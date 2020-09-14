ЛГБТ-військові і райдужні прапори: як пройшов перший в Україні АвтоПрайд

У Харкові пройшов перший АвтоПрайд (фото: Віктор Височин)

У Харкові відбулася масштабна подія, покликана звернути увагу на проблему обмеження прав людей

У Харкові в рамках ХарківПрайду пройшов перший в країні АвтоПрайд. Більше 20 авто зі 100 людьми проїхали колоною по одній з центральних і найбільш довгих автомагістралей міста - проспекту Гагаріна, щоб привернути увагу до проблеми обмеження прав людей з різних соціальних груп, у тому числі і ЛГБТ.

"Я підтримую ХарківПрайд і інші схожі події, адже їхня мета мені цілком зрозуміла - забезпечити всім людям в країні рівні права. Мене обурює, що я можу вільно ходити містом зі своїм чоловіком, знайомити його з колегами, пишатися ним - а інші люди не можуть так зі своїми партнерами чи партнерками. Я можу вільно виражати себе, маю доступ до державних інституцій - і дивно та неправильно те, що мої знайомі, через свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність, таких можливостей не мають. Ми маємо всі разом це змінити!" - ділиться думками одна з учасниць АвтоПрайду Катерина Шутальова, яка працює психологинею в зоні бойових дій на Донбасі.

Першому в Україні АвтоПрайду передували "райдужні" катання на канатній дорозі, політ над містом величезного веселкового прапора, прикраса прапором мосту на "Стрілці" - одному з найулюбленіших скверів харків'ян, та інші святкові акції.

Також в рамках прайду проходили зустрічі, дискусії та кінопокази, покликані проаналізувати ті проблеми, з якими регулярно стикаються представники ЛГБТ і будь-які інші люди, що належать до уразливих груп. Зокрема, це були фільми "Уразливість" і "Другий фронт. Історії ЛГБТ-військових".

У Харкові пройшов перший АвтоПрайд (фото: Віктор Височин)

Раніше ми писали, що мер українського міста здивував заявою про те, що представники ЛГБТ не можуть бути патріотами.