Все летние развлечения в одном месте: где отдохнуть на ВДНГ

Лето на ВДНГ (фото: пресс-служба)

Сезонный парк развлечений "Лето на ВДНГ" открылся

Карантин во многом изменил привычную жизнь, повлиял на индустрию развлечений и оставил без громких мероприятий и фестивалей этим летом весь мир. Но, к счастью, есть активности, которые неподвластны даже пандемии. Именно они помогут сделать лето 2020 ярче и интереснее.

Сезонный парк развлечений "Лето на ВДНГ" открылся по расписанию. Досуговые парковые зоны работают с соблюдением социальной дистанции и в соответствии с рекомендациями ВООЗ и МОЗ.

Фэнтези-парк "Живые драконы и волшебные деревья"

Под открытым небом, слева от центрального павильона

Время работы: ежедневно 10:00-20:00

Билеты: от 120 грн, в наличии есть детские и семейные абонементы

Детям до 2-х лет вход бесплатный

Выставка драконов настолько масштабная, что образовала собой целый парк в одном из скверов ВДНГ. Здесь представлено более 20 анимированных драконов из сказочных историй, древних мифов, фантастических книг, фильмов и видеоигр. Все экспонаты интерактивные: размер мифических чудовищ колеблется от двух до четырех метров, все они рычат и движутся. В парке есть загадочные и добрые драконы Японии, торжественно-праздничные драконы Китая и грозные драконы из Восточной и Западной Европы.

Велопрокат и прокат самокатов

Центральный вход ВДНГ

Время работы: будние 10:00-20:00, выходные: 10:00-21:00

Стоимость: детские велосипеды от 40 грн / час, взрослые велосипеды от 75 грн / час

Самокаты- 75 грн/ час. Для того, чтобы оформить прокат, необходимо оставить залоговую сумму.

Один из самых популярных видов летнего досуга. Даже при соблюдении максимальной изоляции, прогулка на самокате или велосипеде — всегда безопасна, после каждого использования транспорт дезинфицируют. Кататься на ВДНГ на любом виде индивидуального транспорта легко и приятно — для этого на территории Экспоцентра разработана удобная велонавигация, есть велосипедные дорожки и веломаршруты для самых активных. В прокате: мужские, женские, подростковые и детские велосипеды, комфортные городские велосипеды и круизеры, горные байки, трехколесные велосипеды для взрослых и тандемы для двоих. Есть обычные самокаты для начинающих и электросамокаты для тех, кто любит быструю и легкую езду.

Прокат электротранспорта

Центральный вход

Время работы: ежедневно 10:00-20:00

Стоимость: электроскутеры и минибайки от 150 грн/час, электровелосипеды от 50 грн грн, гироскутеры от 100 грн, гироборды от 80 грн, электросамокаты от 100 грн, минибайки от 100 грн, моноколеса от 100 грн/час. Для того, чтобы оформить прокат, необходимо оставить залоговую сумму.

Электороскутеры, минибайки, электровелосипеды, гироскутеры, гироборды, детские минибайки и карты, электросамокаты и моноколеса. Когда-то все эти названия звучали, как термины из фантастической книги про будущее. Сейчас — это полный список индивидуального электротранспорта, который можно взять в аренду на ВДНГ. Кстати, отличное предложение для тех, кто подумывает о приобретении такого для постоянного пользования, но для начала хотел бы попробовать на нем устоять.

Контактный зоопарк Animal Park

Слева от центральной аллеи ВДНГ

Время работы: ежедневно 10:00-18:00

Стоимость: от 85 грн, бесплатный вход детям до 3-х лет и льготным категориям граждан

Общение с животными — один из самых эффективных видов стрессотерапии, доступных в современном обществе. В зоопарке ВДНГ с животными можно не только пообщаться, но и угостить их вкусным, полезным кормом, который продается здесь же на входе. Все звери содержатся в просторных вольерах, а сотрудники Animal Park внимательно следят за тем, чтобы их питомцы были счастливы.

