Легко и вкусно: 7 летних рецептов от фудблогера Валерия Пономаря для хорошего настроения

Кто такой Валерий Пономарь

Валерий родился в городе Раздельная Одесской области. Сначала кулинария была для него просто хобби. Но вскоре увлечение готовкой оригинальных блюд переросло в основную занятость Пономаря. На сегодняшний день он является фудблогером №1 в украинском TikTok (у него более двух миллионов подписчиков со всего мира и десятки видео-"миллионников").

Интересно, что у Валерия хоть и есть кулинарное образование, но он никогда не работал поваром. Просто "любит экспериментировать с новыми рецептами" и делиться ими с любителями приготовить чего-то вкусненького и оригинального.

В одном из интервью он сказал, что "выбирает рецепты для публикации только те, которые может рекомендовать к приготовлению, и которые сам с удовольствием кушает.

Вы могли видеть его популярные видео о готовке картофеля в виде гармошки, запеченного в духовке со сливками и пармезаном, или же рецепты приготовления скумбрии и нашего украинского сала, которые набрали свыше 10 млн просмотров.

А сегодня Валерий делится с нами самыми оригинальными и как никогда актуальными рецептами, которые разнообразят и придадут красок вашему летнему рациону.

Топ-7 летних рецептов от Валерия Пономаря

Салат с угрем унаги

Ингредиенты

Авокадо - 1/2 шт

Микс салата (горсть)

Лайм - 1 ч. л

Черный перец

Соль

Оливковое масло - 1 ст. л

Нектарин - 1 шт

Угорь в соусе унаги - 100 г

Сыр дорблю - 60 г

Как готовить

Половинку авокадо нарезаем на слайсы толщиной 1-2 мм по меньшему диаметру и закручиваем в розочку для этого авокадо выбираем спелый, тонкие слайсы тогда не будут ломаться.

Нектарин, по желанию, можно очистить от кожи.

Судак со спаржей

Ингредиенты

Филе судака - 200 г

Спаржа - 5-6 шт

Сливочное масло - 80 г

Черный молотый перец

Соль

Чеснок - 3 зубчика

Острый перец - 1/2 шт

Сок лайма - 1 ч. л

Как готовить

Судака обжариваем на стороне кожи 2/3 от времени приготовления (пока часть 2/3 рыбы не побелеет). Затем переворачиваем на сторону филе

Спаржу готовим 6-10 минут, зависит от размера. Также с судаком можно подать бланшированную спаржу.

Сок лайма добавляем, когда видим, что чеснок немного подзолотился.

Спаржа с креветками

Ингредиенты

Спаржа - 6 шт

Креветки - 6 шт

Пармезан - 1 ч. л (стружкой)

Сливочное масло - 30 г

Оливковое масло - 1 ст. л

Петрушка - 1 ст. л (крошкой)

Чеснок - 1 зубчик

Соус:

Дижонская горчица - 1 ч. л

Растительное масло - 1 ст. л

Соль

Черный или белый перец

Сок лайма - 1 ст. л

Как готовить

Очищаем спаржу, руками отламываем твердую часть, с помощью ножа проводим вверху, чтобы понять, где начинается пленка, делаем насечеку ножом по окружности и от этого надреза очищаем с помощью овощечистки.

Бланшируем спаржу, в кипящую подсоленную воду опускаем на две минуты, затем в воду со льдом (чтобы остановить процесс приготовления).

Обжариваем на сковороде со сливочным и оливковым маслами ровно одну минуту, добавляем перемятую петрушку с чесноком ровно на 15 секунд, убираем со сковороды на бумажное полотенце.

Креветки обжариваем по две минуты с каждой стороны на оливковом масле, чеснок, розмарин и можно добавить немного сливочного масла.

Салат с говядиной

Ингредиенты

Стейк рибай - 200 г

Соль, черный перец

Огурец - 1 шт

Редис - 6-8 шт

Помидор - 2 шт

Лист салата

Зеленый лук

Арахис обжаренный - 20 г

Заправка:

Острый перец - 1/2 шт

Чеснок - 1 зубчик

Тростниковый сахар - 2 ч. л

Устричный соус - 1 ст. л

Лимонный сок - 2 ст. л

Как готовить

Стейк обжариваем на 1 ст. л оливкового масла по 2,5 минуты с каждой стороны, сок с маслом выливаем сверху на стейк и даем отдохнуть, пока подготавливаем остальные ингредиенты.

Мясо достать из холодильника за 30 минут до приготовления, чтобы приняло комнатную температуру, тогда мясо равномерно прожарится, и дольше будет сохранять тепло.

Остроту запивки контролируйте по своему вкусу, удаляя семена и прожилки из острого перца.

Нежнейший шашлык из говядины

Ингредиенты

Говяжья вырезка - 1,2 кг

Лук - 2 шт

Соевый соус - 2 ст. л

Черный перец - 1 ч. л

Острый перец - 1/2 шт

Розмарин - 2 веточки

Оливковое масло - 4 ст. л

Соль крупная

Как готовить

Вырезку зачищаем от внешней пленки и нарезаем толщиной примерно 2 см.

Маринад перебиваем в блендере и хорошо обмакиваем в нем мясо. В маринад соль не добавляем.

Надевая мясо на шампуры, убираем маринад, чтобы он не обгорал.

Солим мясо крупной солью на мангале после первого поворота шампуров.

Бесподобный салат из свежих овощей

Ингредиенты

Огурец - 1 шт

Болгарский перец - 1/2 шт

Помидор - 2 шт

Морковь - 1/2 шт

Зеленый лук (по желанию можно добавить петрушку, укроп, базилик)

Острый перец - 1/2 шт

Заправка:

Чеснок - 1 зубчик

Оливковое масло - 2 ст. л

Соевый соус - 1,5 ст. л

Черный молотый перец

Сок лимона - 1 ч. л

Сахар - 1/2 ч. л

Как готовить

Овощи нарезаем примерно равными размерами, морковь пережимаем с щепоткой соли до смягчения

Перемешиваем с заправкой и даем пропитаться 10 минут.

Тартар из тунца

Ингредиенты

Авокадо - 1 шт

Тунец - 200 г

Лук красный - 1/2 шт

Черный перец

Кориандр молотый (щепотка)

Устричный соус - 1 ч. л

Соевый соус - 2 ч. л

Оливковое масло - 1 ч. л

Апельсиновый сок - 1 ч. л

Мякоть апельсина

Лимонный сок - 1 ч. л

Как готовить

Авокадо идеально выбрать мягкое, чтобы можно было размять вилкой.

Охлажденный тунец нарезаем очень мелкой крошкой.

Если тунец был замороженным - размораживаем и убираем бумажным полотенцем лишний сок.

Красный лук по желанию можно замариновать.