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Ти особистість чи хто? MamaRika різко звернулася до Тодоренко, яка мовчить про війну

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П'ятниця 15 липня 2022 17:29
Ти особистість чи хто? MamaRika різко звернулася до Тодоренко, яка мовчить про війну Мамарика висловилася про Регіну Тодоренко (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Українська виконавиця MamaRika досить різко висловилася про телеведучу родом з Одеси Регіну Тодоренко, яка живе у Москві і ні слова не сказала про війну, що Росія розпочала проти України.

В інтерв'ю Аліні Доротюк співачка назвала Тодоренко боягузливою дурепою і обурилася її поведінкою.

MamaRika (справжнє ім'я - Анастасія Кочетова) не розуміє, як можна мовчати, коли твої батьки під обстрілами в Одесі. Раніше Регіна натякнула, що нічого не пише на цю тему через свого чоловіка - російського виконавця Влада Топалова, з яким у них "різні політичні погляди", а ведуча до того ж вагітна другою дитиною від нього.

"Що це за внутрішній сімейний патріархат? Ти особистість чи хто? Це тупо і дивно у наш час таке казати. По-друге, твоя родина живе в Одесі… Усі там кажуть, що вона вагітна. Але яке це має відношення до позиції та усвідомленості?!" - сказала виконавиця.

Вона додала, що якби Тодоренко хотіла, то знайшла б шляхи та способи повернутися додому та якось прожити.

"Я впевнена, що якби вона дуже хотіла, вона має якісь заощадження, якщо так боялася залишитися без бабок, то вона б взяла ті заощадження з собою і повернулася б додому. Але вона нічого не зробила. Мене розриває. Це маразм та дно. Дурепа. Там нема з ким говорити", - емоційно висловилася MamaRika.

Також співачка зазначила, що для Регіни дорога в Україну закрита назавжди, адже земляки не пробачать їй.

"Сиди там. Не дай Бог на цю землю твоя нога ступить. Вона тобі обпалюватиме ноги. І твої діти, і твої чоловіки і ти - сидіть там, і нехай буде так", - заявила MamaRika.

Нагадаємо, раніше одеситка Тодоренко заявила, що мовчить про війну, аби не зруйнувати сім'ю з чоловіком-москвичем.

Ми також писали, що відомий продюсер та музичний експерт Михайло Ясинський висловився про артистів-зрадників, які відмовчуються про вторгнення РФ до України - в тому числі і про Тодоренко.

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Регіна Тодоренко MamaRika
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