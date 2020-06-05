Всі літні розваги в одному місці: де відпочити на ВДНГ

Літо на ВДНГ (фото: прес-служба)

Сезонний парк розваг "Літо на ВДНГ" відкрився

Карантин безперечно змінив повсякденне життя, вплинув на індустрію розваг і залишив без гучних заходів і фестивалів цього літа весь світ. Але, на щастя, є активності, які непідвладні навіть пандемії. Саме вони допоможуть зробити літо 2020 яскравішим і цікавішим.

Сезонний парк розваг "Літо на ВДНГ" відкрився за розкладом. Дозвільні паркові зони працюють з дотриманням соціальної дистанції й відповідно до рекомендацій ВООЗ і МОЗ.

Фентезі-парк "Живі дракони і чарівні дерева"

Просто неба, ліворуч від центрального павільйону

Графік роботи: щодня 10:00-20:00

Квитки: від 120 грн, у наявності є дитячі та сімейні абонементи

Дітям до 2-х років — безкоштовно

Виставка драконів настільки масштабна, що зайняла собою цілий парк в одному зі скверів ВДНГ. Тут представлено понад 23 анімованих дракони з казкових історій, стародавніх міфів, фантастичних книг, фільмів та відеоігор. Усі експонати інтерактивні: розмір міфічних чудовиськ від двох до чотирьох метрів, все вони гарчать і рухаються. У парку є загадкові й добрі дракони Японії, урочисті дракони Китаю і грізні дракони зі Східної та Західної Європи.

Велопрокат та прокат самокатів

Центральний вхід ВДНГ

Графік роботи: будні 10:00-20:00, вихідні: 10:00-21:00

Вартість: дитячі велосипеди від 40 грн/год, дорослі велосипеди від 75 грн/год. Самокати — 75 грн/год

Один з найпопулярніших видів літнього дозвілля. Навіть при дотриманні максимальної ізоляції, прогулянка на самокаті або велосипеді — безпечна. А на ВДНГ кататися на будь-якому виді міського транспорту легко і приємно — для цього на території Експоцентру розроблено зручну велонавігацію, а для найактивніших створено велосипедні доріжки й веломаршрути.

У прокаті: чоловічі, жіночі, підліткові та дитячі велосипеди, комфортні міські велосипеди й круїзери, гірські байки, триколісні велосипеди для дорослих та тандеми для двох. Є звичайні самокати для початківців і електросамокати для тих, хто любить швидку і легку їзду.

Прокат електротранспорту

Центральний вхід

Час роботи: 10:00-20:00

Графік роботи: щодня 10:00-20:00

Вартість: електроскутери й мінібайки від 150 грн, електровелосипеди від 50 грн, гіроскутери від 100 грн, гіроборди від 80 грн, електросамокати від 100 грн, мінібайки від 100 грн, моноколеса від 100 грн. (Для оренди необхідно залишити заставну суму)

Електороскутери, мінібайки, електровелосипеди, гіроскутери, гіроборди, дитячі мінібайки й карти, електросамокати та моноколеса. Колись всі ці назви звучали, як терміни з фантастичної книги про майбутнє. Зараз — це повний список електротранспорту, який можна взяти в оренду на ВДНГ. До речі, це гарна пропозиція для тих, хто розмірковує про придбання такого для постійного користування, але для початку хотів би спробувати на ньому встояти.

Контактний зоопарк Animal Park

Ліворуч від центральної алеї ВДНГ

Графік роботи: щодня 10:00-18:00

Вартість: від 85 грн, безкоштовний вхід для дітей до 3-х років та пільгових категорій

Спілкування з тваринами — один з найефективніших видів стресотерапії у сучасному суспільстві. У зоопарку ВДНГ з тваринами можна не тільки поспілкуватися, але і пригостити їх смачним, корисним кормом, який продається тут же на вході. Усі звірі проживають в просторих вольєрах, а співробітники Animal Park уважно стежать за тим, щоб їхні вихованці були щасливими.

