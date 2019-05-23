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Лідер відомої української рок-групи випустив сольну пісню. Відео

STYLERЖиття    23.05.2019 - 20:10
Лідер відомої української рок-групи випустив сольну пісню. Відео
Олексій Веренчик (фото: прес-служба)

Олексій Веренчик з DETACH випустив кліп на пісню "Сам Один"

Вокаліст популярної української рок-групи DETACH Олексій Веренчик випустив сольний трек про самотність "Сам Один".

За словами артиста, цей трек - це дуже особиста, виключно його історія. Композиція про те, що самотність іноді - найкраще, що може трапитися з людиною.

Лідер відомої української рок-групи випустив сольну пісню. Відео

Олексій Веренчик (фото: прес-служба)

Також музикант підкреслює, що пісня "Сам Один" дуже відрізняється від того, що робить DETACH.

"Незважаючи на те, що в DETACH ми постійно експериментуємо зі звучанням, у групи все одно є свій сформований музичний стиль. Мені хотілося чогось радикально нового. Такого, що неможливо зробити разом з групою. Я давно хотів записати україномовний трек, але мені не дуже подобається, як українською звучить мій вокал, коли я виконую важку музику. Тут же вийшло дуже круто і незвично! Сам себе здивував", - зізнається Олексій.

Олексій Веренчик (DETACH) - Сам Один

Раніше ми писали про те, що Alyona Alyona потрапила під увагу авторитетного видання The New York Times, яке внесло українську виконавицю до списку 15 найбільш значущих нових артистів Європи.

Нагадаємо, нещодавно Джамала в новому кліпі "Solo" показала свій внутрішній пошук в кришталевому замку.

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