тартар из тунца

Ингредиенты

  • Авокадо - 1 шт
  • Тунец - 200 г
  • Лук красный - 1/2 шт
  • Черный перец
  • Кориандр молотый (щепотка)
  • Устричный соус - 1 ч. л
  • Соевый соус - 2 ч. л
  • Оливковое масло - 1 ч. л
  • Апельсиновый сок - 1 ч. л
  • Мякоть апельсина
  • Лимонный сок - 1 ч. л

Как готовить

Авокадо идеально выбрать мягкое, чтобы можно было размять вилкой.

Охлажденный тунец нарезаем очень мелкой крошкой.

Если тунец был замороженным - размораживаем и убираем бумажным полотенцем лишний сок.

Красный лук по желанию можно замариновать.

Ранее кулинар Евгений Клопотенко раскрыл рецепт украинской окрошки.

Также читайте, как готовить супервкусный шоколадный пирог без сахара и муки.

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