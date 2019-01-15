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Лещенко рассказал, почему пришел в Раду в носках "в какашки" (фото)

STYLERЖизнь    15.01.2019 - 19:14
Лещенко рассказал, почему пришел в Раду в носках "в какашки" (фото)
Коллаж: РБК-Украина

В таких необычных носках Лещенко появился в Раде сегодня, 15 января

Депутат от БПП Сергей Лещенко пришел на заседание Верховной Рады в носках с изображением эмодзи "какашка". Это видно на фотографиях, которые выставил журналист Богдан Бортаков на своей странице в Facebook.

"Вы соскучились по заседаниям парламента точно так же, как и я за "сєрьожиними носкамі"?" - написал Бортаков.

Лещенко рассказал, почему пришел в Раду в носках &quot;в какашки&quot; (фото)Лещенко рассказал, почему пришел в Раду в носках &quot;в какашки&quot; (фото)

Фото: facebook.com/bogdanbortakov

Стоит отметить, что эти фотографии также прокомментировал сам Лещенко.

"На носках - то, что думаю о ситуации в стране", - написал депутат.

Напомним, что Верховная Рада провалила законы о борьбе с хостелами в многоэтажных домах. Оба закона поддержали менее 200 депутатов. Кроме того, направление их в профильный комитет на доработку поддержали только 177 нардепов при 226 необходимых.

Ранее сообщалось о том, что Рада приняла закон для снижения риска нарушений прав людей, проживающих в общежитиях. За соответствующий законопроект проголосовал 241 депутат.

Мы также сообщали о том, что ВР провалила закон об ужесточении наказания за взлом автомобиля. Законопроект №8184 во втором чтении поддержали только 196 депутатов, а направление его на доработку - 197 нардепов.

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