Веревочный парк SkyPark

Между павильонами №1 и №2

Время работы: ежедневно 10:00-18:00

Стоимость: от 100 грн, бесплатный вход детям до 3-х лет и льготным категориям граждан

Здесь можно испытать на прочность сразу 9 веревочных трасс различной сложности. Для того, чтобы пройти трассу, нужно не только подняться по дереву, но и разобраться с тем как работает множество систем, среди которых спираль ДНК, загадочный тибетский мостик, шаткий рукоход, велосипед и скейт, движущиеся по тросу. Трассы рассчитаны как на взрослых посетителей, так и на совсем маленьких. Всего в парке представлено девять уровней сложности, а также скалодром и веревочный куб.

Пространство семейного отдыха KACHELI

Слева от центральной аллеи

Время работы: ежедневно 9:00-21:00

Стоимость: от 45 грн безлимит на день в будние и 50 грн в выходные, есть месячные абонементы и бесплатный вход льготным категориям граждан

Экологически чистое пространство, в котором собраны уникальные качели самых различных форм, размеров и конструкций. Пока самые маленькие катаются на всевозможных качелях или прыгают на батуте, взрослые следят за их игрой, отдыхая на удобных лавочках и в подвесных креслах, расположенных здесь же в тени. Территория качельного парка ограждена, поэтому родители могут не беспокоиться о том, что дети убегут в парк или потеряются. Также на в пространстве проводят детские праздники.

Зоны детских развлечений KidCity и KidCity Крейзи

Городки развлечений возле павильонов №5 и №10

KidCity Крейзи возле павильона №11

Время работы: будние 10:00-18:00, выходные 10:00-20:00

Стоимость: от 60 грн

Еще две комплексные детские зоны ВДНГ, наполненные развлечениями для детей всех возрастов. Здесь можно попрыгать на батуте, пройти детский лабиринт, поиграть в рыбалку, прокатиться на поезде или карусели, испытать спортплощадку и попрыгать на джампе. А в зоне KidCity Крейзи совсем скоро начнет работать уникальный китайский лабиринт в виде плетеного кокона, который будет одинаково интересен и детям, и взрослым. Гигантское вязаное полотно, выполненное без металлических деталей, было создано вручную художницей Тошико Хориучи Макадам. В Украину его привезли впервые.

Eco Track

Липовая аллея, рядом с пожарной частью или павильоном №27

Время работы: будние 12:00-20:00, понедельник — выходной

Стоимость: от 100 грн

Единственная в Украине трасса с искусственным газонным покрытием для радиоуправляемых off-road автомоделей различного масштаба. Трек имеет сложную конфигурацию длиной 200 метров, много трамплинов, характерных препятствий и сложных участков. Рассчитан на использование только электрических моделей. Благодаря тому, что здесь есть и начальный, и профессиональный треки, локация одинаково интересна и детям, и профессиональным спортсменам. Идеальное место для выходного пап и сыновей.

Лемурашник

Возле павильона №11

Время работы: ежедневно 11:00 — 20:00

Стоимость билетов: будние — от 60 грн, выходные и праздничные дни — от 140 грн

Детская смарт-площадка на которой представлена сеть соединенных между собой домиков на деревьях. Каждый имеет свой игровой сюжет, а все переходы между деревьями защищены страховочной сеткой. На площадке есть защищенная от солнца и дождя смарт-зона, в которой располагаются конструкторы для детей и их родителей.

Ganz Paintball

Павильон №21

Время работы: 10:00 – 20:00 (по предварительной записи)

Стоимость: от 200 грн

Пейнтбол и лазертаг способствуют командному духу, помогают выявить и улучшить лидерские качества, всегда позитивны и интересны. Играть в такие игры можно не только во взрослой компании, но и с детьми. А на память о дне, проведенном здесь, останутся яркие фото.

Квесты от Квестмания

Павильон №6

Время работы: будние 10:00 — 19:00, выходные 10:00 — 20:00

Стоимость: от 300 грн

Отличное развлечение для тех, кто не привык сидеть на месте и любит поломать голову над решением сложных задач. На ВДНГ регулярно можно пройти: игровые и пешеходные квесты для всей семьи, а также командные квесты для детей от 6 до 12 лет. Интересно, весело и безопасно.

