Ты личность или кто? MamaRika резко обратилась к молчащей о войне Тодоренко

Украинская исполнительница MamaRika довольно резко высказалась о телеведущей родом из Одессы Регине Тодоренко, которая живет в Москве и ни слова не сказала о войне, которую Россия начала против Украины.

MamaRika (настоящее имя - Анастасия Кочетова) не понимает, как можно молчать, когда твои родители под обстрелами в Одессе. Ранее Регина намекнула, что ничего не пишет на эту тему из-за своего мужа - российского исполнителя Влада Топалова, с которым у них "разные политические взгляды", а ведущая к тому же беременна вторым ребенком от него.

"Что это за внутренний семейный патриархат? Ты личность или кто? Это тупо и странно в наше время такое говорить. Во-вторых, твоя семья живет в Одессе... Все там говорят, что она беременна. Но какое это имеет отношение к позиции и осознанности?!" - сказала исполнительница.

Она добавила, что если бы Тодоренко хотела, то нашла бы пути и способы вернуться домой и как-то прожить.

"Я уверена, что если бы она очень хотела, она имеет какие-то сбережения, если так боялась остаться без бабок, то она бы взяла те сбережения с собой и вернулась бы домой. Но она ничего не сделала. Меня разрывает. Это маразм и дно. Дура. Там не с кем говорить", - эмоционально высказалась MamaRika.

Также певица отметила, что для Регины дорога в Украину закрыта навсегда, ведь земляки не простят ей.

"Сиди там. Не дай Бог на эту землю твоя нога ступит. Она тебе будет обжигать ноги. И твои дети, и твои мужья и ты - сидите там, и пусть будет так", - заявила MamaRika.