Мотузковий парк SkyPark

Між павільйонами №1 - №2

Графік роботи: щодня 10:00-18:00

Вартість: від 100 грн, безкоштовний вхід дітям до 3-х років та пільговим категоріям громадян

Тут можна випробувати на міцність одразу 9 мотузкових трас різної складності. Для того, щоб пройти трасу, потрібно не тільки піднятися по дереву, але і розібратися з тим як працює спіраль ДНК, подолати загадковий тибетський місток, впоратися з хитким рукоходом і утримати рівновагу на велосипеді і скейті, що рухаються по тросу. Траси розраховані як на дорослих відвідувачів, так і на зовсім маленьких. Усього в парку представлено дев'ять рівнів складності, а також скалодром і мотузковий куб.

Простір сімейного відпочинку KACHELI

Ліворуч від центральної алеї

Графік роботи: щодня 9:00-21:00

Вартість: від 45 грн в будні, від 50 грн у вихідні, є місячні абонементи та безкоштовний вхід для пільгових категорій громадян

Екологічно чистий простір, в якому зібрано унікальні гойдалки найрізноманітніших форм, розмірів та конструкцій. Поки маленькі катаються на всіляких гойдалках або стрибають на батуті, дорослі стежать за їхньою грою, відпочиваючи на зручних лавочках та в підвісних кріслах, розташованих у тіні. Територія гойдалкового парку огороджена, тому батьки можуть не турбуватися, що діти втечуть на алею або загубляться. А ще в просторі можна проводити дитячі свята, маленькі гості будуть у захваті.

Зони дитячих розваг KidCity і KidCity Крейзі

Малі зони розваг біля павільйонів №5 і №10

KidCity Крейзі біля павільйону №11

Графік роботи: будні 10:00-18:00, вихідні 10:00-20:00

Вартість: від 60 грн

Ще дві комплексні дитячі зони ВДНГ, наповнені розвагами для дітей будь-якого віку. Тут можна пострибати на батуті, пройти дитячий лабіринт, пограти в риболовлю, покататися на потязі чи каруселі, випробувати спортмайданчик і пострибати на джамп. А в зоні KidCity Крейзі зовсім скоро почне працювати унікальний китайський лабіринт у вигляді кокона, який буде однаково цікавий і дітям і дорослим. Гігантське в'язане полотно, виконане без металевих деталей, було створено вручну художницею Тошико Хоріучі Макадам. В Україні його привезуть вперше.

Eco Track

Липова алея, поруч з пожежною частиною або павільйоном №27

Графік роботи: будні 12:00-20:00, понеділок - вихідний

Вартість: від 100 грн

Єдина в Україні траса зі штучним газонним покриттям для радіокерованих off-road автомоделей різного масштабу. Трек має складну конфігурацію довжиною 200 метрів, багато трамплінів, характерних перешкод і складних ділянок. Розрахований на використання тільки електричних моделей. Завдяки тому, що тут є і початковий, і професійний треки, локація однаково цікава і дітям, і професійним спортсменам.

Лемурашник

Біля павільйону №11

Графік роботи: щодня 11:00 - 20:00

Вартість квитків: будні — від 60 грн, вихідні та святкові дні — від 140 грн

Дитячий смарт-майданчик, на якому представлена ​​мережа з'єднаних між собою будиночків на деревах. Кожен має свій ігровий сюжет, а всі переходи між деревами захищені сіткою підстрахування. Також є на майданчику і захищена від сонця і дощу смарт-зона, в якій розташовуються цікаві конструктори для дітей та їхніх батьків. Періодично в Лемурашнику проводять майстер-класи та STEM-практики для дошкільнят.

Ganz Paintball

Павільйон №21

Графік роботи: 10:00 - 20:00 (за попереднім записом)

Вартість: від 200 грн

Пейнтбол і лазертаг сприяють командному духу, допомагають виявити й поліпшити лідерські якості, завжди позитивні та цікаві. Грати в такі ігри можна не тільки у дорослому товаристві, а й з дітьми. А на згадку про день, проведений тут, залишаться яскраві фото.

