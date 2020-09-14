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ЛГБТ-военные и радужные флаги: как прошел первый в Украине АвтоПрайд

Харьков, Понедельник 14 сентября 2020 15:10
ЛГБТ-военные и радужные флаги: как прошел первый в Украине АвтоПрайд
В Харькове прошел первый АвтоПрайд (фото: Виктор Высочин)
Автор: Styler

В Харькове состоялось масштабное событие, призванное обратить внимание на проблему ограничения прав людей

В Харькове в рамках ХарьковПрайда прошел первый в стране АвтоПрайд. Более 20 авто со 100 людьми проехали колонной по одной из центральных и самых длинных автомагистралей города - проспекту Гагарина, чтобы привлечь внимание к проблеме ограничения прав людей из разных социальных групп, в том числе и ЛГБТ.

"Я поддерживаю ХарьковПрайд и другие подобные события, ведь их цель мне вполне понятна - обеспечить всем людям в стране равные права. Меня возмущает то, что я могу свободно ходить по городу со своим мужем, знакомить его с коллегами, гордиться им - а другие люди не могут. Я могу свободно выражать себя, имею доступ к государственным институциям - и странно и неправильно то, что мои знакомые, из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности, таких возможностей не имеют. Мы должны все вместе это изменить!" - делится мыслями одна из участниц АвтоПрайда Екатерина Шуталева, которая работает психологом в зоне боевых действий на Донбассе.

Первому в Украине АвтоПрайду предшествовали "радужные" катания на канатной дороге, полет над городом огромного радужного флага, украшение флагом моста на "Стрелке" - одном из самых любимых скверов харьковчан, и другие праздничные акции.

Также в рамках прайда проходили встречи, дискуссии и кинопоказы, призванные проговорить те проблемы, с которыми регулярно сталкиваются представители ЛГБТ и любые другие люди, принадлежащие к уязвимым группам. В частности, это были фильмы "Уязвимость" и "Второй фронт. Истории ЛГБТ-военных".

ЛГБТ-военные и радужные флаги: как прошел первый в Украине АвтоПрайдЛГБТ-военные и радужные флаги: как прошел первый в Украине АвтоПрайдЛГБТ-военные и радужные флаги: как прошел первый в Украине АвтоПрайдЛГБТ-военные и радужные флаги: как прошел первый в Украине АвтоПрайдЛГБТ-военные и радужные флаги: как прошел первый в Украине АвтоПрайдЛГБТ-военные и радужные флаги: как прошел первый в Украине АвтоПрайдЛГБТ-военные и радужные флаги: как прошел первый в Украине АвтоПрайдЛГБТ-военные и радужные флаги: как прошел первый в Украине АвтоПрайдЛГБТ-военные и радужные флаги: как прошел первый в Украине АвтоПрайдЛГБТ-военные и радужные флаги: как прошел первый в Украине АвтоПрайдЛГБТ-военные и радужные флаги: как прошел первый в Украине АвтоПрайдЛГБТ-военные и радужные флаги: как прошел первый в Украине АвтоПрайдЛГБТ-военные и радужные флаги: как прошел первый в Украине АвтоПрайд

В Харькове прошел первый АвтоПрайд (фото: Виктор Высочин)

Ранее мы писали, что мэр украинского города удивил заявлением о том, что представители ЛГБТ не могут быть патриотами.

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