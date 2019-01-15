Лещенко розповів, чому прийшов у Раду у шкарпетках "в какашки" (фото)

Колаж: РБК-Україна

В таких незвичайних шкарпетках Лещенко з'явився в Раді сьогодні, 15 січня

Депутат від БПП Сергій Лещенко прийшов на засідання Верховної Ради в шкарпетках із зображенням емодзі "какашка". Це видно на фотографіях, які виставив журналіст Богдан Бортаков на своїй сторінці в Facebook.

"Ви скучили за засіданнями парламенту так само, як за "сєрьожиними носкамі"?" - написав Бортаков.

Фото: facebook.com/bogdanbortakov

Варто зазначити, що ці фотографії також прокоментував сам Лещенко.

"На носках - те, що думаю про ситуацію в країні", - написав депутат.

Нагадаємо, що Верховна Рада провалила закони про боротьбу з хостелами у багатоповерхових будинках. Обидва закону підтримали менше 200 депутатів. Крім того, направлення їх до профільного комітету на доопрацювання підтримали лише 177 нардепів при необхідних 226.

Раніше повідомлялося про те, що Рада прийняла закон для зниження ризику порушень прав людей, проживають у гуртожитках. За відповідний законопроект проголосував 241 депутат.

Ми також повідомляли про те, що ВР провалила закон про посилення покарання за злом автомобіля. Законопроект №8184 у другому читанні підтримали лише 196 депутатів, а направлення його на доопрацювання - 197 нардепів.