Kitchen Garden

Яблочный сад у павильона №10

Время работы: ежедневно 12:00 – 22:00

Стоимость: бесплатно

Студия декоративных растений и центр садоводства с маленьким уютным кафе в яблочном саду — одна из самых фотографических локаций ВДНГ. Главная миссия магазинчика — развитие культуры выращивания пряных трав на подоконниках городских жителей. Здесь всегда прекрасный выбор рассады цветочных и овощных культур, комнатных растений, суккулентов, кактусов и декоративных композиций из цветов и, конечно, пряностей. Ну а для того, чтобы впечатления от посещения Kitchen & Garden остались исключительно позитивные, посетителям предложат вкусный кофе или лимонад.

Пикник Сад

Яблочный сад у павильона №10

Время работы: ежедневно 12:00 – 22:00

Стоимость: бесплатно

Собственное insta-пространство ВДНГ, здесь гости Экспоцентра могут приятно провести время в прекрасном яблочном саду среди декоративных зон и небольших столиков под яблонями. Сад прекрасно подходит для того, чтобы передохнуть во время прогулки и выпить кофе в тишине и спокойствии. Как и везде на ВДНГ, здесь тоже пропагандируют здоровый образ жизни, поэтому Пикник Сад — зона свободная от курения, крепких алкогольных напитков и других вредных привычек.

Сад Гамаков

В начале Липовой аллеи в яблочном саду

Время работы: ежедневно с 7 июня, с 14:00 до последнего гостя

Стоимость: бесплатно

Идеальное место для тех, кто ищет тишину и спокойствие. Ориентировочно Сад Гамаков начнет работать на ВДНГ уже с 7 июня. Здесь можно будет отлично провести время наедине с природой, собой и интересной книгой. А можно устроить посиделки с друзьями или романтическое свидание в гамаках. Ближе к вечеру в саду будут проводить мини-концерты и кинопоказы под открытым небом, с ограниченным количеством зрителей и обязательной социальной дистанцией.

Поляна ВДНГ

Липовая аллея за Садом Гамаков

Время работы: с 7 июня, понедельник — четверг с 12:00 до 00:00

Пятница-воскресенье — с 12:00 до 02:00

Этим летом все главные развлечения — на открытом воздухе. На поляне, которую можно будет посетить на ВДНГ уже совсем скоро стартует интересная и разнообразная программа, которая поможет сделать ярче летний сезон. Здесь планируют проводить кинопоказы, принимать диджеев со всей Украины, а также предлагать и другие активности для приятного времяпрепровождении на открытом воздухе. Все мероприятия будут проводиться с соблюдением социальной дистанции и в соответствии с нормами ВОЗ и МООЗ.

Зоны BBQ: Sport Family Park, Сад, Колиба, Острівець

По всей территории ВДНГ

Время работы: 10:00-23:00 (по предварительному бронированию)

Стоимость: от 700 грн/день

Одни из самых популярных локаций для активного летнего отдыха и релакса на природе. Здесь можно собраться веселой компанией, приготовить вкусный шашлык или наоборот — устроить вегетарианский пикник. Все что может понадобится для организации пикника — от мангалов, шампуров до удобной беседки, в зонах уже есть. Также в отдельных зонах доступны: футбольное и волейбольное поля, поле для игры в бадминтон, фрисби, воздушные змеи, детские зоны с аниматорами.

Фуд-зоны: BBQ под Липами, киоски с парковой едой, Кафана, лаунж-бар

По всей территории ВДНГ

Время работы: ежедневно с 9:00

Голодным на ВДНГ точно никто не останется. Здесь есть летние площадки и мангальные точки с овощами-гриль, аппетитным шашлыком и свежей выпечкой на Липовой аллее, а также киоски с популярной парковой едой (хот-догами, картофелем фри, вафлями с самыми разнообразными начинками, напитками и мороженым) по всей территории парка. В ресторанчике "Кафана" можно приятно провести время в уютном зале с удобной плетеной мебелью, а лаунж-баре Fiorelli отдохнуть в прохладной тени деревьев на открытом воздухе.

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Автор: Мария Бойко