Квести від Квестманія

Павільйон №6

Графік роботи: будні 10:00 - 19.00, вихідні 10:00 - 20:00

Вартість: від 300 грн

Відмінна розвага для тих, хто не звик сидіти на місці та любить мізкувати над вирішенням складних завдань. На ВДНГ регулярно можна пройти: пішохідні квести для всієї родини, командні квести для дітей від 6 до 12 років, а також взяти участь в оригінальних ігрових квестах.

Kitchen Garden

Яблуневий сад біля павільйону №10

Графік роботи: щодня 12:00 - 22:00

Вартість: безкоштовно

Студія декоративних рослин і центр садівництва з маленьким затишним кафе в яблучному саду — одна з найбільш фотографічних локацій ВДНГ. Головна місія магазинчика — розвиток культури вирощування пряних трав на підвіконнях міських жителів. Тут завжди доступний прекрасний вибір пряно-ароматичних трав, розсади квіткових та овочевих культур, кімнатні рослини, сукуленти, кактуси та декоративні композиції з квітів. Ну а для того, щоб враження від відвідування Kitchen & Garden залишилися виключно позитивні, відвідувачам запропонують смачну каву або лимонад.

Пікнік Сад

Яблуневий сад біля павільйону №10

Графік роботи: щодня 12:00 - 22:00

Вартість: безкоштовно

Власний insta-простір ВДНГ, де для гостей вже приготували все, що потрібно для пікніка в приємній компанії — від пледів і відокремлених столиків під яблунями до продуктових кошиків. До речі, тут пропагують здоровий спосіб життя, тому Пікнік Сад — зона вільна від паління, міцних алкогольних напоїв та інших шкідливих звичок.

Сад Гамаків

На початку Липової алеї в яблуневому саду

Графік роботи: з 7 червня, щодня з 14:00 до останнього гостя

Вартість: безкоштовно

Ідеальне місце для тих, хто шукає тишу та спокій. Орієнтовно Сад гамак почне працювати на ВДНГ вже з 7 червня. Тут можна чудово провести час наодинці з природою, собою чи цікавою книгою. А можна влаштувати посиденьки з друзями або романтичне побачення в гамаках. Ближче до вечора в саду проводять концерти та кінопокази просто неба.

Поляна ВДНГ

Липова алея за Садом гамаку

Час роботи: з 7 червня, понеділок — четвер з 12:00 до 00:00

п'ятниця-неділя — з 12:00 до 02:00

Цього літа всі головні розваги — просто неба. На галявині, яку можна буде відвідати на ВДНГ вже зовсім скоро, стартує цікава і різноманітна програма, що допоможе зробити яскравішим літній сезон. Тут планують проводити кінопокази, приймати діджеїв з усієї України, а також пропонувати й інші активності для приємного проведення часу на поляні. Усі заходи проводитимуться з дотриманням соціальної дистанції й відповідно до норм ВООЗ і МОЗ.

Зони BBQ: Sport Family Park, Сад, Колиба, Острівець

По всій території ВДНГ

Графік роботи: 10:00-23:00 (за попереднім бронюванням)

Вартість: від 700 грн

Найпопулярніші локації для активного літнього відпочинку на природі. Тут можна зібратися веселою компанією, приготувати смачний шашлик або навпаки — влаштувати вегетаріанський пікнік. Усе що може знадобиться для організації — від мангалів й шампурів до зручної альтанки, в зонах вже є. Також в окремих зонах доступні: футбольне та волейбольне поля, поле для гри в бадмінтон, фрісбі; повітряні змії, дитячі зони з аніматорами.

Фуд-зони: BBQ під Липами, кіоски з парковою їжею, Кафа, лаунж-бар

По всій території ВДНГ

Час роботи: щодня з 9:00

Голодним на ВДНГ ніхто не залишиться. Тут є літні майданчики; точки з овочами-гриль й шашликом та свіжою випічкою на Липовій алеї; кіоски з популярною парковою їжею (хот-догами, картоплею фрі, вафлями з найрізноманітнішими начинками, напоями та морозивом) по всій території парку. У "Кафані" можна приємно провести час в затишному залі зі зручними плетеними меблями, а у лаунж-бар Fiorelli відпочити на невеликий літній терасі, що потопає в зелені.

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Автор: Марія Бойко